Yaber تزيح الستار عن أجهزة K2 المحدثة وتقدم أجهزة العرض الترفيهية V12/U12 في مؤتمر MWC

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تكشف شركة Yaber، الرائدة في صناعة أجهزة العرض الترفيهية، بفخر عن النسخة المحسنة من منتجها الذي يحظى بشعبية كبيرة، Yaber K2s، إلى جانب طرح أجهزة العرض Yaber V12/U12، لتستعرض تطلعات واعدة بعالم ثري من المحتوى اللامحدود في المؤتمر العالمي Mobile World Congress لعام 2024.

يشتهر جهاز عرض المسرح المنزلي Yaber K2s بما يقدمه من تجربة صوتية ديناميكية وغامرة، حيث يتميز بدعم الصوت بنظامي JBL وDolby، بالإضافة إلى وظيفة NFC Screencast. ويمكن للمستخدمين عرض الأفلام بسهولة على شاشاتهم بمجرد النقر على هواتفهم المحمولة التي تدعم تقنية NFC على جهاز العرض. وهي تقدم الآن رحلة ترفيهية مطورة تزدان بمجموعة من التحسينات، منها:

الترقية الكبيرة للسطوع: ولقد تم تحقيق ذلك من خلال استخدام عدسة بالغة الحداثة

تحسين نسبة الإسقاط: أصبحت النسبة الآن ذات معدل باهر، وهو 1.3:1

دونجل تلفزيون جديد وجهاز تحكم عن بُعد 2 في 1

Yaber V12/U12 - الميزات الرئيسية:

نظام التشغيل Linux OS المعتمد: يضمن أداءً موثوقًا به

محور قابل للدوران ومقبض محمول: ما يعزز المرونة

700 لومن ANSI ودقة أصلية قدرها 1080P HD: ما يمنح صورًا واضحة كوضوح الشمس

دعم نظام الصوت Dolby Audio: ما يوفر تجربة صوتية غامرة

التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف: لإعداد سهل وسريع

محرك بصري مغلق بالكامل وتصميم مقاوم للغبار: ما يضمن المتانة والعمر الطويل

ومن المقرر أن يتوفر طرازا K2 المحدثان وطراز V12/U12 الجديد في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية اعتبارًا من 10 أبريل 2024.

تأسست شركة Yaber في عام 2018، ولا تتنازل عن الريادة المتواصلة في قطاع أجهزة العرض الترفيهية. ومن خلال التعاون مع أكثر من ألفي بائع تجزئة عالمي غير متصل بالإنترنت مثل Best Buy وTarget وSharaf DG وTEKNOSA وغيرها، ومع شحنة تراكمية تصل إلى 2 مليون وحدة، أسعدت أجهزة العرض التي أنتجتها الجماهير في أكثر من 120 دولة ومنطقة.

لمعرفة آخر الأخبار أولاً بأول، تفضل بزيارة www.yaber.com لترى كيف تواصل Yaber إثراء مجال الترفيه يومًا بعد يوم.

معلومات عن Yaber

تأسست Yaber عام 2018، وهي رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية. لقد نجحنا في شحن أكثر من مليوني وحدة إلى عشاق الترفيه في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم.

إن Yaber أكبر بكثير من مجرد علامة تجارية، فهي تجربة ثرية ومتكاملة. وتتمثل مهمتنا في تصنيع أجهزة عرض ترفيهية عالية الجودة ورفيعة الأداء، تتوافق مع الروح الديناميكية والإبداعية لدى جيل الشباب.

ونسعى من دون كلل لتقديم تجربة سمعية وبصرية فريدة وجريئة ورائعة، تُجسِّد ألوان الحياة النابضة بالحيوية. والجدير بالذكر أن Yaber قد نالت العديد من الجوائز المرموقة، ومنها جائزة Red Dot، وجائزة Yanko Design، وجائزة CES Innovation 2024.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg