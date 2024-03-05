ويجو تتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض للارتقاء بواقع السياحة في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 5 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض للعمل على تعزيز مكانة البحرين بوصفها وجهة سياحية رائدة. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية تقنيات السفر المتطورة لدى ويجو مع الإرث الثقافي الغني للبحرين وتنوع وجهاتها الجذابة، لتوفير تجارب استثنائية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

Bahrain

وتعمل ويجو، المنصة الرائدة بتوفير مجموعة واسعة من خيارات السفر لملايين المستخدمين، مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتوحيد الجهود التي تُبرز روعة الوجهات السياحية في المملكة ومعالمها التاريخية وحسن الضيافة البحريني. ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بترسيخ حضور البحرين على الساحة العالمية وتعزيز النمو السياحي فيها.

وكشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أهمية هذه الشراكة للاستفادة من الحضور القوي لمنصة ويجو سهلة الاستخدام بصفتها جزءاً رئيسياً يسهم في إبراز جمال وروعة البحرين، التي تتميز بمزيج فريد بين الحداثة والتقاليد الأصيلة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالأسواق الحيوية والمهرجانات الثقافية، إلى جانب المعالم التاريخية والشواطئ الجميلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسعدنا التعاون مجدداً مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتسليط الضوء على العروض الفريدة التي توفرها المملكة. وتتخصص منصة ويجو بتوفير وتسهيل تجارب السفر، وهذا يساعدنا على إظهار جمال البحرين المتنوع أمام عملائنا على مستوى العالم. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتسليط الضوء على الوجهات السياحية الاستثنائية وتوفير تجارب سفر فريدة".

وتستفيد مبادرة التسويق المشتركة من منصة ويجو الرقمية لإضافة أقسام مخصصة تسلط الضوء على أبرز الوجهات السياحية في البحرين وتقدم نصائح متعلقة بالسفر، بالإضافة إلى توفير عروض حصرية. ويهدف هذا التعاون بين الطرفين إلى تعزيز مكانة البحرين بين أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافرين الباحثين عن تجربة سفر مشوقة تمزج بين الثقافة والمغامرة والاسترخاء.

وتؤكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن هذه الشراكة تساهم في تحقيق الأهداف السياحية للمملكة، وتعزيز الآثار الاقتصادية الإيجابية.

ويطمح الطرفان إلى ترسيخ مكانة البحرين بوصفها وجهة سياحية مفضلة توفر للزوار فرصة استكشاف تنوعها الطبيعي وثقافتها الغنية، إلى جانب اختبار التجارب الاستثنائية.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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