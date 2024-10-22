嘉里物流聯網連續第二年榮獲渣打企業成就大獎頒授「跨地區企業 - 領袖獎」

香港2024年10月22日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）憑藉其卓越業務表現，連續第二年獲得渣打企業成就大獎（「該獎項」）嘉許，榮膺「跨地區企業 - 領袖獎」。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，具備廣泛的環球網絡，能夠靈活迅速地應對瞬息萬變的環球物流環境，亦實施前瞻性策略推動行業進步，因此獲該獎項表彰。在2024年，在正常海運遭受延誤及干擾之際，嘉里物流聯網利用其連接歐亞的全面陸路貨運能力及環球聯繫，提供貫通歐亞的創新貨運解決方案。此外，其透過收購服務不同行業的法國領先國際貨運公司Business By Air SAS多數股權，以提升其環球國際貨運能力。

嘉里物流聯網執行董事及行政總裁張炳銓表示：「我們很高興連續第二年獲此殊榮，足證嘉里物流聯網的環球版圖，以及我們在跨境貿易擔當的角色。面對環球物流市場起伏不定，我們憑藉堅韌頑強和靈活變通的策略，為客戶提供具彈性及成本效益的解決方案。未來，我們將繼續擴闊地域覆蓋，以捕捉更多供應鏈變化所帶來的機遇，同時貫徹對卓越服務的承諾，以客戶為先。」

該獎項由渣打銀行主辦、《信報財經新聞》協辦，旨在表揚企業在跨境業務、可持續發展、創新業務和數碼轉型方面的成就。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於渣打企業成就大獎

由渣打銀行主辦、《信報財經新聞》協辦的「渣打企業成就大獎」，旨在表揚在行業內具領導地位的優秀企業，肯定企業及團隊在拓展業務、可持續發展、積極創新業務以及數碼轉型上的成就和突破，為經濟穩定發展帶來傑出貢獻。與此同時，大會冀透過該獎項，促進企業翹楚之間的交流，鼓勵並推動行業良性發展，全面提升香港的競爭力。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司