وكالة أنباء CCTV+: شي جين بينغ يقود إصلاح الصين والانفتاح في العصر الجديد

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CCTV+

15 يوليو, 2024, 14:38 AST

بكين, 15 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في ديسمبر 2012، اختار شي جين بينغ، الأمين العام المنتخب حديثًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، غوانغدونغ، وهي جبهة الإصلاح والانفتاح في الصين، كوجهة لرحلته التفقدية الأولى.

خلال هذه الرحلة، أصدر أمرًا بتعبئة الحزب والبلد بأكمله.

وقال: "كان قرار إطلاق الإصلاح والانفتاح صحيحًا. يجب أن نحافظ على هذا المسار الصحيح". "يجب أن نبقى ثابتين على الطريق نحو ازدهار الأمة والشعب".

لأكثر من عقد من الزمان، خطط شي باستمرار للتوجيه العام للإصلاحات وتعزيز التنفيذ.

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يمثل عام 2024 عامًا مهمًا آخر لتعميق الإصلاح في العصر الجديد. سيقود شي 1.4 مليار صيني في الكتابة المشتركة للفصل الجديد من الإصلاح في العصر الجديد.

الرابط: https://m.youtube.com/watch?v=NOhpMyVLqsQ 

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=NOhpMyVLqsQ

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