شركة هانكوك تاير ومجموعة الدوبوي توقّعان شراكة رسمية مع نادي العين من دوري المحترفين الإماراتي

رعاية رسمية لنادي العين العريق في دوري المحترفين الإماراتي لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من 2025/2026

تعزيز صورة العلامة التجارية الفاخرة والولاء من خلال الشراكة مع النادي المملوك لعائلة أبوظبي الحاكمة

توسيع المبيعات المحلية من خلال نقاط تواصل متميزة، بما في ذلك إعلانات LED وبرنامج ضيافة كبار الشخصيات ( VIP Hospitality )

سيؤول، كوريا، 2 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة هانكوك تاير آند تكنولوجي (هانكوك للإطارات)، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الإطارات التابعة لمجموعة هانكوك آند كومباني (برئاسة السيد هيون بوم تشو)، إلى جانب شركة الدوبوي للإطارات، الموزّع الرسمي لمنتجات هانكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1978 ضمن مجموعة الدوبوي (برئاسة السيد سوريندر سينغ كاندهاري)، اتفاقية شراكة رسمية في 29 يناير (بالتوقيت المحلي) في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع نادي العين لكرة القدم العريق، حيث تنصّ الاتفاقية على اعتماد شركتي هانكوك للإطارات ومجموعة الدوبوي شريكًا رسميًا للنادي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من يناير 2026 .

(Second, fourth, and sixth from the left) Jong-woo Kim, Vice President, Middle East & Africa Regional HQ, Hankook Tire & Technology; Rashid Abdullah, Managing Director, Al Ain Club Investment Company; and Surender Singh Kandhari, Chairman, Al Dobowi Group

يُعد نادي العين، الذي تأسس عام 1968، النادي الأكثر نجاحًا في دولة الإمارات، حيث حصد 14 لقبًا في الدوري الإماراتي ولقبين في دوري أبطال آسيا. ويتصدر النادي حاليا موسم 2024/2025، ويتمتع بشهرة واسعة وولاء جماهيري كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن خلال هذا التحالف، تسعى هانكوك للإطارات إلى الارتقاء بعلامتها التجارية العالمية " Hankook " وترسيخ مكانتها كعلامة تجارية فاخرة. كما ستعتمد الشركة على مجموعة من منصات التسويق، بما في ذلك إعلانات LED في استاد هزاع بن زايد – معقل نجوم عالميين مثل سفيان رحيمي( Soufiane Rahimi ) – إلى جانب التفاعل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة للنادي.

تركز هذه الرعاية على تقديم تجارب فريدة لأصحاب المصلحة في الشرق الأوسط من خلال تشغيل برنامج مخصص لـ"ضيافة كبار الشخصيات" ( VIP Hospitality Program ) إلى جانب برنامج "بطاقة الموسم لعضوية عيناوي" ( Ainawi Membership ) وذلك لدفع عجلة المبيعات القائمة على العلاقات الوثيقة.

صرح جونغ وو كيم ( Jong Woo Kim )، نائب رئيس المقر الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا : "يسعدنا تعزيز التواصل مع العملاء والمستهلكين المحليين وتوسيع نقاط التواصل مع العلامة التجارية من خلال هذه الشراكة مع نادي العين، ناديًا بارزًا في دولة الإمارات. وبالاستناد إلى ريادتنا التقنية العالمية، سنواصل تعزيز ونشر القيم المتميزة لهانكوك للإطارات في منطقة الشرق الأوسط."

وستعمل هانكوك على تعزيز تفاعل المستهلكين بالتعاون مع شريك التوزيع المحلي "الدبوي". وأضاف السيد سوريندر سينغ كندهاري( Surender Singh Kandhari )، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدبوي: "نادي العين رمز للنجاح، ونحن نتشرف بالانضمام إلى هذه الرحلة. وتجمع هذه الشراكة بين ثلاث علامات تجارية ترمز إلى الأداء والالتزام طويل الأمد."

واصلت هانكوك للإطارات بناء صورتها كعلامة تجارية فاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد إطلاق " Ventus evo "، سلسلة إطاراتها الرائدة فائقة الأداء، عززت الشركة مكانتها الرائدة من خلال توريد إطارات المعدات الأصلية ( OE ) لعلامات السيارات الفاخرة مثل بي إم دبليو ( BMW ) وأودي ( Audi ) المباعة محليًا. تواصل مجموعة الدوبوي استثماراتها المكثفة في تطوير منظومة خدماتها المتطورة، بهدف تجاوز توقعات العملاء في جميع مراحل التعامل .

في الوقت نفسه، تواصل هانكوك للإطارات إبهار المستهلكين حول العالم من خلال رعايات عالمية المستوى، تشمل بطولة العالم للراليات ( FIA WRC )، وبطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA ، ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، والدوري الأوروبي UEFA .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874464/PHOTO_2.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2866236/Hankooktire_CI_Logo.jpg