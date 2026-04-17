以責任賦能發展 以初心傳遞溫度 ---- 中通快遞正式發佈 2025 年度可持續發展報告

上海2026年4月17日 /美通社/ -- 2026年4月17日，中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「公司」）正式發佈了2025年度可持續發展報告。這是公司連續第九年發佈可持續發展專項報告，標誌著中通實現從 「履責披露」 向 「價值創造」 的升級轉型，以系統化、國際化、戰略化視角，全面展現企業可持續發展實踐成果與長遠佈局。

賴梅松董事長在報告致辭中表示：「2025 年是『十四五』規劃收官之年，郵政快遞業高質量發展續寫新篇。回望這一年，中通始終堅守長期主義，堅持黨建引領與經營發展深度融合，將企業發展深度融入國家戰略與民生所需，以『同建共享』為根基、以『實幹奮鬥』為底色，交出了一份兼具規模、韌性與責任的答卷。我們始終堅信，可持續發展從來不是企業發展的『附加題』，而是邁向高質量發展的『必答題』，更是我們踐行『用我們的產品造就更多人幸福』企業使命、實現『利他利社會』的核心路徑。」

「展望『十五五』新征程，中通將全面貫徹落實國家郵政局『兩促進、三提升』的工作要求，圍繞『重安全、強服務，真調優、增效益，建公平、聚人心，強執行、挖潛力』的工作主線，持續做強三條增長曲線，堅守自律發展、以人為本、利他利社會的初心，與各界夥伴攜手同行，在服務美好生活的進程中，走得更穩、更遠、更有溫度！」

持續深耕 ESG 體系建設以來，中通綜合治理能力與國際認可度穩步提升，多項主流國際 ESG 評級持續優化，行業排位穩步前移。憑藉穩健經營與紮實的責任實踐，公司年內斬獲多項國家級、行業級重磅榮譽，品牌價值與社會影響力持續躍升。

在綠色低碳領域，中通持續完善全鏈路綠色物流體系建設，穩步推進清潔能源佈局與末端綠色配送升級。通過光伏項目規模化落地、無人配送車隊廣泛普及、低碳運營模式推廣等多元舉措，有效降低全鏈路碳排放，多項綠色實踐入選行業優秀典型案例，助力物流行業綠色低碳轉型。

在數智創新與服務升級方面，中通以科技賦能全鏈路提質增效，持續強化末端履約能力與差異化服務水平。依託大數據、人工智能等技術優勢，不斷優化全網運營效率；持續下沉鄉村物流網絡，深化快遞與製造業融合發展，切實服務實體經濟與城鄉民生流通。

員工關懷與網點共生層面，中通始終堅持以人為本，完善一線勞動者權益保障與暖心幫扶機制，常態化開展關懷保障活動，切實提升從業人員歸屬感與幸福感。同時，全方位推進網點賦能計劃，通過多元舉措強化末端經營韌性，穩定產業鏈供應鏈生態。

立足社會公益，中通積極踐行企業社會責任，持續加大公益投入，深耕愛心助學、助殘幫扶、慈善捐贈等公益領域，長期落地多項特色公益項目，以長效、務實的公益行動回饋社會，傳遞企業溫暖力量。

治理合規方面，中通持續優化可持續發展頂層設計，完善專項治理架構，健全考核激勵機制。從嚴抓實內控管理、信息安全與廉潔合規建設，全方位築牢經營風險防線，以規範化、現代化治理，護航企業高質量長遠發展。

以上為本次報告的核心內容摘要。如需了解公司2025年度可持續發展的完整戰略佈局、具體實踐與階段性成果，敬請查閱官方完整版可持續發展報告: https://zto.investorroom.com/ESG。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支援中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料，請訪問 http://zto.investorroom.com 。

安全港聲明

本公告包含可能根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」規定項下作出的「前瞻性」陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如「將會」、「期望」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等術語和類似聲明來識別。中通亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關中通的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報道的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至本公告發佈之日，除適用法律要求的範圍外，中通不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

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