ويجو و 'Visit Qatar' تطلقان حملة مشتركة للترويج لتجارب السفر في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكتها مع Visit Qatar لتسليط الضوء على تنوّع التجارب السياحية التي تقدّمها قطر، من الثقافة والتراث إلى الطبيعة والأنشطة العصرية.

Visit Qatar

وتأتي هذه الشراكة في إطار حملة تهدف إلى إبراز تعدّد التجارب التي تقدّمها قطر بعيداً عن الصورة النمطية. فمن الأحياء الحيوية والمساحات الإبداعية، إلى المسارات الساحلية الهادئة والمشاهد الصحراوية المميّزة، تُقدَّم قطر كوجهة تجمع بين أصالة التراث وأسلوب الحياة الحديث. ومع تزايد توجه مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تجارب سفر مختلفة، تبرز قطر كخيار متكامل يوازن بين الثقافة والطبيعة والتجارب الترفيهية.

ومن شوارع سوق واقف النابضة بالحياة، إلى المعالم المعمارية البارزة في متحف الفن الإسلامي، مروراً بأفق لوسيل المتطوّر وكورنيش الدوحة الهادئ، تقدّم قطر تجربة سفر متنوّعة. ويمكن للزوّار الاستمتاع بشواطئ كتارا، وتذوّق أطباق محلية مثل المجبوس والمأكولات البحرية الطازجة، واستكشاف المساحات الإبداعية في مشيرب قلب الدوحة، أو التوجّه إلى خور العديد حيث تلتقي الكثبان الرملية بالمياه الصافية في واحدة من أبرز الوجهات الطبيعية في البلاد.

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تتيح لنا هذه الشراكة مع Visit Qatar إبراز التطوّر الذي شهدته قطر كوجهة سفر خلال السنوات الأخيرة. وقد صُمّمت هذه الحملة للتواصل مع المسافرين في مختلف مراحل رحلتهم، من مرحلة الاكتشاف إلى التخطيط والحجز، من خلال محتوى غني وأدوات سهلة الاستخدام. وتقدّم قطر خيارات تناسب مختلف الاهتمامات، من أحياء ثقافية نابضة بالحياة وشواطئ مميّزة إلى مطبخ متنوّع وجدول حافل بالفعاليات العالمية. ويسعدنا ربط مستخدمينا بالتجارب التي تجعل من قطر وجهة فريدة ولا تُنسى."

ومن جانبه، قال صالح النصف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Visit Qatar: "يمثّل تعاوننا مع ويجو خطوة محورية لتعزيز حضور قطر على خارطة السفر الإقليمية. ومن خلال هذه الحملة المشتركة، نسلّط الضوء على ما تتميّز به قطر من تجارب متنوّعة، تشمل المواقع الثقافية والوجهات الساحلية والتجارب الصحراوية، بأسلوب ينسجم مع تطلعات المسافرين في المنطقة، ومدعوماً بأدوات تخطيط سفر رقمية سهلة الاستخدام."

ومع تزايد الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجهات قريبة تتميّز بهوية ثقافية واضحة وسهلة الوصول، تسهم البنية التحتية الحديثة في قطر، وطبيعتها الجغرافية المدمجة، وتنامي شبكة الربط الجوي في تعزيز جاذبيتها السياحية. وتأتي هذه الحملة استكمالاً لهذا التوجّه، لتقديم قطر ليس فقط كوجهة للزيارة، بل كتجربة متكاملة.

ومن خلال هذه الشراكة، تجمع ويجو وVisit Qatar بين الوجهة والتقنيات المتقدمة في مجال السفر لدعم مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومرافقتهم في مختلف مراحل رحلتهم. وتسهم هذه الجهود المشتركة في جعل قطر أكثر سهولة في الاكتشاف، وأكثر جاذبية، وأكثر حضوراً في خطط السفر لدى المسافرين في المنطقة.

نبذة عن "ويجو"

تعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

نبذة عن Visit Qatar

تُعد Visit Qatar الذراع الرئيسي لهيئة قطر للسياحة، وتهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع السياحي في قطر من خلال إبراز ثقافتها الغنية، وتطوير الوجهات والتجارب السياحية، وتعزيز روزنامة الفعاليات، وترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة، إلى جانب تنويع الفعاليات وتجارب الضيافة الراقية.

وترتكز Visit Qatar على التميز في الخدمات، ودعم منظومة السياحة بالكامل، وزيادة الطلب المحلي والدولي على الوجهة القطرية. ومن خلال شبكة مكاتبها الدولية في الأسواق ذات الأولوية، ومنصاتها الرقمية المتقدمة، وحملاتها التسويقية، تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم نمو القطاع السياحي.

الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2856566/Wego_Visit_Qatar.jpg