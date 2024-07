BE OPEN Art gratuliert den Gewinnern des regionalen Kunstwettbewerbs im Nahen Osten

LONDON, 27. Juli 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art ist eine Online-Kunstgalerie, die von der Denkfabrik BE OPEN ins Leben gerufen wurde, einer humanitären Initiative, die von der in Österreich ansässigen internationalen Geschäftsfrau und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde. Sie führt einen Wettbewerb für aufstrebende Künstler durch, mit dem diejenigen unterstützt werden sollen, deren Kunst ihre regionalen, kulturellen und ethnischen Identitäten am besten repräsentiert – BE OPEN Regional Art.

Jeden Monat des 2. Quartals 2024 wurden Werke von 20 aufstrebenden Künstlern aus den Ländern Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Jemen in die Online-Galerie eingestellt, aus denen die Öffentlichkeit den regionalen Künstler des Monats wählen konnte.

Im April wurde die junge irakische Malerin Samar Alzaidy zur regionalen Künstlerin des Monats gewählt und war der erste der drei Kandidaten für den Künstler der Region und den mit 500 Euro dotierten Preis. Sie hat am Institut für Keramik studiert und war an zahlreichen internationalen Kunstausstellungen beteiligt. Das Experimentieren mit Aquarellfarben ist ein wichtiger Bestandteil von Samars kreativer Arbeit.

Im Mai ging der Titel an Anahita Zabehi, eine in Teheran lebende Künstlerin, und im Juni an Bahargol Ebrahimi, ebenfalls eine iranische Malerin.

Der Kunstausschuss unter der Leitung von Aidan Salakhova, einer international anerkannten aserbaidschanischen Künstlerin, Bildhauerin und Aktivistin, hat Samar Alzaidy zur Künstlerin der Region für den Nahen Osten gewählt. Die Künstlerin erhält ein Stipendium von 500 Euro von BE OPEN.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, hat ihren eigenen Favoriten unter den jungen Künstlern aus dem Nahen Osten ausgewählt: Sahar Alizadeh, eine zeitgenössische iranische Künstlerin, für ihre traumhaften, schattenhaften Gemälde voller verrenkter und deformierter Formen, die spannende Geschichten erzählen. Sahar, die heute in den VAE lebt, wurde 1995 in Teheran geboren, wo sie am Rasam Institute of Higher Education einen Bachelor in Innenarchitektur erwarb. Sie war Teilnehmerin der Londoner Kunstbiennale 2021 und vertrat die Islamische Republik Iran. Im selben Jahr nahm sie auch an der Dubai Expo teil.

Der regionale Wettbewerb läuft parallel zur regulären Arbeit von BE OPEN Art, deren Experten jeden Monat 20 neue Künstlerinnen und Künstler für die Galerie auswählen und per Online-Abstimmung die Künstlerin / den Künstler des Monats und die Künstlerin / den Künstler des Jahres küren.