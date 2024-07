BE OPEN Art félicite les lauréats du concours régional d'art au Moyen-Orient

LONDRES, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires et philanthrope internationale basée en Autriche Elena Baturina, organise un concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Chaque mois du deuxième trimestre 2024, les œuvres de 20 artistes émergents des pays de Bahreïn, d'Iran, d'Irak, du Koweït, d'Oman, du Qatar, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Yémen ont été affichées dans la galerie en ligne pour que le public puisse sélectionner l'artiste régional du mois.

En avril, la jeune peintre iraquienne Samar Alzaidy a été sélectionnée comme artiste régionale du mois et est devenue la première des trois candidates pour l'artiste de la région et le prix de 500 euros. Elle a étudié à l'Institut de céramique et a participé à un certain nombre d'expositions artistiques à l'échelle internationale. L'expérimentation des aquarelles est un élément important du travail créatif de Samar.

En mai, le titre a été transmis à Anahita Zabehi, une artiste basée à Téhéran, et en juin à Bahargol Ebrahimi, une peintre iranienne également.

Le comité artistique dirigé par Aidan Salakhova, artiste, sculptrice et activiste de renommée internationale, a choisi Samar Alzaidy comme artiste de la région pour le Moyen-Orient. L'artiste se verra offrir une bourse de 500 euros de BE OPEN.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a choisi son artiste préféré parmi les jeunes artistes du Moyen-Orient : Sahar Alizadeh, artiste iranienne contemporaine, pour ses peintures remplies d'ombres, de formes disloquées et déformées qui racontent encore des histoires énigmatiques. Aujourd'hui basée aux Émirats arabes unis, Sahar est née en 1995 à Téhéran, où elle a obtenu une licence en architecture intérieure de l'Institut d'enseignement supérieur Rasam. Elle a participé à la London Art Biennale en 2021 et a représenté la République islamique d'Iran. Elle a également participé à l'exposition de Dubaï la même année.

Le concours régional se déroulera parallèlement au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, utilisant le vote en ligne pour désigner l'artiste du mois et l'artiste de l'année.