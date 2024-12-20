篤行十五載，揚帆向未來 -- 中國太保舉辦港股上市十五周年系列慶祝活動

上海2024年12月20日 /美通社/ -- 12月17日-18日，中國太保港股上市十五周年系列慶祝活動在港舉行。活動以投資論壇、答謝晚宴及交響音樂會等多元方式，回顧了中國太保三十三年來立足上海、服務全國的發展歷程以及令人矚目的成績。集團董事長傅帆出席系列活動，香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇、香港中國企業協會名譽會長冷偉青等出席活動並致辭，奧運冠軍、游泳運動員張雨霏參加慶祝活動，並受邀成為「太保服務大灣區體驗官」。來自境內外多地的監管機構、行業協會、頭部險企、投資機構和戰略合作夥伴等受邀參加活動。

自1991年成立以來，中國太保始終致力於全面提升在服務實體經濟、國家戰略和人民美好生活方面的能級，積極發揮保險保障功能和長期資金優勢。在支持實體經濟發展方面，持續發揮專業優勢支持科技創新，服務高新技術、專精特新企業發展，助力科技強國；積極服務「一帶一路」國家戰略，為走出去的中資企業提供近萬億元風險管理與保障；通過債權、股權、資產支持計劃等保障國家重大基礎設施建設，推動城鎮化水平提升。在服務人民美好生活方面，參與惠民保、大病保險、長護險等項目，為形成多層次醫療保障體系提供支撐，為青少年、新市民等特定人群提供專屬保障；積極助推鄉村振興，不斷擴大農業保險的覆蓋面，提升農業保險的保障水平。

中國太保始終堅持以客戶為中心，為超過1.8億客戶提供風險保障、財富規劃和資產管理等多元化產品和服務。1991年至2023年期間，公司年營業收入從2.6億元上升至3039.5億元；總資產從10億元上升至2.3萬億元，綜合實力穩居國內保險集團第一梯隊。

作為在改革開放大潮中誕生的全國性股份制商業保險公司，中國太保積極融入對外開放大局，全面走向國際資本市場。2009年12月23日，中國太保在香港聯交所主板上市交易，成為當年香港市場第二、全球第七大的新股發行。港股上市以來，公司治理的國際化、市場化、專業化水平顯著提升；同時，積極拓展香港業務佈局，圍繞產險、壽險、資產管理的主責主業能級全面提升，公司發展步入新的快車道。

面向未來，中國太保將堅持「誠信天下、穩健一生、追求卓越、創新共贏」核心價值觀，全力做好科技金融、綠色金融、養老金融、普惠金融和數字金融「五篇大文章」，不斷增強服務實體經濟、服務民生保障質效，持續加大在灣區的戰略投入，優化布局，深化與香港金融市場的互聯互通，依托香港國際金融中心，積極推進中國太保的國際化戰略。公司將加快推動跨境養老保險和跨境醫療產品落地，在巨災保險、金融科技、ESG等新興領域與香港各界開展更廣泛、更緊密的交流與合作，以高水平的企業管治和高質量的經營發展，着力打造具有國際影響力的一流保險金融服務集團，在金融強國建設的新發展格局中發揮更大作用。

SOURCE 中國太平洋保險（集團）股份有限公司