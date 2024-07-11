科技創新 • 夢想成真 「中銀香港科技創新獎 2024」7月2日起接受提名

本屆「中銀香港科技創新獎」更首次將提名範圍延展至粵港澳大灣區，嘉許主要在香港或香港院校設在大灣區內科研相關機構進行科學技術創新和科技成果轉化，取得傑出成就的科技工作者和科研團隊，鼓勵他們立足香港、連結灣區、服務國家、貢獻世界。

「中銀香港科技創新獎」是第三年舉辦，京港學術交流中心為執行秘書處。本屆評審委員來自多個國家及地區，包括多位國際院士，並將由五位專家共同帶領，分別是分子生物學家盧煜明教授、化學家任詠華教授、計算機科學家郭毅可教授、先進製造專家文効忠教授工程師、資訊系統專家譚嘉因教授。

項目歡迎科研學者、科企人員、社會大眾提名。有關獎項資訊和提名細則，請瀏覽官方網站 www.stip.hk 或電郵至 [email protected] 查詢。

歷屆部分獲獎者

1) 賈佳亞

獲獎領域：人工智能及機器人

獲獎時所在機構：思謀集團有限公司

獲獎理由：表彰他將人工智能技術應用於智能製造，帶領研究團隊開發新一代智慧製造平台、自動駕駛平台及智慧醫療診斷系統，推動探索工業製造業的智慧升級和數碼轉型。

獲獎年度：2023

2) 黃兆麟

獲獎領域：生命健康

獲獎時所在機構：香港大學

獲獎理由：表彰他開創的篩選平台，突破現時需要逐一測試的限制，能快速找出最適用的基因治療工具，有利於加快研發新一代精確基因編輯器，以及實現高效組合療法的篩選作臨床應用治療。

獲獎年度：2023

3) 唐晉堯

獲獎領域：新材料新能源

獲獎時所在機構：香港大學

獲獎理由：表彰他開發出一種新型的活性光學膠體材料，實現了膠體的可控光誘導相分離，為顯示器技術和光學隱身材料等應用提供了重大的突破，同時促進了光控制活性材料和化學驅動微納馬達的基礎理論發展。

獲獎年度：2023

4) 張志輝

獲獎領域：先進製造

獲獎時所在機構：香港理工大學

獲獎理由：表彰他開創超精密納米多環加工技術，應用並研發出新型高效納米多環離焦近視防控眼鏡片，將造福數以百萬計的近視學童。

獲獎年度：2023

5) 區文浩

獲獎領域：金融科技

獲獎時所在機構：香港理工大學

獲獎理由：表彰他們共同研發出保護區塊鏈生態的資產、系統和網絡安全的新算法，為區塊鏈技術提供密碼學基礎，對於構建在區塊鏈平台上的金融科技應用產生巨大作用。

獲獎年度：2023

SOURCE 香港科技創新聯盟