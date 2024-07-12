今年最強音樂類綜藝誕生 - 上歡歌一起聽團吧，選出台灣新聲代樂團人氣王

台北2024年7月12日 /美通社/ -- 7/7日，由歡歌APP與東森電視共同打造的全台首檔樂團選秀節目-《一起聽團吧》正式首播。此檔節目是這個夏天最萬眾矚目的音樂綜藝，經過層層海選挑選了台灣最有潛質的32支樂團，他們將在這個舞台用音樂互相廝殺，一起角逐最強樂團的榮耀。歡歌APP作為線上獨家投票平台，將為節目推出專屬活動，號召全台群眾一起選出台灣樂團新星！請每週日晚間8點，鎖定東森綜合32頻道，一起感受台灣樂團帶來的音樂魅力！

《一起聽團吧》邀請了四位久負盛名的音樂人作為「聽團大大」，他們分別是：被稱為「音樂頑童」，樂壇常青樹的哈林庾澄慶；剛剛獲得金曲獎第35屆最佳專輯製作人的陳君豪；創作歌手、演員、主持人，獲得無數獎項的「娃娃」魏如萱；搖滾樂創作者，台灣三金大滿貫藝人乱彈阿翔。此外，節目還會邀請許多不同流派的知名音樂人作為「飛行嘉賓」參與錄製，目前已揭曉的有嘉賓有：《大嘻哈時代2》冠軍-阿跨面，饒舌流行天團-玖壹壹等重磅明星。他們將會一起見證、指導和協助樂團的現場表演，讓我們一起期待他們的精彩表現！

在首播的第一集中，樂團們的廝殺格外激烈與熱血。超高人氣樂團怕胖團、淺堤、hue等樂團都祭出了自己的代表作，獲得了「聽團大大」們的青睞與邀請；被譽為「冠軍候選人」、入圍過金曲獎等多個國際獎項的I mean us也順利晉級；台語民俗宗教樂團震樂堂的服化道十分鮮明：他們的臉譜用官將首融合音樂的風格，並在演出時請神明上台，給現場帶來非常震撼的視聽體驗；鄒序&Hoganband，主唱鄒序曾經在remix比賽上的作品被葛萊美爆推，現場「聽團大大」們為了爭奪這個樂團，甚至搬出「我認識你家親戚」的無厘頭笑話；高小糕＆惡質姐妹前衛大膽的風格深受大大們喜歡，乱彈阿翔更是「畫大餅」：「台灣需要一個女子樂團能站上小巨蛋」。除此之外，第一集還有很多新生代音樂人的優秀表演現場，請大家多多關注今夏最燃音樂類綜藝《一起聽團吧》！

歡歌作為重要的合作夥伴之一，也在節目播出同期上線了獨家投票活動-「上歡歌一起聽團吧」。這個活動主要分為三個榜單，第一個是長期進行的人氣榜，民眾可以透過這個投票榜單選出「最佳樂團」、「最佳主唱」、「最佳演奏樂手」等榮譽稱號究竟花落誰家；第二個榜單是復活榜，節目進行到中後期，被遺憾淘汰的樂團將會來到這個榜單，民眾在歡歌的投票會作為復活樂團的參考依據，幫助他們扭轉局勢；第三個是決賽榜，在六強樂團中預測誰是冠軍，決賽榜的投票也會影響到賽果。總而言之，你在歡歌的每一次投票，都有可能改變樂團的命運。參與相關活動，就有機會獲得非常豐富的獎勵，包括四位聽團大大的簽名照以及節目周邊大禮包等等。趕快下載歡歌APP，支持你喜歡的樂團吧！

另外，歡歌也開放了節目錄製索票活動，樂迷們有機會到線下參與觀賞錄影，近距離接觸喜歡的明星和樂團；歡歌還會不定時地邀請節目裡的樂團來歡歌直播間，爆料節目錄製的勁爆秘聞，一起感受線上樂團live的燃情魅力。這個夏天，讓我們上歡歌一起聽團吧，與歡歌一起度過一個難忘的盛夏吧！

SOURCE 歡歌APP