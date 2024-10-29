ومقدم من شركة ياشSAP مدعوم من

الدوحة، قطر

29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة "ياش تكنولوجيز الدوحة" ، وهي الشركة العالمية الرائدة في خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والأعمال، أن تعلن عن نجاح إطلاق مشروع النسخة الخاصة من سحابة S/4HANA SAP في مجموعة المستثمرين القطريين. ويأتي هذا الإنجاز الهام تماشياً مع أهداف الشركة، مما يمكنها من التكيف مع بيئة الأعمال سريعة التطور عن طريق الانتقال السلس من نظام ECC SAP إلى منصة سحابةS/4HANA SAP .

YASH Technologies Celebrates the Go-Live of SAP S/4HANA with QIG

وبهذه المناسبة قال السيد جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين القطريين: "كان لشركة ياش دوراً فعالاً في عملية تحولنا الرقمي، مما يساعدنا على مواكبة رؤية قطر الوطنية .2030 فمن خلال نظام " Rise With SAP، لم نقم بتحديث عملياتنا فقط، بل شهدنا أيضاً فوائد ملموسة مثل زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز مستوى رضا العملاء، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق". كما أضاف: "شكلت خبرة شركة ياش قيمة كبيرة في توجيهنا خلال هذا التحول، ونحن على ثقة في قدرتنا على البقاء في طليعة السوق والاستفادة من الفرص المستقبلية."

ساعد هذا التحول الجذري لمجموعة المستثمرين القطريين على تحسين عملياتها الأساسية وتطوير تجربة المستخدم في جميع أنحاء الشركة من خلال الاستفادة من قوة "SAP"، فقد حددت شركة ياش وقامت بتحديث أوجه القصور في العمليات، مما أتاح لمجموعة المستثمرين القطريين تحقيق أداء تشغيلي أفضل بشكل كبير. وسوف يساهم تبني منصة SAP" with "RISE في تعزيز المرونة والقدرة على التكيف واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجموعة المستثمرين القطريين، مما يتيح لها التعامل بشكل أفضل مع تعقيدات العصر الرقمي.

وأضاف السيد جيمس غريفين، المدير العام لشركة ياش تكنولوجيز الشرق الأوسط: "نحن سعداء بنجاح إطلاق مشروع التحول التجاري للمؤسسات في مجموعة المستثمرين القطريين. مما يبرز خبرة شركة ياش المثبتة في تقديم مشاريع تحويل SAP واسعة النطاق التي تتماشى بسلاسة مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا. ويمكن لمجموعة المستثمرين القطريين من خلال تطبيق سحابة S/4HANA SAP الاستفادة من التطبيقات والبنية التحتية المتطورة والمستقبلية لدفع الابتكار المؤثر. مما يعكس التزامنا بتقديم حلول تكنولوجية استثنائية تحقق تحولاً للأعمال في المؤسسات في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة ياش تكنولوجيز:

تركز شركة ياش تكنولوجيز على تمكين عملائها من إعادة تصور أعمالهم وقيادة التحول الرقمي المرتكز على النتائج. وبصفتها شريكاً رئيسًيا في تكامل التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية للعملاء العالميين الكبار وسريعي النمو، فإنها تستفيد من الاستشارات الاستراتيجية وتقديم استشارات التكنولوجيا ونماذج الأعمال المرنة لمساعدة العملاء على تحقيق القيمة من رحلتهم الرقمية مع تشجيع الابتكار.

ويجمع إطار العمل التفاعلي والمركز على العملاء لشركة ياش بين القدرات الاستشارية المتخصصة والخبرات الرقمية لحلول سحابية آمنة، وبنية تحتية وخدمات تركز على المستخدم النهائي لخدمة العملاء المميزين حول العالم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها مراكز تسليم ومبيعات عالمية، وتخدم شركة ياش عملاءها حيث هي منظمة حاصلة على شهادات فهم نموذج نضج القدرات وتكامله مع المستوى الخامس

) 5 Level V2.0 DEV CMMI والأيزو 9001:2015 والأيزو 27001:2013 والأيزو(20000:2011

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نبذة عن مجموعة المستثمرين القطريين

مجموعة المستثمرين القطريين هي شركة ذات أنشطة متنوعة مدرجة في بورصة قطر. تمتلك المجموعة وتدير عدداً من الشركات التابعة والتي تعمل في قطاعات مختلفة، ويتركز عمل الشركة منذ نشأتها في الأنشطة التجارية مع الشركات.

تشكل الشركات التابعة للمجموعة مزيجاً من المشاريع المتنامية والشراكات الدولية. كما تتميز علاماتنا التجارية بحضور قوي وسجل حافل بالإنجازات في السوق القطري، حيث نقدم خدمات متكاملة للمشاريع الرائدة والمرافق، ونعمل مع العملاء في القطاعين العام والخاص.

نعمل من خلال هذه الشركات على إضافة قيمة مستدامة لمساهمينا بفضل الإدارة الحكيمة والتنويع والمرونة. كما نعمل بلا كلل للحفاظ على ثقة ورضا عملائنا وشركائنا. تسهم أنشطتنا في تحقيق التطور والنمو طويل الأجل لشركاتنا التابعة للمجموعة، مع حرصنا وسعينا الدائمين للبحث عن فرص جديدة داخل دولة قطر وخارجها.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2542889/YASH_Technologies_Go_Live.jpg