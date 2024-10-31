وقعت شركة Presight وشركة Viettel مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتحول الرقمي

إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 31 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة Presight، شركة تحليلات البيانات الضخمة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مذكرة تفاهم (MoU) مع شركة Viettel AI، وهي مركز أبحاث ذكاء اصطناعي رائد في فيتنام، ضمن مجموعة Viettel Group. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين كليهما وتعزيز تطوير مبادرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتحول الرقمي. وقام السيد Thomas Pramotedham، الرئيس التنفيذي لشركة Presight والسيد Nguyen Manh Quy، الرئيس التنفيذي لشركة Viettel AI بالتوقيع على مذكرة التفاهم في إمارة أبو ظبي.

Presight and Viettel Sign a MOU to Boost Applied AI, and Digital Transformation Initiatives

كما أقيم حفل التوقيع في إمارة دبي ضمن جلسة عمل بين رئيس وزراء فيتنام، السيد Pham Minh Chinh، مع شركات البلدين.

كجزء من الاتفاقية، ستتضافر جهود التعاون بين شركة Presight وشركة Viettel AI للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات والأساليب المبتكرة في معالجة التحديات المتعلقة بالنقل والسلامة والأثر البيئي. وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون: مبادرات التنمية الرقمية، وتطوير الذكاء الاصطناعي المؤسسي والتوليدي، وحلول تحليل البيانات الضخمة المخصصة للعملاء والصناعة، ونشر الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات والمدن الذكية، والتعاون لتطوير القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في الاجتماع، أشار رئيس وزراء فيتنام، السيد Pham Minh Chinh، إلى أن دولتي فيتنام والإمارات العربية المتحدة تعززان الروابط بشكل متزايد عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية والكابلات الضوئية، وقد تصير العلاقة بينهما وثيقة أكثر بفضل الذكاء الاصطناعي.

قال Thomas Pramotedham، الرئيس التنفيذي لشركة Presight: "نحن متحمسون للشروع في هذا التعاون الاستراتيجي مع Viettel AI. فمن خلال الجمع بين خبرتنا ومواردنا في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، نهدف إلى التقدم أكثر في مبادرات التحول الرقمي. تتفوق AI Viettel في مختلف جوانب تحليل البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وأنا ممتن لأن Presight، مع Viettel، لديهما الفرصة للمساهمة في تقدم فيتنام نحو التحول الرقمي."

قال Nguyen Manh Quy، الرئيس التنفيذي لشركة Viettel AI: "مع قدرات Viettel AI البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات والتوأم الرقمي، وخبرتنا في نشر العديد من منصات الذكاء الاصطناعي ومشاريع Viettel محليًا، بالإضافة إلى فهم Presight للسوق والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا واثقون من خلق اكتشافات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. خصوصًا، وأن التركيز على تطوير المنتجات والخدمات باستخدام اللغات الأصلية سيساعدنا على تقديم تجارب أفضل للمستخدمين في كل بلد."

بصفتها مؤسسة تكنولوجية رائدة في فيتنام، فإن مجموعة Viettel حاليًا تمتلك أكبر بنية تحتية لمراكز البيانات في فيتنام. مجموعة Viettel أيضًا رائدة في تطوير نماذج اللغة الفيتنامية الكبيرة، مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمساعدين الافتراضيين في المحاكم، والمساعدين الافتراضيين للموظفين المدنيين، والذكاء الاصطناعي الخاص بمعالجة المهام المتخصصة للمؤسسات المالية. حاليًا، يتم استخدام المساعدين الافتراضيين من Viettel بشكل فعال في الوزارات والقطاعات، والحكومات المحلية والبلدية والمؤسسات المالية.

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نبذة عن Presight

شركة Presight، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، ضمن مجموعة G42، بصفتها المساهم الرئيسي في الشركة، ومقرها أبو ظبي، وهي الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI). وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات، على جميع المستويات، لخلق أثر تجاري واجتماعي. بفضل منصة الرؤية الحاسوبية (computer vision) ذات المستوى العالمي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتكاملة (omni-analytics) التي تتمتع بها شركة Presight ضمن ركائزها الأساسية، فإنها تتفوق في تفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية صنع القرار المستنيرة خلال صياغة السياسات وتخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة وأكثر استدامة. للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: [email protected].

نبذة عن Viettel AI

شركة Viettel AI، تأسست في عام 2014، وهي شركة رائدة في البحث في التقنيات الأساسية وتطوير المنتجات والخدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والتوأم الرقمي. في الوقت الحالي، يتضمن نظام Viettel AI البيئي خطوط منتجات ذات جودة رائدة في فيتنام، وموثوقة وتستخدمها العديد من المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية الكبيرة.

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