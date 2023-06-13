ويجو والمكتب الوطني الألماني للسياحة يجددان تعاونهم للعام الرابع على التوالي

ألمانيا تسجل أكثر من مليون ليلة إقامة للمسافرين من منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022

دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تمثل ثاني أكبر مصدر للسياح الوافدين إلى ألمانيا

دبي, 13 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع المكتب الوطني الألماني للسياحة لإطلاق حملة جديدة في إطار التزامها بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطبيعة وتعزيز الثقافة.

(from left to right): Yamina Sofo, Director at the German National Tourist Office (GNTO GCC), and Mamoun Hmedan, Chief Commercial officer and Managing Director, MENA and India, Wego

وسجلت منصة ويجو أكثر من مليون عملية بحث عن ألمانيا هذا العام، وتهدف من خلال هذا التعاون إلى استقطاب المزيد من السياح وزيادة عدد عمليات البحث والحجوزات لزيارة الدولة.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانتهما وتوسيع حضورهما في السوق، كما يعتزمان توظيف مصادرهما وقنواتهما التسويقية وقواعد عملائهما لتصميم حملة مميزة وإطلاقها على جميع قنوات التسويق ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة ويجو: "نفخر بالتعاون مرة أخرى مع المكتب الوطني الألماني للسياحة، الرائد في مجال الاستكشاف الثقافي والسفر المستدام. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على المناطق الطبيعية الحيوية والإرث العريق والتجارب الاستثنائية التي تقدمها ألمانيا للسياح. ويتماشى هذا التعاون مع أهدافنا الرامية إلى توفير تجارب سياحية مميزة وتعزيز معايير السفر المستدام".

وتحرص ألمانيا على نشر ممارسات السياحة المستدامة من خلال توفير الإقامة والفنادق والجولات السياحية الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرات السفر المسؤولة بيئياً والخيارات السياحية المستدامة الأخرى. وتهدف من خلال اتباع قيم الاستدامة إلى تقديم فرصة مثالية للسياح للاستمتاع بإرث ألمانيا الثقافي العريق وطبيعتها الخلابة، والمساهمة في دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة.

توفر المجالات الثقافية المتنوعة للسياح الفرصة المثالية لاستكشاف التقاليد المميزة والاستمتاع بالمهرجانات والإطلالات الخلابة وفنون الطهو الشهية التي تختلف باختلاف المدن الألمانية. وتضم ألمانيا 51 موقعاً مدرجاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ما يعكس تاريخها الغني وعمارتها الفريدة ومناطقها الطبيعية المذهلة".

وتلعب الطبيعة دوراً هاماً في الثقافة الألمانية، حيث تتيح القيام بالعديد من الأنشطة الخارجية الممتعة والاستمتاع بجلسات التأمل وسط المساحات الخضراء الجميلة. وتشمل قائمة الأنشطة الترفيهية تجارب المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجة واستكشاف الطبيعة. ولذا، تحرص ألمانيا على الحفاظ على الغابات والحدائق العامة والخاصة في جميع أنحائها.

وبدورها، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: "للسنة الرابعة على التوالي ، يواصل ويجو والمكتب الوطني الألماني للسياحة شراكتهما الناجحة للترويج لألمانيا كوجهة أساسية، ومع قيام الزائرين بأكثر من مليون عملية بحث عن ألمانيا على موقع ويجو، يسعدنا تسليط الضوء على السياحة المستدامة في البلاد، والطبيعة الخلابة، والكنوز الثقافية. هدفنا هو إلهام المسافرين لاكتشاف مدن ألمانيا النابضة بالحياة والتعرف على تقاليدها والانغماس في المناظر الطبيعية. تؤكد هذه الشراكة على التزام مكتب السياحة الوطني الألماني في خلق تجارب لا تُنسى وتعزيز السفر المستدام".

وكجزءٍ من هذه الحملة، تسلط ويجو الضوء على مجموعة بيستر فيلج التي تضم في قراها تشكيلة واسعة من التصاميم الجذابة المقدمة من العديد من المصممين البارزين ودور الأزياء العريقة ومجموعة واسعة من العلامات العالمية المتخصصة بأفخر الأدوات المنزلية.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية متميزة، بتمويل من الوزارة بما يتماشى مع قرار البرلمان الألماني. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني وشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات تجارية، لتطوير استراتيجيات وحملات تسويقية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية لوجهات السفر الألمانية في الخارج، وتشجيع السياحة في ألمانيا.

وينشط المجلس الوطني الألماني للسياحة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية التالية:

تطوير خطط عمل قائمة على نتائج أبحاث الأسواق المستهدفة والتحليل المستمر لمتطلبات العملاء المتغيرة (نموذج بيئات سينوس).

دعم قطاع السفر الذي تشرف عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العلاقات وتبادل المعارف.

رفع مستوى الوعي حول ألمانيا باعتبارها وجهة سياحية، والترويج لصورتها حول العالم مع التركيز على التزامها بقضايا الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ

القيام بالبحوث التسويقية وتحليل ودراسة طلب العملاء الخاص بالأسواق فيما يتعلق بجوانب مختلفة من السفر في سياق الاستدامة والثقافة وأولئك الذين لديهم أنماط حياة قائمة على القيم.

التركيز على التحول الرقمي والاستدامة:

يحرص المجلس الوطني الألماني للسياحة على تعزيز السياحة بما ينسجم مع أهداف الحكومة الألمانية، حيث يركّز على التحول الرقمي والاستدامة.

ويتبع المجلس استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز وتجمع بين مشاركة المعرفة مع شركاء خارجيين ودعم استراتيجية التواصل مع مبادرات الاستدامة الداخلية، مما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة الوافدة. كما يحرص على تعزيز مكانة ألمانيا كوجهة مستدامة وشاملة في سوق السفر الدولي.

ويتمتع المجلس الوطني الألماني للسياحة بدور رائد في استخدام التقنيات الغامرة (الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط) والمساعدين الصوتيين وغيرها من واجهات الحوار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. ولضمان ظهور العروض السياحية على منصات التسويق القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشرف المجلس على مشروع البيانات المفتوحة/المعرفة التابع لقطاع السياحة الألماني.

ويضم المجلس الوطني الألماني للسياحة 25 وكالة أجنبية في مختلف أنحاء العالم يديرها من مقره في فرانكفورت.

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