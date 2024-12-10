وحدة التخزين الموحدة U.2 NVMe الهجينة من Infortrend تعمل على تشغيل نموذج تخزين موحد للذكاء الاصطناعي المتقدم

تايبيه، 10 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Infortrend® Technology Inc المسجلة في بورصة تايوان تحت الرمز (TWSE: 2495)، الشركة الرائدة في مجال التخزين المؤسسي في القطاع، عن أن EonStor GS 5000U ، حل U.2 NVMe القوي لتخزين ذاكرة الفلاش الهجين الخاص بها، يعمل على تسريع أعباء عمل التدريب على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مما يتيح معالجة البيانات بسرعة وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يدعم الحل الآن اتصال 200 جيجا بايت، مما يوفر نطاقًا تردديًا عاليًا وكفاءة عالية، حتى مع نمو أعباء العمل.

تعمل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الصناعات بشكل كبير. تعمل معاهد البحوث في جميع أنحاء العالم على تسخير قوتها لدفع الابتكار وحل التحديات المعقدة، والاستثمار في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات القادرة على التعامل مع أعباء العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولتحسين معالجة البيانات أثناء تدريب النماذج، خاصةً في ظل أنماط القراءة والكتابة العشوائية المكثفة النموذجية لأعباء العمل هذه، فإنها تحتاج إلى حلول تخزين عالية السرعة قادرة على التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة مع دعم التشغيل الفعال لموارد الحوسبة مثل وحدات معالجة الرسومات. على سبيل المثال، احتاجت إحدى حالات الاستخدام إلى سعة تخزين تبلغ 140 جيجابايت/ثانية للقراءة، وتكامل سلس مع نظام الملفات Lustre، وسعة 4 بيجابايت لإدارة مجموعات البيانات الضخمة، مما يعزز قابلية التوسع وكفاءة البحث.

صُمم EonStor GS 5000U، وهو حل تخزين موحد عالي الأداء مكون من 2U 24-bay U.2 NVMe SSD، خصيصًا لتلبية المتطلبات الصارمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يحقق جهاز واحد معدل إنتاجية يصل إلى 50 جيجابايت/ثانية، مع 1.3 مليون IOPS وزمن انتقال منخفض يصل إلى 0.3 مللي ثانية. يتكامل هذا الحل المتوافق تمامًا مع نظام الملفات Lustre بسلاسة في البيئات عالية الأداء، مع ثلاثة أجهزة GS 5000U وثلاثة حاويات لتوسيع التخزين على أقراص التخزين الصلبة JB 3090 4U 90-bay وحدة تخزين تصل إلى 140 جيجابايت/ثانية وأكثر من 4PB من سعة تخزين البيانات الباردة.

قال فرانك لي، مدير أول تخطيط المنتجات في شركة Infortrend Technology: "تم تصميم EonStor GS 5000U لتسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتسريع تدريب النماذج وزيادة كفاءة الحوسبة إلى أقصى حد. وقد تم تطبيق هذا الحل بنجاح في العديد من معاهد الأبحاث البارزة حول العالم لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة، مما يتيح تحقيق إنجازات في مجال البحث والتطوير".

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.