新安全帶法例生效 冠忠巴士全面配合 以安全文化為基礎 推動 AI 智能駕駛管理系統 提升行車及乘客安全

冠忠巴士集團董事局主席 黃良柏先生 表示：「『我們關注 - 您的安全』不只是一句口號，而是冠忠多年來建立並實踐的安全文化。我們透過制度、培訓及科技，將安全融入日常營運之中，從預防角度提升行車安全，確保每一位乘客都能安心完成旅程。」

在既有安全文化的基礎上，冠忠逐步引入 AI 智能攝錄系統，透過科技輔助監察及分析駕駛狀況，協助管理團隊更有效識別潛在風險，並及早作出跟進。

將「關注」化為行動 落實日常安全管理

相關系統的發展與優化已持續近十年，目前超過一半車隊已完成安裝，並 正 按計劃逐步推展，目標於 2026 年年底前完成全線車隊部署。該系統可透過車載鏡頭及即時分析，協助識別不專注或高風險駕駛行為，並即時向車長作出提示，從源頭減低風險。

當系統偵測到異常或不規則駕駛情況時，會即時於車內發出提示，同時將相關片段上傳至雲端平台， 交 由冠忠「培訓安全及表現管理部」根據既定機制作出分析及跟進。如有需要，控制根據風險程度與車長聯絡，進行改善及駕駛表現檢討，切實將安全文化落實至每一個營運環節。

長遠發展：大數據驅動 推動智慧安全管理升級

展望未來，冠忠正持續收集及分析本地行車數據，為系統進一步訓練及優化奠定基礎。隨着大數據分析成熟，集團計劃推出「Safe GPT」智能安全分析平台，透過人工智能技術分析車長過往駕駛行為，識別高風險時段及駕駛弱點，並安排針對性培訓，從源頭預防事故。

冠忠強調，「我們關注 - 您的安全」是一項貫穿制度、科技及員工行為的安全文化。集團將持續以審慎而有系統的方式推動安全管理，為市民提供安全、可靠及具質素的出行服務。

關於冠忠巴士集團

冠忠巴士集團為香港最具規模之非專營巴士公司之一，一向致力為客戶提供可靠、安全、經濟及舒適之巴士服務，包括專營巴士、非專營巴士、跨境巴士、復康巴士、豪華轎車及機場接送服務等，並積極探索智慧出行及無人駕駛技術的應用。

