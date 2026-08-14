ويسون للهندسة تفوز بعقد EPC بقيمة 4 مليارات دولار لمشروع معالجة الغاز الطبيعي التابع لأدنوك للغاز

شنغهاي, 14 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويسون للهندسة (رمز السهم:2236.HK ) عن فوزها بعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (EPC) بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، الذي أرسَته عليها أدنوك للغاز لتنفيذ المرحلة الثانية (إنشاء قطار جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حبشان) من مشروع تطوير الغاز الغني (RGD). وأدنوك للغاز هي شركة معالجة الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ويشمل نطاق العقد أيضًا محطة مفاتيح بجهد 220 كيلوفولت. تبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 4.04 مليار دولار أمريكي. ويُعد عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز الغني أكبر عقد EPC في تاريخ ويسون للهندسة. يُمثل هذا الفوز إنجازًا بارزًا في مسيرة توسع الشركة المتواصل في الشرق الأوسط، ويجسد تقدير أدنوك للغاز لخبرات ويسون الهندسية وقدراتها على إدارة المشاريع وإنجازها. كما يشكل هذا الفوز محطة جديدة في مسيرة ويسون، إذ يؤكد قدرتها على خدمة نخبة من عملاء الطاقة الدوليين وتنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة في قطاع النفط والغاز.

في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز الغني، ستتولى ويسون للهندسة إنشاء قطار جديد واسع النطاق لمعالجة الغاز الطبيعي لصالح أدنوك للغاز في منطقة حبشان بأبوظبي. ويشمل نطاق الأعمال خطوط أنابيب الغاز، ووحدات الفصل وتثبيت المكثفات، ووحدات إزالة الغاز الحمضي، ووحدات الاستخلاص العميق لسوائل الغاز الطبيعي (NGL)، وهي وحدات أساسية. وتشكل هذه المكونات مجتمعةً منظومة متكاملة من مرافق العمليات بالغة الأهمية، إلى جانب محطة مفاتيح بجهد 220 كيلوفولت. وعند بدء تشغيله، سيزيد القطار الجديد قدرة أدنوك للغاز على معالجة الغاز الطبيعي ويعزز مرونتها التشغيلية، وسيوفر دعمًا قويًا لقطاعي التكرير والبتروكيماويات المتناميين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال التنفيذ، ستوظف ويسون للهندسة خبراتها المثبتة في معالجة النفط والغاز وتصميم المنشآت الكبيرة والمعقدة، إلى جانب نهجها المتكامل في EPC وإدارة المشاريع، لتنفيذ المشروع بأمان وجودة عالية طوال دورة حياته. وستجمع الشركة بين عملياتها المحلية في أبوظبي وتكامل سلسلة توريدها العالمية لضمان تنفيذ الأعمال البرية بكفاءة ووفق معايير عالية، وتقديم دعم هندسي قوي لأدنوك للغاز بما يخدم أهدافها الاستراتيجية للنمو لعام 2030.

يرسخ هذا الفوز مكانة ويسون للهندسة بوصفها مزودًا عالميًا رائدًا لخدمات هندسة الطاقة. وبالاستناد إلى نجاحها في تنفيذ هذا المشروع، ستواصل ويسون تعزيز حضورها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وغيره من أسواق النفط والغاز ذات القيمة العالية حول العالم، ومواكبة التوجهات العالمية لتحول الطاقة، وترسيخ نفوذها وقدرتها التنافسية في مجال البنية التحتية للطاقة على الصعيد الدولي. وستعمل في الوقت نفسه جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين لدفع عجلة التنمية عالية الجودة في قطاع الطاقة.

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