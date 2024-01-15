وحدة Web3 التابعة لمنصة Bybit تسدل الستار عن NFT Pro: إعادة تعريف الانفتاح في عالم NFT

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2024 /PRNewswire/ -- يسر منصة Bybit ، ثالث أكبر منصة حجمًا لتداول العملات الرقمية في العالم، أن تعلن أن وحدة Web3 الخاصة بها قد أسدلت الستار عن NFT Pro ، المنصة الثورية التي تجعل عالم NFTs المثير متاحا ومجزيا للجميع. وتعمل منصة NFT Pro من Bybit، مع واحدة من أكبر المجموعات وأكثرها تنوعًا في العالم، على تبسيط استكشاف NFT وتمكين المستخدمين من التنقل بسلاسة في منظومة عمل Web3 دائمة التطور.

هذا وقال Ben Zhou، الرئيس التنفيذي CEO لمنصة Bybit وأحد مؤسسيها: "يسعدنا أن نكشف النقاب عن منصة NFT Pro كونها إحدى الركائز الأساسية في مهمتنا لإعادة تعريف الانفتاح في عالم Web3. "فمفهوم Web3 يدور حول التمكين، وليس التفرد. إن منصة NFT Pro ترحب بالجميع، بدءاً من المقتنين المخضرمين إلى الوافدين الجدد الفضوليين – وتدعوهم للانضمام إليها من أجل مستقبل يستطيع فيه أي شخص امتلاك قطعة من عالم الميتافيرس".

جسر بين Web2 وWeb3

تعتبر منصة NFT Pro بمثابة جسر بين تقنيتي Web2 وWeb3، فهي ترحب بعملائها من مستخدمي تقنيات الويب التقليدية بحفاوة وترحاب. ويحصل المستخدمون على وصول حصري مبكر إلى تعاونات NFT عالمية مع موسيقيين وفنانين ورياضيين وشخصيات ثقافية كبيرة عبر متاجر NFT المخصصة والإصدارات الحصرية. ويفتح الجسر سالف الذكر أبوابه أمام المعجبين والمقتنين ويعرف أيضًا الشخصيات المؤسسة بإمكانات تقنية Web3.

الميزات الثورية التي تعزز تجربة جمع وتداول رموز NFT:

1. السيولة المعززة مع التكامل متعدد المنصات

تتكامل منصة NFT Pro بسلاسة مع مختلف أسواق NFT، الأمر الذي يتيح لك شراء رموز NFT مباشرة من داخل المنصة. كما أنها تدعم الطلبات المعلقة المتزامنة عبر عدة منصات، مما يضمن بقاء مستخدمي المنصة في طليعة سوق NFT الديناميكي.

2. تجربة مستخدم ميسرة مع معاملات سريعة

تضع منصة NFT Pro معيارًا جديدًا لمنصات NFT، الأمر الذي يُمكنك من مجابهة المعاملات بسرعة غير مسبوقة. وتسهم التحسينات التي أجريت على حجم البيانات المحلية على منصة NFT Pro في توفير تجربة تداول سلسة وأكثر كفاءة.

3. تداول فعال من حيث التكلفة مع رسوم أقل ومعاملات أسرع

تقدم منصة NFT Pro من Bybit ميزة الاختيار والمقارنة الذكية للأسواق. ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع برسوم تنافسية أكثر وسرعات معاملات أسرع، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تجربتهم التداولية فعّالة من حيث التكلفة والكفاءة.

4. الإطلاق السريع لأصول NFT الشهيرة

وتمتلك منصة NFT Pro مجموعة واسعة من أصول NFT التي تلقى رواجًا عند الكثيرين، والتي تتميز بمشاريع Ethereum (ETH) الممتازة والشائعة. وهو الأمر الذي يفوق سرعة معظم المنافسين في السوق. كما نواصل إثارة إعجابكم من خلال الأصول الجديدة المتزامنة وإطلاقها على منصتنا في إطار زمني مدهش مدته دقيقة واحدة.

5. مكافأة لرحلة كل عاشق لرموز NFT

إن منصة NFT Pro تشجع على المشاركة الفعالة من خلال منح المستخدمين بعض النقاط مقابل كل عملية شراء وتداول لرموز NFT. وتتيح لهم هذه النقاط الوصول إلى مجموعات الجوائز المثيرة ورموز NFTs الحصرية، الأمر الذي يضيف جوًا من المتعة والحماس للحصول على المكافآت إلى مساعي المستخدمين من أجل جمع رموز NFT وتداولها. وتزداد المكافآت سالفة الذكر جنبًا إلى جنب مع نمو المنصة، وتقدم بانتظام عروضًا جديدة مثل الرموز المميزة tokens أو الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs.

فسواء كنت أحد هواة اقتناء رموز NFT أو بدأت للتو مغامرتك في تقنية Web3، فمنصة Bybit's NFT Pro هي المفتاح لدخول عالم Web3 المليء بالفرص والاحتمالات. إن عالم Web3 من Bybit قد بُني على أمان وثقة، مع تركيز المنصة على سلامة المستخدم من خلال تدابير أمان قوية لضمان حماية الأصول الرقمية القيمة NFTs في جميع الأوقات.

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نبذة عن Bybit Web3

تعيد تقنية Web3 من Bybit تعريف مفهوم الانفتاح في عالم اللامركزية، وتخلق بيئة أكثر بساطة وانفتاحًا ومساواة للجميع. نحن ملتزمون بترحيب البنائين والمبدعين والشركاء في عالم blockchain، مقدمين دعوة لكل من محبي العملات الرقمية والفضوليين، مع مجتمع يضم أكثر من 800,000 مستخدم للمحافظ الإلكترونية، وأكثر من 10 شركاء رئيسيين في النظام البيئي، والرقم ما زال في ازدياد.

وتوفر تقنية Web3 من Bybit مجموعة شاملة من منتجات Web3 المصممة لجعل الوصول إلى أصول Web3 ومبادلتها وجمعها وتنميتها أمرًا بسيطًا ومتاحًا للجميع. إن محافظنا وأسواقنا ومنصاتنا مدعومة بالأمان والخبرة التي جعلت من Bybit ضمن أفضل 3 بورصات متخصصة في العملات الرقمية في العالم، فهي منصة موثوق بها من قبل 20 مليون مستخدم على مستوى العالم.

انضم الآن إلى الإتجاه الثوري السائد وافتح أفاق المستقبل لتقنية Web3 مع منصة Bybit.

نبذة عن Bybit

تعتبر Bybit ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم بإجمالي 20 مليون مستخدم، وقد تأسست عام 2018، وتوفر منصة احترافية يمكن للمستثمرين والمتداولين في مجال العملات الرقمية من خلالها العثور على محرك مطابق فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجتمع دعم بلغات متعددة. وتعتبر المنصة شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من المعلومات حول Bybit، يرجى زيارة Bybit Press .

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: [email protected]

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.bybit.com

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