ويجو وهيئة السياحة الأذربيجانية تتعاونان لإبراز تنوع التجارب السياحية التي تقدمها أذربيجان للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن شراكة استراتيجية مع هيئة السياحة الأذربيجانية لتسليط الضوء على الاهتمام المتزايد بأذربيجان بين المسافرين من المنطقة، من خلال حملة ترويجية تركز على التجارب الثقافية والطبيعية والترفيهية والموسمية التي تقدمها الوجهة.

Baku

وتبرز أذربيجان كوجهة تحظى باهتمام متزايد من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما توفره من تجارب متنوعة تلبي اهتمامات وأنماط سفر مختلفة. فمن المدن العصرية إلى الطبيعة والتجارب الثقافية والمأكولات المحلية، تقدم أذربيجان خيارات متنوعة تتيح للزوار استكشاف جوانب متعددة من البلاد ضمن رحلة واحدة.

ومن خلال هذا التعاون، ستسلط ويجو وهيئة السياحة الأذربيجانية الضوء على جوانب مختلفة من أذربيجان، بدءاً من العاصمة باكو ومعالمها الحديثة، مروراً بمدينة شيكي التي تتميز بتاريخها وتراثها الثقافي، وصولاً إلى المناطق الجبلية في شاهداغ والوجهات الطبيعية التي تجمع بين الاسترخاء واستكشاف الطبيعة. كما ستتناول الحملة المأكولات المحلية والتقاليد الثقافية والأنشطة الخارجية والتجارب المناسبة للعائلات، والتي تواصل استقطاب اهتمام المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليقه على الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تواصل أذربيجان استقطاب المسافرين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل مزيجها الفريد من التقارب الثقافي، وتنوع التجارب، وسهولة السفر إليها. فمن التجارب النابضة بالحياة في باكو إلى المناظر الجبلية الخلابة والوجهات المخصصة للاسترخاء، توفر أذربيجان ما يلبي تطلعات مختلف أنواع المسافرين، مع الحفاظ على شعور بالألفة والراحة يقدّره العديد من الزوار القادمين من المنطقة."

وسيتم تنفيذ الحملة عبر مختلف قنوات ويجو الرقمية من خلال محتوى يبرز مقومات أذربيجان السياحية، إلى جانب التعاون مع صناع المحتوى وتقديم تجارب وأفكار سفر تعكس اهتمامات المسافرين واتجاهات السفر خلال مختلف مواسم العام.

ومن جانبه، قال فلوريان سينغستشميد، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأذربيجانية: "يسعدنا التعاون مع ويجو لتعزيز حضور أذربيجان بين المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونواصل ملاحظة اهتمام متزايد بالوجهات التي تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه وسهولة الوصول. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تسليط الضوء على التجارب التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في مختلف أنحاء أذربيجان على مدار العام، والتعريف بما توفره البلاد من خيارات تلائم اهتمامات وتفضيلات سفر متنوعة."

ويجمع هذا التعاون بين انتشار ويجو الواسع في المنطقة وخبرة هيئة السياحة الأذربيجانية في إبراز مقومات الوجهة، بهدف تعريف المزيد من المسافرين بما تقدمه أذربيجان من تجارب متنوعة وتشجيعهم على استكشافها بما يتناسب مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم المختلفة.

نبذة عن ويجو

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.wego.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2999655/Wego_Baku.jpg