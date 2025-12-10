柔佛攝政王在Zetrix平台上推出基於令吉的穩定幣及數字資產金庫

與RMJDT的推出同步，Bullish Aim還將成立一家數字資產金庫公司（Digital Asset Treasury Company，簡稱DATCO），初期在Zetrix代幣上配置5億馬來西亞令吉的儲備資金，並計劃增至10億令吉。該金庫公司借鑒了微策略(MicroStrategy)和Bitmine Immersion等全球先例的模式，將在確保RMJDT交易網絡「燃料費」穩定方面發揮關鍵作用。

此外，DATCO還將質押Zetrix代幣，以支持馬來西亞區塊鏈基礎設施內多達10%的驗證節點，在增強馬來西亞國家Web3長期韌性的同時，提升區塊鏈生態系統的安全性和效率。

柔佛攝政王殿下表示：「作為RMJDT的發行方，我們認為建立Zetrix代幣金庫是一項戰略上的必要舉措——這既能支持運營方面的穩定性，又能進一步與馬來西亞國家區塊鏈保持高度契合。」

這兩項舉措彰顯了柔佛的承諾，即在區塊鏈技術、貿易基礎設施與國家經濟發展交匯領域推進數字創新，同時這些舉措在馬來西亞獲批的沙盒監管環境下開展，以確保合規性、透明度並接受國家層面的監督。

關於Zetrix

Zetrix是一個Layer-1公共區塊鏈，支持智能合約並提供隱私性、安全性和可擴展性。Zetrix的加密基礎設施可以被引入多個行業，從而將政府、企業及公民與基於區塊鏈的全球經濟連接起來。Zetrix由Zetrix AI Berhad（前稱 MY E.G. Services Berhad）開發，與中國實現了跨境和跨鏈集成，這使得Zetrix能夠作為區塊鏈網關，通過部署Web3服務（如基於區塊鏈的標識符(BID)和可驗證憑證(VC)）的關鍵構建塊，來促進全球貿易。

