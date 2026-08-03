يوجرين تكشف عن إصدارات Nexode وMagFlow Air: طاقة صغيرة، دايم معك

دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية, 3 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- كشفت UGREEN، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات الاستهلاكية، اليوم عن إصداراتها الجديدة من Nexode وMagFlow Air، وهي مجموعة من حلول الشحن فائقة السهولة في الحمل والمصممة خصيصًا لمستخدمي أجهزة آبل. تجمع إصدارات Air بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان الموثوقة، لتقدّم شحنًا سريعًا بحجم يناسب الجيب فعلًا، ومثاليًا للاستخدام أثناء التنقل.

UGREEN Unveils Nexode & MagFlow Air Editions: Super Compact Power to Go

حلول شحن فائقة الصغر لماك بوك إير يتصدر هذه المجموعة شاحن Nexode Air بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ليقدم حلاً مثاليًا لمستخدمي أجهزة ماك بوك إير . ورغم حجمه الصغير الذي يناسب الجيب، فإنه يوفر شحنًا سريعًا ومستقرًا بقوة تصل إلى 65 واط. ولا يقتصر أداؤه على شحن ماك بوك إير فحسب، بل يوفر أيضًا طاقة كافية لشحن آيفون وآيباد وإيربودز وغيرها من أجهزة آبل ، ليشكل رفيقًا متعدد الاستخدامات يلبي احتياجات العمل والسفر. كما توفر يوجرين أيضًا شاحن Nexode Air النحيف بقوة 65 واط، الذي يمثل خيارًا فائق النحافة وسهل الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ليمنح المستخدمين مزيدًا من المرونة والراحة أثناء التنقُّل. ويأتي كلا المنتجين مزودين بتقنية Thermal Guard™ من يوجرين للتحكم الذكي في درجة الحرارة، كما يتمتعان بتوافق واسع مع مختلف أجهزة آبل ، بما يضمن شحنًا آمنًا وموثوقًا مع الحفاظ على تصميم مدمج وسهل الحمل.

طاقة مغناطيسية بتصميم نحيف ترافقك أينما ذهبت

بعيدًا عن منافذ الكهرباء، يوفر بنك الطاقة المغناطيسي MagFlow Air بسعة 10000 ملّي أمبير/ساعة وقوة 15 واط تجربة شحن سلسة أثناء التنقُّل. وتتيح تقنية الشحن المغناطيسي المعتمدة وفق معيار Qi2 بقدرة 15 واط سهولة في الاستخدام، بينما يوفر كيبل يو إس بي - سي المدمج، إلى جانب منفذ يو إس بي - سي إضافي، مرونة أكبر لتلبية مختلف احتياجات الشحن. ويعتمد على خلايا بطاريات ATL عالية الجودة، بما يعزز مستوى الأمان ويضمن أداءً موثوقًا. أما المستخدمون الذين يفضلون حملاً أخف وزنًا، فيمكنهم اختيار بنك الطاقة المغناطيسي MagFlow Air بسعة 5000 ملّي أمبير/ساعة وقوة 15 واط، الذي يأتي بتصميم أكثر نحافة وخفة، إذ لا يتجاوز سُمكه 8.6 مم ويبلغ وزنه 127 جم فقط، ويوفر بذلك حلًا للشحن أكثر ملاءمة للجيب، من دون كيبل يو إس بي - سي مدمج.

وتجسد إصدارات Nexode وMagFlow Air من يوجرين التزام العلامة التجارية بالابتكار، من خلال تقديم منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي.

السعر والتوفُّر

أصبحت إصدارات Nexode وMagFlow Air من يوجرين متوفرة الآن عبر كل من أمازون السعودية وأمازون الإمارات، بالإضافة إلى نون السعودية ونون الإمارات:

شاحن Nexode Air بقدرة 65 واط (129 ريالًا سعوديًا؛ 139 درهمًا إماراتيًا)

شاحن Nexode Air النحيف بقدرة 65 واط (159 ريالًا سعوديًا؛ 159 درهمًا إماراتيًا)

بنك الطاقة المغناطيسي MagFlow Air بسعة 10000 ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط (289 ريالًا سعوديًا؛ 289 درهمًا إماراتيًا)

بنك الطاقة المغناطيسي MagFlow Air بسعة 5000 ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط (199 ريالًا سعوديًا؛ 199 درهمًا إماراتيًا)

نبذة عن يوجرين

تُعدّ يوجرين شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات الاستهلاكية. ومنذ تأسيسها عام 2012، التزمت يوجرين بقيمها الجوهرية المتمثلة في وضع المستخدم في صميم اهتمامها، والصدق، والتفاني. من خلال حضورها العالمي تحت علامة يوجرين التجارية المعروفة، ، تمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم ما يزيد على 300 مليون مستخدم.