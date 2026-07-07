馬中觀察 ｜ 灣區港企佈局大馬 港馬雙向奔赴

該公司首席執行官特助兼人力資源總監梁秉然介紹，鴻利達檳城工廠佔地約1.1萬平方米，目前正和當地政府洽談租地擴建，就近實現配套生產，以配合訂單的增長和未來可預見的需求。

由於來這裡投資半導體、醫療檢測和人工智能數據中心等領域的創新企業不斷增多，檳城已成為眾多中國智能製造商，特別是精密金屬行業出海佈局的首選地。

梁秉然認為，鴻利達成功出海，得益於其在廣東中山的成熟智能製造基地，以及粵港澳大灣區完善的供應鏈體系和交通基礎設施。依托這些優勢，公司才能迅速在檳城設立智能製造的生產線，並站穩市場。

鴻利達的成功出海，除了本身過硬的製造能力和積累，更有香港生產力促進局的技術和研發的支持。

鴻利達總部和大馬的檳城工廠都採用了一套具備高級智能排產功能的數字化管理系統，能有效協調生產，提升效率。

檳城工廠總經理馬信喜介紹，該系統能有序、科學地安排好生產訂單和流程，包括精準規劃供應商的送料時間，以確保準時交付以及提升機器運轉效率。該數字管理系統由香港生產力促進局與鴻利達於2018年聯合開發，透過基於人工智能的運營平台、柔性與智能製造體系以及AI 驅動品質管制與預測性維護，已成功實現從研發、量產到出貨的全流程數字化。應用該系統後，鴻利達庫存降低30%，整體設備效率提升超過30%。

梁秉然透露，鴻利達做過內部評估，結果顯示，相比2018年，2023年人均產值增長了257%。憑借該系統，鴻利達中山生產基地與香港生產力促進局共同斬獲了全球工業4.0領域的重磅榮譽 ——「2024年度工業4.0中國獎 —— 智能工廠獎」，成為粵港澳大灣區首家獲此殊榮的港企。

鴻利達的另一項創新是能夠同時使用塑料、硅膠、磁鐵等多種材料一次成型製造產品，例如嬰幼兒水杯的蓋子。傳統分部件成型容易在拼接處產生縫隙，帶來衛生隱患，而一體成型技術有效解決了這一問題。目前鴻利達正積極在檳城工廠佈局醫療相關產品，以配合當地醫療集成產業發展的勢頭。

馬、港業界看好中國智能製造市場 冀合作應對供應鏈挑戰

香港生產力促進局主席陳祖恆介紹，過去十年，該局已在大灣區支持了超過1,500個智能製造項目。去年4月，該局成立了「GBA出海服務中心」，為內地和香港企業海外擴張提供一站式連接、技術支持及專業服務，已處理500多起相關咨詢，為200多個項目提供了服務。香港生產力促進局還制定了包括智能製造在內的六大企業全球化策略。

代表馬來西亞製造業供應鏈中超過13,100家會員企業的馬來西亞製造業聯合總會總會長李祖國表示看好香港在馬來西亞製造行商工業升級方面的助力和加持。4月21日，香港生產力促進局與馬來西亞製造業聯合總會在吉隆坡簽署合作備忘錄，冀攜手構建兩地新型價值鏈和推動東盟產業升級。

根據備忘錄，香港生產力促進局與總會將攜手六大領域賦能區域產業升級，展開全方位協作，旨在協助企業在多變的市場環境中，通過技術賦能提升競爭優勢。雙方將聚焦智能製造與工業4.0、人工智能(AI)與機器人創新、數字化轉型與網絡安全、跨國企業生態圈、人才發展等戰略協作。

李會長表示，他對雙方未來的合作充滿信心。香港擁有全面的工業知識，且靠近內地市場，能夠以可負擔的智能解決方案幫助製造業升級並探索新的商機。

他還透露，首批受益於此次合作的將是傳統製造商，占聯合總會的50%以上。通過提升生產力以及採用人工智能和數據驅動技術，這些製造商有望實現升級，達到跨國公司的標準，並增強自身競爭力。

在備忘錄簽署儀式後的新聞發佈會上，香港生產力促進局主席陳祖恆坦言，鑒於地緣政治緊張局勢不斷升級，許多內地企業正在考慮「中國+1」戰略，以實現供應鏈和製造基地的多元化。

而馬來西亞擁有強大的製造業能力，是值得考慮的合作夥伴。陳祖恆指出，中國「十五五」規劃（2026-2030年）重點強調內地企業要「走出去」。他認為，在內地企業攜產品和技術走向全球的過程中，香港特區可以提供國際認可的產品標準、認證和檢測服務，從而在中國企業「出海」進程中發揮獨特作用。陳祖恆希望借助此次簽署的備忘錄，通過香港生產力促進局將更多內地企業引入馬來西亞市場。考慮到近期中東地區危機導致的能源緊張，此類合作顯得尤為關鍵。

香港駐吉隆坡經濟貿易辦事處處長馮浩然也在同期舉行的馬來西亞─香港工業夥伴合作論壇上致辭，鼓勵馬來西亞企業親自到香港考察，並開拓廣闊的粵港澳大灣區市場。馮浩然表示，2025年香港初創企業總數達到5,221家，再創歷史新高，較上年增長11%，比2021年增加40%。這充分證明了香港的開放程度、全球連通性，以及對全球有抱負企業家的強大吸引力。

香港特區政府於2025年12月在吉隆坡設立了經貿辦事處，這是其第15個海外經貿辦，也是在東盟成員國的第四個經貿辦。截至2025年，馬來西亞是香港在全球第八大貿易夥伴，占香港的貿易總額2.5%，在東盟則排名第三。

馬港經貿關係摘要：

截至2025年，馬來西亞是

香港在全球第八大貿易夥伴(占香港的貿易總額2.5%)，在東盟則排名第三。

香港在全球第九大出口市場(占香港的出口總額1.4%)，在東盟則排名第三

香港在全球第八大進口市場(占香港的進口總額3.5%)，在東盟則排名第三。

資料來源：香港統計處

馮浩然強調，香港政府近期協助內地企業出海的舉措是雙向的，他同時鼓勵馬來西亞企業和資本來港發展，香港是通往龐大內地市場的門戶。

馬來西亞投資、貿易及工業部副部長沈志勤亦於活動上致辭，指出香港與馬來西亞經貿關係密切，兩地在工業合作方面甚具潛力，可共同應對供應鏈中斷帶來的挑戰。

2025年香港特區與馬來西亞的貿易總額達到272億美元，較上年增長20%。沈志勤表示，增長提速得益於2019年6月生效的《中國香港—東盟自由貿易協定》。他指出，香港生產力促進局在工業生產力、流程優化和智能製造系統方面具有專長，此次該局與馬來西亞製造商聯合會達成的合作，正是直接應對馬來西亞製造商因中東危機導致供應鏈中斷而面臨的挑戰。

香港生產力促進局總裁畢堅文強調，根據協定，香港不僅願與馬來西亞傳統工業攜手前行，而且更願與馬來西亞高端、先進和高附加值製造企業加強合作，並歡迎這些企業來港投資。他指出，香港政府一直在大力引進新行業，對高附加值行業有著嚴格規定，生產力促進局亦大力推動這一改變，海外企業、內地企業和香港本地生產商都對此類投資貿易展現出極大興趣，而香港將成為重要的一大平台。

SOURCE 中國日報香港版