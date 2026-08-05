ويسون تؤسس شركة تابعة في أبوظبي وتفتتح مكتبًا جديدًا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أقيم في 30 يوليو 2026 في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل افتتاح شركة ويسون التابعة في أبوظبي ومكتبها الجديد. وافتُتح المكتب الجديد في اليوم نفسه.

منذ أن أنشأت ويسون أول مكتب لها في الخارج بالمملكة العربية السعودية عام 2008، وهي تشارك بفاعلية في مشاريع هندسة الطاقة في أنحاء الشرق الأوسط، وتواصل باطراد تعزيز خبراتها في أسواق المنطقة وقدراتها على تنفيذ المشاريع الدولية. ويشكّل تأسيس الشركة التابعة في أبوظبي وافتتاح مكتبها الجديد خطوة مهمة في استراتيجية ويسون للهندسة الرامية إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط ودفع جهود التوسع الدولي قدمًا. ويوفران كذلك منصة جديدة لتعزيز قدرات الشركة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) في قطاع النفط والغاز الدولي وخدمة العملاء في المنطقة.

وقال السيد Zhou Hongliang، الرئيس التنفيذي لشركة ويسون للهندسة، إن الشركة التابعة في أبوظبي تمثل قاعدة رئيسية تنطلق منها الشركة لترسيخ حضور قوي في الشرق الأوسط والانفتاح على السوق العالمية، بما يعكس التزامها بالتوسع في الخارج. وستنفذ الشركة جميع الأعمال وفق معايير عالية، وستكسب الاعتراف والاحترام على الصعيد الدولي بفضل الأداء الموثوق في تنفيذ العقود. وفي الوقت نفسه، ستواصل تعزيز العمل الجماعي في المشاريع والإدارة الدقيقة، بما يجعل مشروع أبوظبي نموذجًا بارزًا لأعمال ويسون للهندسة.

وقال السيد Liu Hongjun، رئيس مجلس إدارة مجموعة ويسون، إن الشركة التابعة في أبوظبي ستركز على تنفيذ المشاريع الحالية، وستتطور تدريجيًا لتصبح مركز تنفيذ مشاريع هندسة النفط والغاز لدى ويسون، وستبني بالتوازي منظومة قدرات متكاملة تشمل الأعمال الهندسية والمشتريات وتنفيذ المشاريع والدعم المنسق من الإدارات التخصصية. وانطلاقًا من ذلك، ستواصل خدمة العملاء المحليين، وتتوسع تدريجيًا إلى دول ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، لتصبح في نهاية المطاف مركزًا رئيسيًا يتيح لويسون خدمة العملاء في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم.

ومع بدء تشغيل المكتب الجديد، ستواصل ويسون للهندسة تعزيز قربها من عملائها، وتقوية قدراتها المحلية على تنفيذ المشاريع، وتحسين تنسيق الموارد الإقليمية وتكاملها، وبذلك توفر دعمًا أقوى لتنفيذ المشاريع الرئيسية بجودة عالية. وفي المرحلة المقبلة، ستستفيد ويسون من شركتها التابعة في أبوظبي لمواصلة ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط وتعزيز حضورها العالمي، ماضيةً بثبات نحو تحقيق هدفها بأن تصبح مزودًا عالمي المستوى لخدمات هندسة النفط والغاز.

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