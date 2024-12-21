立足香港 服務大灣區 中國太保壽險香港持續升級轉型 為客戶提供最佳的產品及服務

上海2024年12月21日 /美通社/ -- 2024年12月，中國太保迎來H股上市15周年。

2021年11月中旬，中國太平洋人壽保險（香港）有限公司（「中國太保壽險香港」），獲香港保險業監管局授權在香港經營長期保險業務，中國太保壽險香港正式開業。

背靠中國太平洋保險（股票代碼： 02601.HK）強大品牌優勢及綜合實力，中國太保壽險香港堅持以業務價值為導向，在發展中聚焦渠道發展，提升業務能力和業務價值，兩年間業務增長了近40倍，新業務價值也增長了超過10倍，總資產規模提升了4倍。

產品持續升級 迎合客戶需要

中國太保壽險香港堅持以客戶需求為中心，圍繞「健康、養老、財富」的產品金三角，為客戶提供覆蓋全生命周期的人壽保險及財富管理產品。中國太保壽險香港將創新融入產品開發中，於香港市場推出首隻增額終身壽險產品 — 「世代鑫享增額終身壽險計劃」，將內地熱賣的增額壽險產品引入香港，讓注重保障的本地客戶多一個選擇；產品同時具備多元化保單貨幣及保單傳承等靈活選項，滿足客戶對靈活保險產品的需求。

中國太保壽險香港致力創新，不斷升級現有產品的功能，提升產品的競爭力。於 2024年6月推出「世代悅享壽險儲蓄計劃2」，當中新增市場首創「增額提取」選項，以5年繳保單為例，第6年起每年提取金額按2%遞增，協助客戶抵禦通脹壓力；另外亦首創後備受益人靈活安排選項，在保單第1個周年日後，可為每個受益人指定高達2名後備受益人，避免受益人早逝帶來的損失，確保財富持續傳承。

為針對客戶對健康保障產品的需求，中國太保壽險香港亦推出保費相宜，保障全面的重疾險產品— 「常安心危疾保險計劃」，除了針對癌症高達 300%保額外，中國太保壽險香港亦連接了總公司龐大的優質醫療資源，為客戶提供創新高端醫療增值服務—總額度達到1200萬的特藥服務卡，為客戶提供額外的癌症保障，涵蓋超過210種全球最新癌症治療藥物及器械，全方位助客戶對抗疾病，重拾健康。

太保尊尚會 健康、養老解決方案

「成為客戶體驗最佳的人壽保險公司」是中國太保壽險香港的願景， 2022年12月，中國太保壽險香港成立「太保尊尚會」客戶俱樂部，充分整合境內外資源，爲會員客戶提供專業的養老解決方案和健康管理服務，黃金級別以上的會員客戶可以專享「太保家園禮遇」，讓他們及其直系親屬可以申請入住已開業的太保家園養老社區，實現「一張保單，三代養老」。2024年10月，中國太保壽險香港實現了香港保單收益直付所有太保家園養老社區，客戶只需填妥「保單利益提取及轉付授權申請表」，便可將保單權益直接用於支付所有太保家園養老社區的相關養老費，大大減少了客戶跨境付款換匯的繁瑣程序，全面助力港人在內地養老，從而緩解在人口持續老化下香港政府承受的財政壓力。截至2024年底，中國太保壽險香港共有近200位合資格客戶獲得了太保家園的入住資格函，成為公司「產品+服務」策略成功的典範。

中國太保壽險香港亦持續為「太保尊尚會」引入更多增值項目，包括由「太醫管家」提供的家醫服務、特藥服務、 Car-T+質子重離子服務及樂活百歲居等增值服務，以及由「上海細胞治療集團」提供的免疫細胞儲存及治療服務，全方位守護客戶的健康。

以創新驅動變革 以科技賦能服務

中國太保壽險香港堅持科技創新，大力推動移動櫃台的持續研發， 2023年底開發成功公司APP移動櫃台，讓客戶可以足不出戶，隨時隨地使用保單查詢，收取通知、更改聯絡資料等保單服務。2024末年公司計劃推出微信綁定保單服務，讓客戶更加方便快捷的掌握保單和公司信息，全方位提升客戶體驗。

首獲 A3評級 榮獲多項大獎

中國太保壽險香港的經營及財務實力亦獲國際資本市場投下信心的一票， 2023年10月，獲穆迪投資者服務公司授予A3保險財務實力評級，評級展望為穩定，是穆迪首次對太保壽險香港授予評級。中國太保壽險香港在過去數年亦得到社會各界及同業的廣泛肯定，奪得多項業務及服務大獎，包括彭博商業周刊中文版評選的「跨境保險服務 — 卓越大獎」及「創新服務 — 傑出大獎」，以及香港新城財經電台評選的「傑出創新服務獎—壽險—健康」、「傑出延期年金產品獎」等。

推動滬企在港交流 履行企業社會責任

2024年，中國太保壽險香港協辦多種形式的文體交流活動，促進上海在港中資企業、在港中資金融機構間的交流與合作。中國太保壽險香港亦積極履行企業社會責任，包括組織企業義工隊，派發飯盒予社區內的弱勢社群，致力共同建設更加美好的社會。

作為中國太平洋保險國際化的橋頭堡，中國太保壽險香港將積極參與「一帶一路」和粵港澳大灣區建設等國家戰略，不斷創新產品和服務，滿足客戶多層次風險保障與財富管理需求，為客戶提供「責任、智慧、溫度」的太保服務與體驗。

SOURCE 中國太平洋保險（集團）股份有限公司