ويجو ومكتب السياحة الإسباني (توريسبانيا) يتعاونان لتسليط الضوء على ثراء الثقافة الإسبانية وتنوع التجارب الصيفية للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن شراكة استراتيجية مع توريسبانيا، الهيئة الرسمية للسياحة في إسبانيا، للتعريف بما تزخر به البلاد من تجارب صيفية متنوعة، وإلهام المسافرين من المنطقة لاكتشاف مزيجها الفريد الذي يجمع بين الثقافة الغنية، وفنون الطهي العالمية، والسواحل المتوسطية الخلابة، وأنماط الحياة المحلية الأصيلة.

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وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة إسبانيا كواحدة من أبرز الوجهات الصيفية للمسافرين الباحثين عن تجارب تجمع بين الاسترخاء والاستكشاف الثقافي والاستمتاع بالمأكولات المحلية والأنشطة المتنوعة. ومن خلال حملات تسويقية ومحتوى ملهم ومخصص للوجهة، ستسلط ويجو وتوريسبانيا الضوء على جوانب متعددة من إسبانيا، بدءاً من مدنها النابضة بالحياة وسواحلها المتوسطية الشهيرة، وصولاً إلى جزرها الساحرة ومناطقها التي تعكس عمق الثقافة الإسبانية وتنوعها.

وتوفر إسبانيا خلال فصل الصيف خيارات واسعة تلبي مختلف اهتمامات المسافرين. ففي برشلونة، يمكن للزوار استكشاف روائع أنطوني غاودي المعمارية والاستمتاع بأجواء المدينة الساحلية الحيوية، بينما تجمع مدريد بين المتاحف العالمية والمشهد الغذائي الغني وأسلوب الحياة الحضري المميز. أما إشبيلية، فتقدم تجربة أصيلة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأندلسي وفنون الفلامنكو الشهيرة. وخارج المدن الرئيسية، توفر مالقة وفالنسيا أجواءً مثالية للاستمتاع بالسواحل المتوسطية، فيما تأسر مايوركا الزوار بطبيعتها الخلابة وشواطئها الساحرة، بينما تشتهر إيبيزا بأجوائها النابضة بالحياة وتجاربها الترفيهية التي جعلتها من أبرز الوجهات الصيفية في أوروبا.

كما ستسلط الحملة الضوء على جوانب أخرى من التجربة الإسبانية، بما في ذلك المأكولات المحلية، والمهرجانات والفعاليات الصيفية، والبلدات الساحلية الساحرة، إلى جانب مناطق أقل شهرة تمنح الزوار فرصة التعمق في الثقافة المحلية والاستمتاع بالطبيعة واكتشاف وجهات جديدة بعيداً عن المسارات السياحية التقليدية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تواصل إسبانيا استقطاب اهتمام المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل ما تقدمه من مزيج فريد يجمع بين الثقافة والترفيه وفنون الطهي والطبيعة. ومن خلال شراكتنا مع توريسبانيا، نتطلع إلى إلهام المزيد من المسافرين لاكتشاف مختلف جوانب الوجهة، والتعرف على التجارب التي تتوافق مع اهتماماتهم وأنماط سفرهم، سواء كانوا يبحثون عن المدن النابضة بالحياة، أو الوجهات الساحلية، أو التجارب الثقافية الأصيلة."

وتحافظ إسبانيا على جاذبيتها المتنامية لدى المسافرين من المنطقة بفضل تنوع عروضها السياحية وسهولة الوصول إليها، إلى جانب ما توفره من تجارب تلائم مختلف الأذواق وأنماط السفر. كما تسهم شبكة الربط الجوي الواسعة وتنوع الوجهات في مختلف أنحاء البلاد في ترسيخ مكانتها كخيار مفضل للمسافرين خلال موسم الصيف.

ومن جانبه، قال كارلوس رويز غونزاليس، مدير مكتب السياحة الإسباني (توريسبانيا) لدول مجلس التعاون الخليجي: "تقدم إسبانيا ثراءً استثنائياً في التجارب التي تجمع بين الثقافة، والمأكولات، والطبيعة، والسواحل، والتقاليد المحلية التي تميز كل منطقة من مناطقها. ومن خلال تعاوننا مع ويجو، نتطلع إلى تعريف المزيد من المسافرين من الشرق الأوسط بجوانب جديدة من الوجهة، انسجاماً مع رسالتنا «تعتقد أنك تعرف إسبانيا؟ فكّر مجدداً»، والتي تدعو الزوار إلى تجاوز الصورة التقليدية واكتشاف تجارب فريدة وغير متوقعة في مختلف أنحاء البلاد."

وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز حضور إسبانيا لدى المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتسليط الضوء على تنوع مقوماتها السياحية. ومن خلال المحتوى الملهم والتوصيات المتخصصة، ستساعد ويجو وتوريسبانيا المسافرين على استكشاف الوجهة والتخطيط لرحلاتهم واكتشاف أفضل ما تقدمه إسبانيا خلال فصل الصيف.

نبذة عن ويجو

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

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