年度試食嘉年華「香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026」今日開幕

展覽集團主席王學譜表示：「試食節去年復辦，即使面對港人北上消費及外遊的挑戰，仍創下人流及銷售雙重紀錄，被傳媒稱為『復活節奇蹟』，證明香港消費者的購買力依然強勁，市場吸引力從未消失。今年博覽首次引入全港首創『超人氣角色食玩館』、『絲路上的一帶一路專區』等多個全新主題展區，同時帶來『歡樂天地嘉年華』及『中年靚聲王音樂會』等豐富娛樂節目，打造一個融合美食、文化、娛樂與墟市體驗的綜合平台，讓入場人士無論大人、小朋友或長者，都能食、買、玩一次滿足，以嶄新多元的美食體驗吸引更多本地市民入場，同時吸引大灣區以至海外朋友專程來港，感受香港的美食魅力。期望延續成為屬於全香港人的年度美食盛事及城市品牌一部分，為推動本地零售發展及提振香港經濟貢獻力量。」

「絲路上的一帶一路專區」 連接全球飲食文化

博覽今年設「絲路上的一帶一路專區」， 匯聚來自多個一帶一路沿線國家及地區的特色清真食品，涵蓋中國內地新疆及廣州的羊肉、乾果與預製菜、巴基斯坦罕薩長壽之鄉的天然杏製品與喜馬拉雅岩鹽、沙特阿拉伯國宴級 Kabsa（阿拉伯手抓飯）原料與調味品、毛里求斯的 Dhal Puri（豆餡煎餅）、摩洛哥經典 Tagine（塔吉鍋）配套香料與醬料、尼日利亞國民美食 Jollof Rice（喬洛夫飯）烹飪方案、土耳其橄欖油與「沙煮咖啡」、烏茲別克斯坦列入聯合國教科文組織文化遺產的「Osh」（手抓飯）、越南清真認證咖啡以及哈薩克國菜「Beshbarmak」等，讓入場人士一站式品味多元清真飲食文化，體現一帶一路沿線的豐富美食傳承與商貿機遇。

20 間茶飲品牌一站式歎勻 $1 咖啡＋ Chill 爆手打特飲

「飲嘢市集」雲集約20個本地及世界各地人氣茶飲品牌，匯聚多款咖啡、健康茶類、手搖飲品及特調飲品，讓大眾一站式品嚐各類風味。本地人氣品牌「為食友奶茶」帶來多款港式手工奶茶，當中包括曾經獲獎的招牌「得獎奶茶」；主打健康路線的本地手搖品牌MR. PROTEIN則於現場首次獨家推出全新「蘋果肉桂」口味，以優惠價$17/杯試飲；人氣咖啡品牌Flow Float更以-86°C極凍技術炮製Dirty變奏版咖啡，設每日限定$1飲品優惠，每日名額僅20個，先到先得；爆谷專門店 POPPOP RANGERS 亦帶來13種各具特色的爆谷口味，以及全新「Chill爆手打系列」POPPOP特飲。凡於現場購買Chill爆手打系列特飲，即可以優惠價加$9.9換購杯裝爆谷一杯（每日限量30份，換完即止），邊行邊食邊飲。

全港首創「超人氣角色食玩館」 融合美食、打卡與互動體驗

今年試食節首度引入全港首個「超人氣角色食玩館」，由創新策展單位山下菓子策劃，集合來自日本、歐美與亞洲人氣卡通角色，包括Monchhichi、Snoopy、Panda Friends及百變小櫻等。主題館融合「角色 x 美食 x 打卡x 零售」四大元素，徹底打破傳統單一攤位模式，全面升級味覺、視覺和互動體驗，並特別推出一系列獨家會場限定周邊。「食玩館」劃分為多個主題，每個主題均設有專屬角色造型美食及拍照打卡位。Monchhichi夢工場呈獻Monchhichi甜點、Snoopy港式慢活街頭食府主打經典雞蛋仔，Panda Friends點心小館則推出家姐細佬熊貓中式包，以及百變小櫻甜心店；將人氣角色與特色美食創意結合。食玩館同時設有互動設施，無論親子家庭還是年輕收藏愛好者，都能盡情邊食邊玩邊打卡，享受全方位的樂趣。

懷舊零食及長洲美食文化區 多個主題展區體驗多元美食文化

今年，博覽更特別設有「長洲美食文化區」、「美樂士多懷舊專區」、「Taste of Jazz」及「食得喜、安與健滿分樂齡區」多個主題展區。

博覽首度與叁三文化攜手打造「長洲美食文化區」，場內設置3.5米高小型充氣包山供市民打卡留念，同場帶來長洲獨有特色美食，包括平安包及珍寶大魚蛋等，向大眾及遊客推廣本港獨特的飲食文化。

「美樂士多懷舊專區」精選超過30款香港七、八十年代經典小食、玩具及歷史舊物，包括懷舊糖果、趣味小玩意等，讓參觀者重溫純真童年時光。現場更設有5亳「有渣手」懷舊零食任你拎趣味遊戲，凡於美樂士多消費滿$50，即可用5毫參加，一手盡取糖果零食（每日名額限50人），齊齊體驗兒時樂趣與地道情懷。

「Taste of Jazz」主題區雲集多間特色餐廳及酒吧，主推多款精緻美食及美酒。美食包括傳統香港點心、街頭玉子燒、台式小食等；而酒類包括紅白酒、香檳、威士忌、白蘭地、GIN（氈酒）等，並特設樂隊現場演奏多首爵士樂曲目，為參觀者帶來高雅且難忘的多重感官享受。

全新「食得喜、安與健滿分樂齡區」 推動全齡共融飲食文化，隨著社會結構轉型及跨世代消費模式的興起，博覽今年首度設立「食得喜、安與健滿分樂齡區」，全面照顧不同年齡層對安心飲食及健康選擇的需求。展區專為長者及有特殊膳食需求的人士而設，重點聚焦吞嚥困難的長者及其家庭，展示正碎餐、軟餐等多款健康照護食品，並提供現場試食體驗，為長者及家屬提供創新飲食解決方案，全方位推動全齡友善飲食風氣，助力社會共融。

會場限定優惠低至 $1 「請你食金豬」 向入場人士大派燒肉

博覽特別舉辦「請你食金豬」推廣活動，展覽期間首日1,000名、其後每日首500名入場人士可免費獲贈燒肉換領卡乙張，憑卡於指定時間內到指定展位即可換領燒肉乙份。燒肉數量有限，先到先得，送完即止！

本屆試食節匯聚眾多展商，為不同飲食需求及熱愛飲食文化的市民提供多元選擇。華園食品（香港）有限公司（展位編號：1A-U31）推出超值素食優惠，每日中午12時起限量發售$1齋燒鵝（每日限10包），另設$10禮品包（每日頭3位專享）及$150禮品包（即送精品）。合泰海產貿易有限公司（展位編號：1C-K01）則主打海鮮優惠，精裝佛跳牆首10名顧客只需$10/碗，罐頭鮑魚（425g）$100/3罐，4/6頭紅燒鮑魚（200g）$100/7罐，優惠數量有限，先到先得。此外，清漉（展位編號：1C-H02）推出養生湯套裝優惠，原價值$495的清漉湯套裝，展會期間每日限量僅$1發售（每日僅限5個名額）。進實有限公司（展位編號：1B-Q02）帶來LELEK脆魚蛋原價$20/包，會場優惠$10/包（每日限量50包），以及多薯樂薯蓉杯買6杯$50（原價$10/杯，每日限量50套）。

注重健康飲食人士可留意華御堂（1972）有限公司（展位編號：1A-U07），其主打Cinagro有機超級食物系列，包括有機金色熟亞麻籽、冷榨亞麻籽油及五黑養生粉。展會期間指定產品每日限量低至$1及$10發售（每款每日限量10件），先到先得。Juwan Trading Co Ltd（展位編號：1B-M31 & M32）則特設多款健康零食限定優惠，包括台式蜜餞水果乾指定口味每日限量$1發售（每日限20包），以及10倍濃縮即飲有機羽衣甘藍粉，每日中午12時起限量$10/盒特價。愛酒人士同樣不容錯過保森國際有限公司（展位編號：1B-N17）帶來澳洲弗萊明頓嘉年華紅酒（750ml），每日中午12時起限量40支，僅售$10一支。鍾情地道美食的市民則可到業昌食品有限公司（展位編號：1C-K17）選購正宗順德魚蛋（250g），展覽期間每日早上11時起以$1限量發售（每日限量20盒，每人限購一盒），數量有限，送完即止。

節日嘉年華樂不停 體驗復活節歡樂氣氛

適逢復活節長假期，市民於享受美食之餘，亦可投入節日熱鬧。會場設有「歡樂天地嘉年華」，融合懷舊及現代科技元素，提供多款遊戲和娛樂設施，包括射擊遊戲、夾糖機多款經典機台以及夾公仔機等，讓一家大小盡興同樂。博覽現場將同步舉行「中年靚聲王音樂會」，邀請到十多位歌手如羅逸軒、涂家堯、梁浩賢、魏嘉信、劉可、丁文俊、朱博文、李泇霖、沈宗賢等等及多位經典歌手如張立基、黃夏蕙、張武孝(大AL)、莫鎮賢、鍾偉強等獻唱不同經典金曲，更有兒童音樂舞蹈色士風匯演等豐富節目，為現場觀眾帶來節日歡樂氣氛。

$1 門票與長者免費入場 簽賬抽獎贏逾 23 萬獎品

為讓更多市民共享美食盛事，大會推出多項入場優惠。展覽期間每日首1,000名現場購票人士，可用特價港幣$1購票入場，每人限購一張。為進一步推動「銀色消費」，大會繼續推出長者免費入場優惠，65歲或以上人士憑身份證或長者咭即可免費入場參觀，積極構建樂齡友善消費環境，助力銀髮市場發展。

現場特設《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，顧客凡憑單一發票以Mastercard卡於會場內指定攤位簽賬每滿$200，即可獲一次抽獎機會，$400可獲兩次，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。獎品總值逾23萬元，超過6,000份獎品，包括東京雙人來回機票、海洋公園入場門票、蟲草、超級市場禮券等，參加者可於刮刮卡換領處即場領取抽獎刮刮卡，即刮即知結果。（牌照號碼：061188，061189）此外，展覽集團將繼續夥拍香港電訊旗下The Club推行全新「積換‧消費券計劃」。該計劃自去年推出以來已於多個展覽中率先試行，反應理想。The Club逾400萬名會員可透過應用程式將累積積分兌換為展覽限定消費券，於會場專屬櫃檯換領實體券，並在指定攤位即時使用，進一步推動「留港消費」，實現參展商與消費者雙贏。

香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026

日期 2026年4月3日至4月7日（星期五至二） 時間 4月3至6日 （星期五至一）︰上午10時至晚上8時 4月7日 （星期二）︰上午10時至下午6時 地點 香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心1 ABCD展覽廳（會展站B3或灣仔站A5出入口） 票價 HK$10 （65歲或以上人士（需出示長者咭或身份證）、持傷殘人士證或1米以下小童免費入場） 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/foodexpo2026

關於展覽集團

展覽集團為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。

本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

此新聞稿由Market Hubs Holdings Limited代為發佈

傳媒垂詢，請聯絡：

Market Hubs Holdings Limited

Lierence Li 李鑒泉 Debbie So +852 3998-4900 +852 3998-4900 [email protected] [email protected]

SOURCE 展覽集團