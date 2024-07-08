台灣最大規模「里山倡議」示範場域-森形埔里農莊 首座百公頃級沉浸式農遊圈 預計提供在地逾千工作機會

首座兼顧農業與自然保育的百公頃級沉浸式農遊圈

森形埔里農莊兼顧「生態、低碳、環境友善」綠色旅遊概念，導入水循環再利用等，致力維持在地適性發展。森形埔里農莊發展規劃，將涵蓋旅館住宿、森林探索、馬場體驗、食農教育、藝術文化、餐飲服務等遊憩方式。旅客們可恣意步入森林，探索自然山林生態，也可以在綠色景點中，體驗南投底蘊深厚的工藝資產與文化能量，強化遊程的深度與廣度。執行長劉佳穎表示，盼以適宜全齡的多樣化遊憩方式，讓旅客藉「慢遊方式」探索埔里之美。

「相信人與自然密不可分」的森形埔里農莊亦肩負「食農教育」重要任務，其「神農園區」已開設涵蓋農業知識、環境保護及自然資源永續利用的課程，讓旅客藉由體驗了解樸門農法、食物產地到餐桌的歷程，透過與土地共生對話，重新認識農業價值，進而培養對食物、生產者及環境的尊重。

以農業、人文、民生等綜合效益為南投縣「國際觀光首都願景」奠基

埔里鎮坐擁得天獨厚地理環境，享氣候溫和及水質純淨之利，孕育出多樣花卉、甘蔗、百香果、茭白筍、菇菌類等豐富在地農特產品。中屋事業機構為森形埔里農莊百公頃農遊圈建置完整資源供應鏈，並涵蓋包含觀光部門與農業部門等兩大項發展對策，從兼顧開發與在地保育，串起農業、人文、藝術、旅遊、民生百業的綜合效益，也為南投縣觀光政策白皮書中的「國際觀光首都願景」奠定更穩固的基石。

新型態「農業百貨」概念也將成為森形埔里農莊與在地農業互利共生的重要基礎，園區內將規劃數個農產銷售的整合據點，提供當地優質農戶做為自產作物的展示、銷售之平台，透過整合旅客人潮、季節活動與宣傳等資源投入，讓產銷與供應鏈系統更加優化。

森形埔里農莊秉持在地關懷，除承諾優先在地聘用與永續保育外，也規劃多項在地回饋機制，包含中興大學的認證契作收購、引導產學合作人才落地經營，未來也將創造多面向的產業及工作機會，讓在地經濟農業成為南投共創共生的推動力量。

SOURCE 森形埔里農莊