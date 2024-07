يهنئ معرض BE OPEN Art الفائزين في مسابقة الفن الإقليمية في الشرق الأوسط

لندن, 27 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art، وهو عبارة عن معرض فني على الإنترنت أنشأته مؤسسة BE OPEN الفكرية، وهي مبادرة إنسانية أسستها رائدة الأعمال الدولية والفاعلة الخيرية Elena Baturina، تطلق مسابقة جديدة للفنانين الناشئين، تهدف إلى دعم أولئك الذين يمثل فنهم بشكل أفضل هوياتهم الإقليمية والثقافية والعرقية - BE OPEN Regional Art.

نُشرت في كل شهر من الربع الثاني من عام 2024 أعمال 20 فنانًا ناشئًا من دول البحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن في المعرض عبر الإنترنت ليختار الجمهور فنان الشهر الإقليمي.

في أبريل، اختيرت رسامة عراقية شابة Samar Alzaidy لتكون فنانة الشهر الإقليمية وأصبحت أول المرشحين الثلاثة لتكون فنانة المنطقة ولأن تربح جائزة قدرها 500 يورو. درست في معهد السيراميك وشاركت في عدد من المعارض الفنية على الصعيد الدولي. إن استكشاف الألوان المائية هو عنصر مهم في أعمال Samar الإبداعية.

انتقل اللقب في مايو إلى Anahita Zabehi، وهي فنانة مقيمة في طهران؛ وفي يونيو إلى Bahargol Ebrahimi، وهي رسامة إيرانية أيضًا.

اختارت اللجنة الفنية برئاسة Aidan Salakhova، الفنانة والنحاتة والناشطة الأذرية المشهورة دوليًا، Samar Alzaidy فنانة المنطقة للشرق الأوسط. سوف يُعرض على الفنانة منحة قدرها 500 يورو من BE OPEN.

اختارت Elena Baturina مؤسِّسة BE OPEN مفضلتها الخاصة بين الفنانين الشباب في الشرق الأوسط: Sahar Alizadeh، فنانة إيرانية معاصرة، للوحاتها المليئة بالظلال الشبيهة بالحلم، والمليئة بالأشكال المفككة والمشوهة التي تستمر بحكاية قصص غامضة مثيرة للشك والريبة. تستقر Sahar الآن، التي ولدت في طهران في عام 1995، في الإمارات العربية المتحدة. وقد حصلت على بكالوريوس في الهندسة المعمارية الداخلية من معهدRasam للتعليم العالي في طهران. شاركت في السابق في معرض لندن للفنون في عام 2021، ومثَّلت آنذاك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شاركت أيضًا في معرض إكسبو دبي في نفس العام.

تجري المسابقة الإقليمية بتوازٍ مع العمل المستمر المنتظم لـ BE OPEN ART، والذي يختار خبراؤه كل شهر 20 فنانًا جديدًا للمعرض، باستخدام التصويت عبر الإنترنت لاختيار فنان الشهر وفنان العام.