وحدة تخزين Infortrend U.2 NVMe تُتيح للمطارات استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بإجراءات الركاب بشكل أسرع

تايبيه, 13 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Infortrend® Technology Inc (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE: تحت رقم 2495)، المزود الرائد في مجال تخزين المؤسسات، اليوم أن EonStor GS، وهو نظام التخزين الموحد U.2 NVMe الهجين الخاص بها للمؤسسات يعمل على تمكين أكشاك الذكاء الاصطناعي في المطارات، مما يقلل بشكل كبير من أوقات إجراءات تسجيل الوصول ومراقبة الحدود والصعود إلى الطائرة لتوفير رحلات أكثر سلاسة وسرعة للركاب.

غالبًا ما تواجه المطارات الدولية الكبيرة نقصًا في الموظفين، مما يعوق قدرتها على التعامل مع عدد الركاب الكبير بفاعلية. لجعل خدمات الركاب أبسط، تقيم المطارات بشكل متزايد أكشاكًا مجهزة بكاميرات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للتحقق من هويات المسافرين. ويسمح ذلك للركاب بالانتقال عبر المطار بسرعة أكبر باستخدام طرق تحديد الهوية البيومترية المتقدمة، مثل التعرف على الوجه، بدلًا من عمليات الفحص اليدوية لجواز السفر، مما يقلل من أوقات الانتظار والازدحام في نقاط التفتيش. ثم إن التحقق البيومتري، لكونه أكثر مقاومة للتلاعب، يعزز من أمن المطارات.

لتمكين التحقق من الهوية بسرعة ودقة، تُعد حلول التخزين العالية الأداء والموثوق بها مهمة وحاسمة لهذه الأنظمة المتقدمة. فمثلًا، يمكن أن تشغل وحدة تخزين GS 3000U U.2 NVMe من EonStor بنجاح مئات من أكشاك الذكاء الاصطناعي الذاتية الخدمة في مطار دولي يخدم عشرات الملايين من الركاب سنويًّا. وتأتي وحدة التخزين مزودة بمحركات أقراص SSD من نوع U.2 NVMe، ويمكنها تنفيذ أكثر من 800 ألف عملية إدخال وإخراج في الثانية مع زمن انتقال أقل، مما يوفر وصولًا سريعًا إلى البيانات من أجل الاستخدامات في الحال؛ مثل عمليات تسجيل الوصول الذاتية والفحوصات البيومترية. مع وحدات تحكم مزدوجة إضافية، يضمن الحل تَوفرًا عاليًا، مع الحفاظ على استمرار الخدمات بالمطار على مدار الساعة. يدعم تخزين GS 3000U أيضًا الأكشاك من خلال استضافة وتحديث نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة سلفًا بشكل منتظم، مما يتيح تقديم المحتوى الشخصي وتحليل بيانات سلوك المستخدم الفعال لتحسين خدمات المطار.

قال Frank Lee، المدير الأول للتخطيط للمنتجات في Infortrend Technology: "من خلال تنفيذ أكشاك مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أنظمة التخزين الخاصة بنا، يمكن للمطارات إدارة أعداد كبيرة من المسافرين بكفاءة، وتقليل الازدحام في المطار، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وتوفير تجربة سَلسة ومخصصة للمسافرين".

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.