هانكوك للإطارات ومجموعة الدوبوي توقعان رعاية رسمية لموسم 2026 من بطولة كريكيت مقرها الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا، إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإطارات والتابعة لمجموعة هانكوك آند كومباني، وشركة الدوبوي للإطارات، الموزع الرسمي لإطارات هانكوك في دولة الإمارات منذ عام 1978 ضمن مجموعة الدوبوي، عن توقيع اتفاقية رعاية رسمية مع بطولة Gulf County Championship، إحدى بطولات الكريكيت المجتمعية في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، ستشارك هانكوك للإطارات ابتداءً من موسم 2026 بصفتها راعيًا لإحدى الفئات، لتدعم البطولة طوال الموسم وتعزز تواصلها مع المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الإمارات.

وتُعد بطولة Gulf County Championship واحدة من أبرز بطولات الكريكيت المجتمعية في الدولة، حيث تضم نحو 200 مباراة على مدى ثلاثة أشهر، بمشاركة أكثر من 800 لاعب عبر عدة فئات وتستهدف البطولة بشكل رئيسي الجالية الآسيوية الجنوبية الكبيرة في الإمارات، حيث تمثل رياضة الكريكيت نقطة تواصل ثقافية مهمة.

ومن خلال هذه الرعاية، تسعى هانكوك للإطارات إلى تعزيز الوعي بعلامتها التجارية وتوسيع نقاط تواصلها مع العملاء في المنطقة عبر منصة رياضية مؤثرة وستنفذ الشركة أنشطة للعلامة التجارية في مواقع المباريات، إلى جانب حضور رقمي عبر البث على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما ستتضمن المبادرة فعاليات يوم المباراة وبرامج تفاعلية لخلق فرص تواصل مباشرة مع المستهلكين، إضافة إلى برنامج ترويجي مخصص للاعبين والمشاركين بهدف دعم التحول إلى عملاء.

وقال داي-هي يون، المدير العام لهانكوك في الإمارات: "تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في توسيع قاعدة عملائنا وشركائنا في دولة الإمارات ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، نهدف إلى تعزيز تنافسيتنا البيعية في السوق المحلي، مع ترسيخ مكانتنا كعلامة تجارية متميزة لدى المستهلكين عالميًا".

وقال وقاص فيصل، المدير العام لشركة الدوبوي للإطارات ذ.م.م: "تزامنًا مع مرور 50 عامًا على حضورنا في دولة الإمارات، تشكل هذه الشراكة محطة مهمة لمجموعة الدوبوي بصفتها الموزع الرسمي لإطارات هانكوك فالكريكيت يلعب دورًا حيويًا في جمع المجتمعات، وتوفر هذه الرعاية منصة قوية للتواصل مع مجتمع الكريكيت المحلي وتعزيز حضورنا في مختلف أنحاء الدولة".

وتنظم البطولة شركة Stellar Sports & Events، إحدى أبرز الشركات المنظمة للفعاليات الرياضية المؤسسية والمجتمعية في الإمارات، والمعروفة بتقديم تجارب كريكيت عالية الجودة وبطولات واسعة النطاق.

وقال روني جيمس، المدير العام لشركة Stellar Sports & Events: "يسعدنا الترحيب بهانكوك للإطارات ومجموعة الدوبوي كشريكين رئيسيين في بطولة Gulf County Championship وتعكس هذه الشراكة النمو المتواصل والاحترافية المتزايدة للكريكيت المجتمعي في الإمارات".

وتواصل هانكوك للإطارات تعزيز حضورها في الشرق الأوسط ضمن استراتيجية نموها المتميزة، بالتعاون مع شريكها الإقليمي الرسمي مجموعة الدوبوي، مع ترسيخ ريادتها التقنية وصورتها كعلامة عالمية متميزة.

