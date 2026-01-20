‎هانكوك تاير تطلق فيلمًا دعائيًا لعلامتها التجارية بالشراكة مع نادي الاتحاد السعودي

إطلاق فيلم دعائي احتفالاً بالشراكة الرسمية مع نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

تعزيز مكانة "هانكوك" كعلامة تجارية فاخرة لدى المستهلكين في الشرق الأوسط من خلال التفاعل مع جماهير كرة القدم ورياضة السيارات

توسيع نطاق حضور العلامة التجارية في المنطقة عبر رعاية نادي الاتحاد، وفورمولا إي، وبطولة العالم للراليات ( WRC )

سيول، كوريا الجنوبية, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هانكوك تاير آند تكنولوجي (Hankook Tire & Technology)، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الإطارات والتابعة لمجموعة هانكوك آند كومباني (برئاسة هيون بوم تشو)، عن إطلاق فيلم دعائي جديد لعلامتها التجارية احتفالاً بشراكتها الرسمية مع نادي الاتحاد السعودي، أحد أبرز أندية الدوري السعودي للمحترفين.

[Photo] Hankook Tire's Brand Film with Saudi Pro League Football Club Al-Ittihad

تم تطوير هذا الفيلم لتعزيز مكانة العلامة التجارية الموحدة "هانكوك" (Hankook) كعلامة تجارية فاخرة وتعميق ارتباط المستهلكين بها في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تشهد نمواً متسارعاً في الإقبال على كرة القدم ورياضة السيارات.

يجمع الفيلم بين مشاهد سباق عالية الإثارة لسيارات مجهزة بإطارات هانكوك ولقطات حقيقية من مباريات نادي الاتحاد. واستُلهمت فكرة الإنتاج من القيمة الجوهرية لشركة هانكوك المتمثلة في تقديم أداء رفيع المستوى من خلال التكنولوجيا المبتكرة، ليجسد بشكل رمزي الشراكة المتينة التي تجمع الشركة بنادي الاتحاد.

ويعزز الفيلم مستوى التفاعل البصري والصوتي من خلال إبراز تفاصيل نقشة الإطار والمؤثرات الصوتية الديناميكية للقيادة، مع إظهار علامة هانكوك وهي تحتفي بروح الانتصار إلى جانب نادي الاتحاد، مما يؤكد مكانتها كشريك فاخر وموثوق. يتوفر الفيلم عبر قنوات هانكوك الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي العالمية، بما في ذلك يوتيوب وإنستغرام.

وتواصل هانكوك تاير تعزيز حضورها في مجال التسويق الرياضي العالمي من خلال شراكات مع كبرى الفعاليات الدولية، بما في ذلك الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي التابعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وجائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or™) المرموقة، بالإضافة إلى دوري الجولف الافتراضي (TGL) برعاية SoFi في موسمه الثاني بالولايات المتحدة.

شكل خاص، ساهمت استضافة بطولات كبرى معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، مثل بطولة العالم لـ "ABB FIA Formula E" وبطولة العالم للراليات (WRC) في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية — بما في ذلك التعاون مع نادي الاتحاد — في رفع مستوى الوعي بعلامة هانكوك في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم هانكوك تاير توسيع نقاط التفاعل مع المستهلكين في المنطقة من خلال شراكتها القوية مع نادي الاتحاد، معززة بذلك قدراتها التكنولوجية العالمية الرائدة ومكانتها كعلامة تجارية من الطراز الأول.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2864899/Photo__Hankook_Tire_s_Brand_Film_with_Saudi_Pro_League_Football_Club_Al_Ittihad.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg