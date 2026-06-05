ﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات وﺟﻠﻒ ﻛﻮﺳﺘﺲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﺎن «ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎء Laufenn» ﻓﻲ دﺑﻲ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻲﺳﻮق دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
صدر عنHankook Tire
05 يونيو, 2026, 08:00 AST
- ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
- اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل "Laufenn" ،
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرا ت
- ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎ ل
دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة, 5 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻃﺎرات، «ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎء Laufenn» رﺳﻤﻴً ﺎ ﻓﻲ 21 ﻣﺎﻳﻮ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﻛﻮﺳﺘﺲ ذ.م.م، اﻟﻤﻮزع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ Laufenn ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، ﺑﻬﺪف ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻮق دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﺟﻤﻌﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ، وﺗﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، واﻟﻮﻛﻼء، وﻋﻤﻼء اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ، ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻀﻮر Laufenn ﻓﻲ ﺳﻮق دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﺗ ُﻌﺪ ﺟﻠﻒ ﻛﻮﺳﺘﺲ ﻻﻋﺒ ً ﺎ راﺳﺨًﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﻠﻒ ﻛﻮﺳﺘﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﺗﻬﺪف ﻫﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺳﻮق اﻹﻣﺎرات، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ةلعلامة Laufenn.
وﺷﻬﺪت اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ﻣﻦ إﻃﺎرات Laufenn ﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻛﺎب وﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ LK12، أﺣﺪث إﻃﺎرات Laufenn، واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ أداء ً ﻣﺤﺴّ ﻨًﺎ، وﺗﺤﻜﻤً ﺎ أﻓﻀﻞ، وﺛﺒﺎﺗً ﺎ أﻋ، وﻋﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات أﻃﻮل، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. وﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻋُﻘﺪت ﺟﻠﺴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺎرﻃﺔ Laufenn اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻹﻣﺎرات، ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺗﻤﺮ أﻋﻤﺎل ﺻُ ﻤﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء.
وﻗﺎل ﺟﻮﻧﻎ وو ﻛﻴﻢ، ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: «اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻊ ﺟﻠﻒ ﻛﻮﺳﺘﺲ، ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻀﻮر Laufenn ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات. وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ Laufenn اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ اﻟﻘﻴﻤﺔ، واﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺼﺎرﻣﺔ، ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪام وﻣﺸﺘﺮك ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ».
وأﺿﺎف ﺣﺎﻣﺪ ﻏﺎﺋﺪي، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﻛﻮﺳﺘﺲ ذ.م.م: «ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ Laufenn، وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻃﻮرﺗﻬﺎ ﻫﺎﻧﻜﻮك ﻟﻺﻃﺎرات. وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻨﻮاﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮة ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻇﻬﻮر Laufenn ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات».
الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2994992/Photo__Hankook_Tire_and_Gulf_Coasts_Host__Laufenn_Partner_Event__in_Dubai.jpg
لشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2866236/Hankooktire_CI_Logo.jpg
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