وجهة واحدة وتجارب متنوعة: ويجو وهيئة السياحة الماليزية تتعاونان لإلهام المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاكتشاف ماليزيا قبيل "زوروا ماليزيا 2026"

دبي، الإمارات العربية المتحدة

6 يوليو / تموز 2026

/PRNewswire/ --

أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن شراكة استراتيجية مع هيئة السياحة الماليزية للتعريف بما تقدمه ماليزيا من تجارب سفر متنوعة، وتشجيع المسافرين من المنطقة على استكشاف ما تتميز به الوجهة من ثقافة وطبيعة إلى جانب خيارات متنوعة تناسب الباحثين عن الاسترخاء أو الأنشطة العائلية.

Kuala Lumpur

ومن خلال هذا التعاون، ستطلق ويجو وهيئة السياحة الماليزية حملات ترويجية تستعرض أبرز المقومات السياحية التي تتميز بها ماليزيا، بدءاً من العاصمة كوالالمبور، مروراً بمدينة جورج تاون التي تشتهر بتراثها الثقافي، وصولاً إلى شواطئ لانكاوي والغابات الاستوائية في صباح وساراواك، إلى جانب المأكولات المحلية التي تشتهر بها البلاد. وتهدف ويجو وهيئة السياحة الماليزية من خلال هذه الحملة إلى إبراز جوانب مختلفة من ماليزيا وتشجيع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استكشاف تجارب تتجاوز الوجهات الأكثر شهرة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تواصل ماليزيا الحفاظ على مكانتها كواحدة من الوجهات المفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل تنوع التجارب التي تقدمها، والتي تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه. ومن خلال شراكتنا مع هيئة السياحة الماليزية، نتطلع إلى تسليط الضوء على جوانب مختلفة من الوجهة وتشجيع المسافرين على استكشاف تجارب تتجاوز الأماكن الأكثر شهرة، سواء كانوا يبحثون عن عطلات عائلية على الشواطئ، أو مغامرات في الغابات الاستوائية، أو جولات ثقافية في المدن، أو الاستمتاع بالمأكولات المحلية التي تشتهر بها ماليزيا."

وتواصل ماليزيا استقطاب المسافرين الباحثين عن تجارب متنوعة، بفضل ما تتميز به من تنوع ثقافي، ومهرجانات تقام على مدار العام، وأسواق ليلية، وطبيعة تمتد من المدن الحديثة إلى الشواطئ والغابات الاستوائية. وسواء كان الهدف من الزيارة قضاء عطلة عائلية، أو الاستمتاع بالطبيعة، أو استكشاف الثقافة المحلية، أو الاسترخاء، توفر ماليزيا تجارب تلائم مختلف اهتمامات المسافرين وأنماط سفرهم.

ومن جانبه، أضاف زيدي قاسم، مدير هيئة السياحة الماليزية، جدة، قائلاً: "يُعد التنوع أحد أبرز المقومات التي تميز ماليزيا، حيث تجمع بين المدن الحديثة، والمواقع التراثية المدرجة على قائمة اليونسكو، والجزر والغابات الاستوائية، إلى جانب المأكولات المحلية التي تشتهر بها البلاد. ويسعدنا التعاون مع ويجو، التي تتيح لنا الوصول إلى شريحة واسعة من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتعريف بما تقدمه ماليزيا من تجارب متنوعة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استقبال المزيد من الزوار من المنطقة، وتعريفهم بما تتميز به ماليزيا من تنوع ثقافي وطبيعة غنية وكرم الضيافة الذي تشتهر به."

وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز حضور ماليزيا بين المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الوجهة. كما تعكس التزام ويجو وهيئة السياحة الماليزية بتسليط الضوء على تنوع التجارب التي تقدمها ماليزيا وتشجيع المزيد من المسافرين على استكشافها. ومن خلال محتوى مخصص للوجهة، وأدلة سفر، وحملات ترويجية، سيعمل الجانبان على مساعدة المسافرين في التخطيط لرحلاتهم واستكشاف مختلف التجارب التي تقدمها ماليزيا.

نبذة عن ويجو:

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتتخذ ويجو من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.wego.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3003464/Wego_and_Tourism_Malaysia_Partnership.jpg