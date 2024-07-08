台灣最大規模「里山倡議」示範場域-森形埔里農莊 首座百公頃級沉浸式農遊圈 預計提供在地逾千工作機會
08 7月, 2024, 12:00 CST
南投2024年7月8日 /美通社/ -- 森形埔里農莊秉持關懷在地精神，今（8日）宣布將在埔里推動聯合國里山倡議，打造屬於台灣的里山夢。森形埔里農莊堅持在環境承載量和恢復力的限度內控制資源使用量，將斥資70億打造台灣首座百公頃級沉浸式農遊圈，同時為促進在地經濟及人口成長，森形埔里農莊更承諾優先招募當地居民為員工，預計將提供逾千就業機會歡迎青年返鄉打拼，盼為埔里在地經濟與就業市場注入正面活力，助益南投縣成就「國際觀光首都願景」。
母集團中屋事業機構董事長劉福壽表示：「中屋事業機構致力南投在地發展近40年，以打造一個人與自然和諧共生的環境與未來為事業願景。」森形埔里農莊採農業與自然保育並重的發展模式，將成為聯合國「里山倡議」在台灣最大規模的實踐示範場域，並與中興大學、暨南大學、林試所、農改場等產、官、學單位攜手合作，期待與當地居民齊力打造正循環，孵化台灣農業與山林保育的永續共生經濟。
首座兼顧農業與自然保育的百公頃級沉浸式農遊圈
森形埔里農莊兼顧「生態、低碳、環境友善」綠色旅遊概念，導入水循環再利用等，致力維持在地適性發展。森形埔里農莊發展規劃，將涵蓋旅館住宿、森林探索、馬場體驗、食農教育、藝術文化、餐飲服務等遊憩方式。旅客們可恣意步入森林，探索自然山林生態，也可以在綠色景點中，體驗南投底蘊深厚的工藝資產與文化能量，強化遊程的深度與廣度。執行長劉佳穎表示，盼以適宜全齡的多樣化遊憩方式，讓旅客藉「慢遊方式」探索埔里之美。
「相信人與自然密不可分」的森形埔里農莊亦肩負「食農教育」重要任務，其「神農園區」已開設涵蓋農業知識、環境保護及自然資源永續利用的課程，讓旅客藉由體驗了解樸門農法、食物產地到餐桌的歷程，透過與土地共生對話，重新認識農業價值，進而培養對食物、生產者及環境的尊重。
以農業、人文、民生等綜合效益為南投縣「國際觀光首都願景」奠基
埔里鎮坐擁得天獨厚地理環境，享氣候溫和及水質純淨之利，孕育出多樣花卉、甘蔗、百香果、茭白筍、菇菌類等豐富在地農特產品。中屋事業機構為森形埔里農莊百公頃農遊圈建置完整資源供應鏈，並涵蓋包含觀光部門與農業部門等兩大項發展對策，從兼顧開發與在地保育，串起農業、人文、藝術、旅遊、民生百業的綜合效益，也為南投縣觀光政策白皮書中的「國際觀光首都願景」奠定更穩固的基石。
新型態「農業百貨」概念也將成為森形埔里農莊與在地農業互利共生的重要基礎，園區內將規劃數個農產銷售的整合據點，提供當地優質農戶做為自產作物的展示、銷售之平台，透過整合旅客人潮、季節活動與宣傳等資源投入，讓產銷與供應鏈系統更加優化。
森形埔里農莊秉持在地關懷，除承諾優先在地聘用與永續保育外，也規劃多項在地回饋機制，包含中興大學的認證契作收購、引導產學合作人才落地經營，未來也將創造多面向的產業及工作機會，讓在地經濟農業成為南投共創共生的推動力量。
SOURCE 森形埔里農莊
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