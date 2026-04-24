慶祝香港弱能兒童護助會成立七十週年 滙聚醫社領袖 舉行跨專業研討會 支援弱能兒童需要

研討會獲得與會者高度評價，內容豐富科學、演示生動，並提供切實可行的跨專業護理見解。活動促進了有力的跨界對話，為醫療團隊、教育工作者及社區群體之間創造了新的合作路徑。研討會吸引超過200名代表出席，包括醫療專業人士、非政府機構代表、照顧者及支持不同能力兒童的社區人士，反映了香港社會對共融復康服務日益增強的共同承擔。

七十載同行 初心不變

研討會由香港弱能兒童護助會會長李偉文先生及主席張達棠先生太平紳士致歡迎辭揭開序幕，他們回顧了香港弱能兒童護助會七十年來服務香港弱能兒童的歷程。出席的主禮嘉賓包括香港醫學會會長鄭志文醫生及大口環根德公爵夫人兒童醫院行政總監陳金海醫生。

隨後，香港大學李嘉誠醫學院榮休教授、養和醫院骨科榮譽顧問醫生陸瓞驥教授發表主題演講，強調了大口環根德公爵夫人兒童醫院與香港弱能兒童護助會之間的長期夥伴關係，並重申共同推動兒童康復服務的承諾。

香港弱能兒童護助會主席張達棠先生太平紳士在回顧這次里程碑活動時表示：「我們很榮幸能與長期合作夥伴大口環根德公爵夫人兒童醫院及港大醫學院共同舉辦這次成功的七十週年研討會。這類聚會能夠促進對話、學習、分享，並為弱能兒童及照顧者提供支援。這份相聚帶來了希望，也更堅定了我們為孩子們未來而努力的信念與使命。」

推動復康與創新

科學議程包括專家主導的多個專題環節，涵蓋早期檢測、智能診斷、自閉症譜系障礙干預、創新復康科技，以及外骨骼技術在提升行動能力方面的作用。

上海交通大學醫學院的任泰教授分享了國際視野，講述了自閉症譜系障礙兒童的干預方法。而香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系助理院長（社群拓展）曹蘊怡教授則探討了智能診斷與神經多樣性護理的新興趨勢及未來方向。

來自大口環根德公爵夫人兒童醫院、瑪麗醫院及麥理浩復康院的專家也分享了他們的臨床經驗與見解，內容涵蓋如何支援有複雜醫療需要的兒童順利從醫院過渡回家庭，以及腦損傷復康中的多專業團隊協作方法。

研討會亮點

研討會的亮點之一是由香港導盲犬協會的治療犬Alfie登場，用一個環節展示動物輔助支援在兒童康復及神經多樣性護理中的價值。香港弱能兒童護助會亦介紹了即將由協會資助開展的治療犬計劃，將支援大口環根德公爵夫人兒童醫院內有複雜醫療護理需要的兒童，以及社區中有特殊教育需要的兒童。

另一個令人難忘的時刻是輪椅使用者Bonnie在台上親身示範外骨骼技術。在設備的輔助下，Bonnie能夠在台上行走，展示了創新復康科技如何有助提升病人的行動能力。

深化跨界別專業協作與社區夥伴關係

研討會其中一個重點環節是多場專題討論，深入探討醫院、社區及學校三方面的支援系統。物理治療師、職業治療師、言語治療師、心理學家及兒科顧問醫生等專家分享了案例，展示針對有複雜醫療情況兒童的協作康復模式。

社區領袖討論了以下各項的重要性：

強化病人自助組織

跨界別協作以擴展治療及康復服務

支援弱勢家庭

提升家長的抗逆力及心理健康

來自香港紅十字會甘迺迪中心的教師及治療師亦展示了創新的校本模式，融合設計思維及以人為本的方法，賦能特殊教育需要兒童。

凝聚共識 共繪未來

研討會以閉幕辭作結，重申了香港弱能兒童護助會的使命：構建共融社會，讓殘疾及神經多樣性兒童能夠在有尊嚴、機會與全面支援的環境下茁壯成長，活出豐盛人生。

大口環根德公爵夫人兒童醫院行政總監陳金海醫生表示：「我們很榮幸能與香港弱能兒童護助會及港大醫學院共同主辦香港弱能兒童護助會七十週年研討會。本院致力為有神經發展需要及醫療複雜情況的兒童提供全面護理，我們的使命是確保護理從醫院到社區的無縫銜接。我們深信此研討會是難得的契機，有助分享知識、深化協作，並推動殘疾兒童及其家庭服務持續進步。本院將與母會香港弱能兒童護助會攜手並肩，共同邁步前行。」

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系助理院長（社群拓展）曹蘊怡教授表示：「我謹代表港大醫學院，並以發展行為兒科醫生的身份，衷心感謝香港弱能兒童護助會七十週年研討會凝聚了照顧者、教育工作者、臨床醫生及研究人員，共同提升對特殊教育需要兒童的認識與支持。研討會成功促進了共同學習、創新干預、強化跨界協作，並推動了倡導共融、以兒童為本的服務。我們將繼續與家庭及夥伴合作，致力改善這批兒童的福祉。」

過去七十年來，香港弱能兒童護助會在香港兒童復康及醫療服務中發揮了關鍵作用。七十週年研討會不僅慶祝了這一里程碑，也為醫療機構、非政府機構、教育工作者及家庭之間更深入的合作奠定了舞台。

展望未來，香港弱能兒童護助會將持續推動創新、強化社區網絡，並倡導以兒童及家庭為核心的整合護理模式。

關於香港弱能兒童護助會（SRDC）

香港弱能兒童護助會成立於1956年，致力透過提升香港的醫療、康復及全人護理服務，支援弱能兒童。透過策略性夥伴合作及社群拓展努力改善兒童及其家庭的生活質素及長期福祉。

此新聞稿由 Joyous Communications 代表香港弱能兒童護助會（SRDC）發布；如有任何查詢，請與 Prudence Mak（電話︰2560-8520或電郵：[email protected]）聯絡。

SOURCE 香港弱能兒童護助會（SRDC）