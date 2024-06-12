香港數碼娛樂協會 舉辦「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作先導計劃」

「明日動畫」計劃於6月11日在「安錫國際動畫影展暨市場展」香港館舉行了開幕禮，除了香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生出席之外，大會很榮幸邀請到「創意香港」代表梁浩然先生、香港特別行政區政府駐布魯塞爾經濟貿易辦事處副代表李慧婷女士、香港貿易發展局駐法國、西班牙及葡萄牙代表代表盧逸峰先生一同主持儀式。於影展期間，「明日動畫」計劃更於6月12日舉辧「香港動畫項目推廣會」，六間入選公司將向來自全球的業界和投資者推廣其動畫作品，並尋求合作與投資。在一連四天的展期內，六間入選公司與世界各地優秀的動畫企業進行交流及互動，藉以尋找更多海外合作機會，同時向國際市場展示香港動畫公司的創意及實力。

「安錫國際動畫影展暨市場展」作為歷史悠久且規模最大的國際性動畫影展，一直深受全球業界重視，今年的各項活動於 2024年 6 月 9 日至 15 日於法國安錫（Annecy, France）舉行，當中的市場展 (MIFA)為動畫界年度重量級商貿展會，於2024年 6月11日至14日一連四天舉行。「明日動畫」計劃的代表團將於「安錫國際動畫影展暨市場展」設立香港館，協助香港動畫開拓商機。

2024 「安錫國際動畫影展暨市場展」之香港館展覽、開幕禮及「香港動畫項目推廣會」的詳情如下：

香港館展覽

日期：2024年6月11日至14日

時間：上午9時至晚上7時

地點：安錫國際動畫影展暨市場展 展位號C.39

香港動畫項目推廣會

日期：2024年6月12日（星期三）

時間：下午1時45分至3時

地點： Impérial Palace 五樓Salon Haendel

有關2024「安錫國際動畫影展暨市場展」之香港館，請瀏覽網站：https://programme.annecyfestival.com/en/program/event/100001504699。

「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作先導計劃」 ( 「 明日動畫 」計劃 )

「明日動畫」計劃的反應踴躍，收到接近30個申請，評審委員會根據申請作品企劃的創意和原創性、設計和藝術品質、敘事能力／視覺影響，以及申請公司的歷史、過往作品、應用人工智能技術的能力及對計劃的承諾來進行嚴謹的評審及面試，最終選出六間入選本地動畫公司及其作品接受資助。

「明日動畫」計劃為六間入選本地動畫公司提供全面的支援，針對性地幫助他們提升動畫製作能力及應用人工智能技術，包括：每間入選公司可獲最高港幣85萬元的資助，以應用人工智能輔助製作一條長約15至20分鐘的動畫；並獲得業內翹楚提供一系列的動畫製作技術指導；及獲分派兩名實習生協助入選公司利用人工智能輔助製作動畫；參與2024「安錫國際動畫影展暨市場展」之香港館各項活動；及參與2024年7月至8月期間於香港舉行的經驗分享研討會，分享應用人工智能於動畫製作上的學習及創作經驗，協助香港原創動畫進一步應用人工智能於相關創意產業。

「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作先導計劃」入選公司名單 (按公司英文名稱順序排列)

動畫公司名稱 資助動畫作品名稱 資助動畫作品簡介 Animazu Studios 離相地帶 故事講述女主角剛起牀準備上學，發現原本應在家的媽媽不見了。走到街上發覺整個屋邨的人像消失了一般，還有詭異生物不斷向她靠近。

唯一可靠的手提電話通訊錄名單也消失了，只留下一個朋友名字… 她將要設法跟這位朋友取得連繫並跟他會合…. 影陶士媒體創作有限公司 鐵臂貓黑別 故事講述在動物主導的古代武俠世界中，武俠一直是主宰世界的力量。然而，外星人的到來改變了一切。 主角黑別和小白都希望成為最優秀的武術家。小白曾受犬幫攻擊，黑別救下了小白，更帶她進入其師父鶴仙門下，收她為徒。 然而，小白受到外星人的利誘，聯手背叛了師父鶴仙。 幸得女機械迷茉莉出現，救了受重傷的黑別，更為他裝上機械手臂。黑別復原後繼續訓練自己的武術技巧，

並嘗試將武功與機械融合，目的是展開他的復仇計劃…… 尼卡思文化有限公司 Planet Foodies 故事講述一個奇特的點心團隊的宇宙傳奇，他們乘坐竹蒸籠宇宙飛船迷失在充滿來自世界各地的各種食物和菜餚的銀河系中。

這是一部充滿動作和情感的太空喜劇節目，融合多元文化和流行的元素。 通俗學文化及人文藝術研究所有限公司 奶茶散步學 故事講述記者來到茶餐廳附近做街訪，尋找都市傳説「散步之達人」的足跡。外賣仔由神仙貓財神爺陪伴， 帶同記者展開「散步時刻」；

他們在訪問過程中，竟然穿越結界，從香港出發，走過異度空間，再到達不同城市送外賣。 線美動畫媒體有限公司 月亮車站 故事講述世界正值冷戰，每一個人都在談論太空競賽，包括尼基塔，一個準備把青春奉獻給國家太空發展的大好青年。

月球的背面是一個未有前人踏足過的地方，而為了一睹這塊神秘的土壤。 這時他遇見了安尼亞，兩人一見如故。尼基塔很快就成為下一名太空人的候選人。 前一次太空任務的失敗令未來蒙上陰霾，但尼基塔堅持駕駛太空船。安尼亞開始對自己國家產生不信任，雖然她明白現在退出計劃已經太遲，

但相信總有一個辦法，兩個人若賭上性命，應該可以到達一塊大概存在的自由土壤。 Vision Desire Limited deTour 故事講述年輕旅行家 K 的太空飛船意外墜落，幸得到在行星上居住的神秘少女 H 把他救起。 他們決定結伴，一同探索充滿奇幻生物和能量元素的行星，希望透過收集不同的能量組件，來重建旅行家 K 回家的軌道。 在異境中，K 與 H 相互扶持，共同戰勝各種關卡，可惜這段短暫卻真摯的友誼，最後亦不敵命運，結局帶著一份珍惜現狀的感悟。

有關「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作先導計劃」，請瀏覽官方網站： https://futureanimation.com.hk/ 。

有關香港數碼娛樂協會

香港數碼娛樂協會於1999年成立，是一個非牟利組織，致力推動香港的數碼娛樂業發展。協會的使命為藉著推動本地發展商之共同合作，促進行業的繁榮、開拓及發展數碼娛樂市場、推動本地行業的技術發展，藉此增加本地產品的國際競爭力、促進數碼娛樂業與其他相關行業之溝通，包括玩具業、娛樂業及視像遊戲業、建立數碼娛樂的良好形象、以及致力保護知識產權及打擊翻版軟件。欲知更多關於香港數碼娛樂協會，請瀏覽www.hkdea.org。

有關「創意香港」

「創意香港」是香港特別行政區政府於2009年6月成立的辦公室，專責推動香港創意產業的發展，由2022年7月1日起隸屬文化體育及旅遊局。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍。「創意香港」資助香港數碼娛樂協會舉辦「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作先導計劃」，以及其他項目，推廣香港數碼娛樂創意產業。網頁：www.createhk.gov.hk。

SOURCE 香港數碼娛樂協會