Yaber dévoile des K2s améliorés et présente les projecteurs de divertissement V12/U12 pendant le MWC

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, un pionnier de l'industrie des projecteurs de divertissement, est fier de dévoiler la version améliorée de son produit le plus populaire, le Yaber K2s, ainsi que des projecteurs Yaber V12/U12, promettant un domaine élargi au contenu infini au Mobile World Congress 2024.

Le projecteur home cinéma Yaber K2s est réputé pour son expérience audio dynamique et immersive, avec une prise en charge audio JBL & Dolby, ainsi que la fonctionnalité NFC Screencast. Les utilisateurs peuvent facilement projeter des films sur leurs écrans en tapotant simplement sur leurs téléphones mobiles compatibles NFC pour les connecter au projecteur. Aujourd'hui, la marque propose une expérience de divertissement améliorée avec une foule d'améliorations, notamment :

Mise à niveau importante de la luminosité : Obtenue grâce à une lentille de pointe

Obtenue grâce à une lentille de pointe Amélioration du rapport de projection : Un rapport impressionnant de 1,3:1

Un rapport impressionnant de 1,3:1 Nouveau dongle TV et télécommande 2-en-1

Caractéristiques principales du Yaber V12/U12 :

Système d'exploitation certifié Linux : Assure des performances fiables

Assure des performances fiables Stabilisateur rotatif et poignée portative : Améliore la flexibilité

Améliore la flexibilité 700 lumens ANSI et résolution HD native 1080P : Offre des images d'une clarté cristalline

Offre des images d'une clarté cristalline Dolby Audio pris en charge : Offre une expérience sonore immersive

Offre une expérience sonore immersive Mise au point automatique et correction du trapèze : Simplifie la configuration

Simplifie la configuration Moteur optique entièrement scellé et conception résistante à la poussière : Assure la durabilité

Les K2s améliorés et les nouveaux modèles V12/U12 seront disponibles sur les marchés nord-américains, d'APAC, d'EMEA, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine à partir du 10 avril 2024.

Établi en 2018, Yaber a toujours ouvert la voie dans le secteur des projecteurs de divertissement. En collaboration avec plus de 2 000 détaillants hors ligne mondiaux tels que Best Buy, Target, Sharaf DG, TEKNOSA, etc., et avec un volume de livraisons cumulées de 2 millions d'unités, leurs projecteurs ont ravi les amateurs dans plus de 120 pays et régions.

Pour les dernières mises à jour, consultez www.yaber.com .Yaber continue de redéfinir l'excellence dans le domaine du divertissement.

À PROPOS DE YABER

Fondé en 2018, Yaber est un pionnier dans le domaine des projecteurs de divertissement. Nous avons expédié avec succès plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions à travers le monde.

Chez Yaber, nous ne sommes pas seulement une marque, nous sommes une expérience. Notre mission est de concevoir des projecteurs de divertissement de haute qualité et de haute performance qui résonnent avec les esprits dynamiques et créatifs de la jeune génération.

Nous nous efforçons d'offrir une expérience audiovisuelle unique, audacieuse et élevée qui illumine les couleurs éclatantes de la vie. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le prix de l'innovation au CES 2024.