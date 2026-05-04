HUMAIN ONE المدعوم من AWS سيكون أول نظام تشغيل مؤسسي متكامل لبناء وتطبيق وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

الرياض، المملكة العربية السعودية, 4 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة عالميًا، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية معAmazon Web Services (AWS) من خلال HUMAIN ONE، ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي على مستوى العالم. ويُعد هذا النظام التشغيلي المؤسسي، الأصلي للذكاء الاصطناعي والأول من نوعه، مصممًا لإعادة تعريف طريقة عمل المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

سيستفيد هذا التعاون من الإطلاق المرتقب لمنطقة AWS في المملكة العربية السعودية، وكغيرها من مناطق AWS، ستكون منطقة AWS بالسعودية عبارة عن مجموعة من مراكز البيانات المصممة وفق أعلى معايير التوافر، والأمن، والامتثال، وحماية البيانات، بما يتيح للمؤسسات بمختلف أحجامها تشغيل أعباء العمل السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي. وباعتماد نهج «سيادي من حيث التصميم»، ستدعم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي السيادي للقطاعات المنظمة في جميع أنحاء المملكة.

ويجمع هذا التعاون بين قدرات هيوماين المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية AWS السحابية العالمية وقدراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبالتعاون معًا، ستمكّن الشركتان المؤسسات والجهات الحكومية حول العالم من الانتقال من أنظمة متفرقة قائمة على التطبيقات إلى نماذج تشغيل موحّدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكياء.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:

"يشهد الذكاء الاصطناعي المؤسسي تحولًا جذريًا، حيث لم تعد المؤسسات تكتفي بالتجارب، بل تسعى لتحقيق قيمة ملموسة على نطاق واسع. وذلك يتطلب نموذج تشغيل جديد يعيد تعريف كيفية إنجاز المهام. تمنح شراكتنا مع AWS منصة HUMAIN ONE الانتشار العالمي اللازم لتحقيق هذه الرؤية. ومعًا، نمكّن المؤسسات من الانتقال من التجارب الأولية إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي مكتملة وقابلة للتوسع على مستوى الإنتاج، حيث يتم دمج الذكاء في كل تطبيق وسير عمل ليقود نتائج ملموسة على نطاق عالمي."

من جانبها، قالت تانوجا رانديري، نائب الرئيس والمدير العام لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في AWS:

"سيُبنى الجيل القادم من تقنيات المؤسسات من خلال شراكات عميقة تجمع بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية العالمية. وهذا ما يمثّله تعاوننا الموسّع مع هيوماين. فالشركات المبتكِرة مثل هيوماين تسهم في تشكيل مستقبل تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي، ونحن فخورون بالشراكة معهم لوضع أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدّمًا في أيدي المطورين وقادة الأعمال في الشرق الأوسط وخارجه، ومساعدتهم على تحويل الطموح إلى نتائج مؤسسية ملموسة."

والجدير بالذكر، أن HUMAIN ONEالمدعوم من AWS قد تم بناؤه بمعايير مؤسسية عالية من حيث أمن المعلومات وسيادة البيانات والامتثال للقوانين، ويمكن المؤسسات من تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي دون المساس بالحوكمة أو التحكم. حيث يوفر نظام التشغيل القائم على الذكاء الاصطناعي، منصة متكاملة توحّد بين التطوير والبيانات والتشغيل (Orchestration) والحوكمة ضمن إطار واحد متماسك.

وتشمل مكوناته الأساسية:

HUMAIN Code : تطوير متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي

HUMAIN Guardian : محرك لضمان الجودة يعزز الأداء والموثوقية ويوفر التحقق المستمر

HUMAIN Eye : نظام أمني مؤتمت لرصد المخاطر ومتابعتها والتخفيف من آثارها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي

H2O Platform + SDK : مجموعة أدوات للمطورين تمكّن من إنشاء وإدارة الوكلاء الذكيين داخل HUMAIN Code

HUMAIN Fabric : بنية بيانات قابلة للتوسع تتيح إدخال البيانات ومعالجتها وإدارتها على مستوى المؤسسة

ومن خلال AWS ، يستفيد HUMAIN ONE من قدرات حوسبة مرنة وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 39 منطقة عالمية و123 مناطق توافر، لدعم عمليات نشر عالية الأداء عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

بالاستفادة من سوق Amazon Web Services (AWS Marketplace)الموثوق، سيكون HUMAIN ONE متاحًا للمؤسسات حول العالم، ما يسهّل ويُسرّع على العملاء نشر النظام التشغيلي ودمجه ضمن بيئات AWS الحالية لديهم.

ويمثّل إعلان اليوم خطوة متقدمة في الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، والبناء على الخطة المشتركة التي أُعلن عنها في مايو 2025 لاستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وخدمات AWS، وتدريب وتطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن هيوماين

تُعد هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم حلولًا متكاملة تغطي كامل منظومة الذكاء الاصطناعي عبر أربعة محاور رئيسية: مراكز البيانات من الجيل الجديد؛ البنية التحتية فائقة الأداء ومنصات الحوسبة السحابية؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك بعض من أكثر نماذج اللغة العربية تطورًا على مستوى العالم؛ وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق للقطاعات والتطبيق العملي على أرض الواقع.

يعتمد نموذج هيوماين المتكامل على تقديم حلول شاملة تخدم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر مختلف الصناعات، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز القدرات من خلال تكامل الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع تنامي محفظتها من المنتجات المتخصصة بحسب القطاعات، وتركيزها على تطوير الملكية الفكرية وبناء كفاءات عالمية، تواصل هيوماين ترسيخ مكانتها كشركة منافسة عالميًا تقود التميز التقني.

