ولي عهد جوهور يطلق عملة مستقرة مدعومة بالرينغيت الماليزي ويُنشئ خزانةً للأصول الرقمية على Zetrix

إطلاق RMJDT في إطار مبادرة البيئة التجريبية التنظيمية الوطنية للأصول الرقمية

جوهور باهرو، ماليزيا، 10 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Bullish Aim Sdn. Bhd.، التي يترأسها ويمتلكها صاحب السمو الملكي تونكو إسماعيل إبني سلطان إبراهيم، ولي عهد جوهور، عن الإطلاق الرسمي لـ RMJDT، وهي عملة مستقرة مدعومة بالرينغيت الماليزي صادرة على Zetrix، وهي سلسلة كتل (بلوك تشين) عامة من الطبقة الأولى تُشكّل العمود الفقري لمنصة Malaysia Blockchain Infrastructure (MBI)، البنيةِ التحتية الوطنية لسلسلة الكتل في ماليزيا.

EN: (Right) TS Wong, Co-founder of Zetrix and (Left) Dato’ Lion Peh, Managing Director of Bullish Aim Sdn Bhd, exchanging the agreement, witnessed by (Middle) His Royal Highness Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, the Regent of Johor.

أُطلِقت RMJDT في إطار بيئة تجريبية تنظيمية خاضعة للرقابة (Sandbox)، وصُممت لتعزيز الاستخدام الدولي للرينغيت الماليزي في تسويات التجارة عبر الحدود، ولتكون عاملًا محفزًا لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى ماليزيا. وتتوافق هذه المبادرة مع اتجاهات ترميز الأصول على المستوى العالمي، وتدعم بشكل مباشر السياسة الوطنية للأصول الرقمية في ماليزيا.

وبالتزامن مع إطلاق RMJDT، ستقوم Bullish Aim أيضًا بتأسيس شركة خزانة الأصول الرقمية (DATCO) بمخصصات أولية للخزانة تبلغ 500 مليون رينغيت ماليزي في رموز Zetrix، مع التوجّه إلى زيادتها إلى مليار رينغيت ماليزي. وعلى غرار النماذج العالمية السابقة مثل MicroStrategy وBitmine Immersion، ستلعب هذه الخزانة دورًا محوريًا في ضمان استقرار رسوم الغاز على الشبكة لمعاملات RMJDT.

ستقوم DATCO، بالإضافة إلى ذلك، بإجراء عمليات التحصيص (Staking) لرموز Zetrix لدعم ما يصل إلى %10 من عُقَد التحقق ضمن منصة Malaysia Blockchain Infrastructure (MBI)، مما يعزز مرونة منظومة الويب 3 الوطنية على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يرفع من مستوى أمان وكفاءة منظومة سلسلة الكتل.

وقال صاحب السمو الملكي ولي عهد جوهور: «بصفتنا الجهة المُصدِرة لعملة RMJDT، نعدّ إنشاء خزانةٍ لرموز Zetrix ضرورةً استراتيجيةً لدعم الاستقرار التشغيلي وتعميق التوافق مع سلسلة الكتل الوطنية».

وتعكس هاتان المبادرتان التزام جوهور بتطوير الابتكار الرقمي في نقطة التقاء تكنولوجيا سلسلة الكتل والبنية التحتية للتجارة والتنمية الاقتصادية الوطنية، مع العمل ضمن البيئة التجريبية التنظيمية المعتمدة في ماليزيا لضمان الامتثال والشفافية والرقابة الوطنية.

نبذة عن Zetrix

Zetrix هي سلسلة كتل (بلوك تشين) عامة من الطبقة الأولى تسهّل العقود الذكية وتوفر الخصوصية والأمان وقابلية التوسع. ويمكن توظيف البنية التحتية التشفيرية لـ Zetrix في العديد من الصناعات لربط الحكومات والشركات ومواطنيها باقتصاد عالمي قائم على سلسلة الكتل. تم تطوير Zetrix من قِبل شركة Zetrix AI Berhad، المعروفة سابقًا باسم MY E.G. Services Bhd. كما يمكّنها التكامل عبر الحدود وعبر السلاسل (Cross-border & Cross-chain Integration) مع الصين من العمل كبوابة قائمة على سلسلة الكتل تسهّل التجارة العالمية من خلال نشر اللبنات الأساسية لخدمات الويب 3، مثل المعرّفات القائمة على سلسلة الكتل (BID) وبيانات اعتماد قابلة للتحقق (VC).

