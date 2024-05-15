وكالة أنباء CCTV+: Xi يؤكد على الروابط الأسرية من أجل رفاهية الشعب والأمة

بكين، 15 مايو 2024 /PRNewswire/ -- ألقى الرئيس الصيني Xi Jinping في مناسبات متعددة الضوء على التقليد الصيني المتمثل في الروابط الأسرية القوية، وخاصة أهمية رعاية الأم لرفاهية الشعب والتنمية الوطنية.

قبيل يوم الأم الذي يصادف يوم 12 مايو من هذا العام، نشرت مجموعة الصين الإعلامية (CMG) يوم السبت قصصًا تروي تصريحات وأقوال للرئيس الصيني حول الأمومة والعاطفة الأسرية، لتكريم الفضائل التقليدية للأمة الصينية.

Xi stresses family ties for wellbeing of people, nation

عندما ألقى Xi كلمته بمناسبة مهرجان الربيع في عام 2015، استشهد بأغنية "Song of the Parting Son" التي كتبها Meng Jiao في عهد أسرة Tang (618-907) ليوضح كيف أن أهمية الروابط الأسرية القوية لم تتراجع على مرّ التاريخ.

"من الخيوط التي تنسجها يد الأم، يُصنع ثوب فراق الإبن. وتُحاك غرزة غرزة قبل مغادرته، خوفاً من تأخيرعودته،"، Xi.

وأضاف: "إن الأمة الصينية تقدر دائمًا الأسرة وتعتز بالروابط الأسرية منذ العصور القديمة".

في عام 2016، دعا Xi إلى بذل الجهود لتعزيز الفضيلة والحضارة في الأُسَر الصينية من أجل خلق أساس مهم للتنمية الوطنية والتقدم والوئام الاجتماعي في مؤتمر لتكريم الأسر النموذجية في جميع أنحاء الصين.

وقال إن الأم اللطيفة التي تربي أطفالًا مطيعين لأسرهم هي إحدى الفضائل التقليدية للأمة الصينية.

"لا توفر الأسرة مكانًا لإقامة الجسد فحسب، بل هي أيضًا المكان الذي يحتضن القلوب. لا يمكن للدولة والأمة أن تحققا نتائج جيدة إلا عندما يكون أداء عائلاتها جيدًا،" Xi.

لطالما كان الرئيس الصيني يقدر دور الأسرة. في تجمع مهرجان الربيع في عام 2017، لمست كلمات Xi حول قيمة لم الشمل العائلي قلوب مئات الملايين من الأشخاص.

"قد يكرس الناس أنفسهم للعمل، ويضحون بالنوم والطعام، وقد يتنقلون إلى أماكن مختلفة لكسب العيش. ولكنهم، يجب ألا ينسوا الروابط الإنسانية الحقيقية، ولا يجب أن يسمحوا للمسافات بقطع تلك الروابط. في ظل الانشغال اليومي، لا ينبغي للمرء أن ينسى الروابط الإنسانية الحقيقية. لا ينبغي للمرء أن يتجاهل مثل هذه الروابط في ظل السعي المستمر ليلا ونهارا"، Xi.

نشأ Xi الذي يأتي من الشعب في جو عائلي رائع، ولم ينس أبدًا أهمية السعادة التي تسعى إليها عشرات الملايين من الأسر، حيث يسلط الضوء باستمرار على الأسرة والتعليم الأسري والتقاليد العائلية.

الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I



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