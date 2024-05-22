國際生物多樣性日 | 天合光能以「光」守護生命之網

常州2024年5月22日 /美通社/ -- 5月22日是全球矚目的「國際生物多樣性日」。當前人類社會正面臨著氣候變化與生物多樣性喪失構成的雙重挑戰，二者相互交織，彼此催化。光伏技術不僅根本性地降低了化石能源帶來的碳足跡，有效緩解了氣候變化與生物多樣性損失，同時，還借助「光伏+」融合模式推進生態復甦，彰顯出在應對全球性挑戰中的核心效能。

多年來，天合光能不僅積極推進新能源科技創新，促進低碳轉型，助力全球淨零；與此同時，天合光能不斷創新打造「光伏+」模式，推進農、林、漁等多產業綠色升級，以滋養萬物的希望之「光」，助力守護共存共榮的生命之網，真正意義上實現了應對氣候變化和生物多樣性保護的協同增效。

農光互補：賦能農業，夯實綠色發展

熱帶海岸，珍稀濕地，紅樹林……海南是全球生物多樣性最豐富的區域之一，也是今年我國「國際生物多樣日」主題活動的安家地。今年2月，由天合光能供貨的海南萬寧禮紀100MW「農光互補」光伏發電項目成功並網運行，為海南的綠色低碳發展增添了新動力。

該項目全部採用天合光能至尊N型700W+系列組件，年發電量可達1.33億千瓦時，為周邊居民及產業源源不斷提供綠電，有效減少傳統化石能源利用，大大降低碳排放，減緩氣候變化，降低氣候變化對生物多樣性喪失帶來的風險。同時，這也是「農光互補」的成功案例。

「光伏+農業」的模式下，種植照常進行，且由於光伏板對光照、氣溫的調節作用，實現了更優的生長環境，在保護了當地生態系統和生物多樣性的同時，提高了土地的生產力和收入。此外，光伏綠電還可反哺農業大棚，進一步降本增效、擴大碳減排。

如今這種綠色發展模式正在海南萬寧迅速鋪開。項目擬建500畝蔬菜大棚，實施就地用工，吸收村民參與農業種植，切實助力農民增收、農業增產。

與此同時，天合光能的可持續發展賦能，也不斷在海外開花結果。今年3月，剛新西蘭規模最大光伏園Kohirā光伏農場項目順利完成建設，該項目被譽為人與自然和諧共生的典範。

Kohirā農光互補光伏園項目，是天合光能至尊系列組件與天合跟蹤開拓者2P跟蹤支架的完美結合。各排組件間空間寬敞，2米高的支架為農業發展提供了便利。精心設計的光伏方案，有效保護了農田生態，保證了放牧與農作物種植正常進行。放牧可以控制植被肆意生長並為土壤提供有機肥料，光伏的巧妙融合和有機應用實現了土地的多重利用的同時也維護了生態平衡，保護當地生物正常生長。項目預計每年將產生55GWh電力，為新西蘭這樣的農業大國該如何實踐光伏，提供了完美範例，也為新西蘭實現可再生能源目標貢獻重要力量。

漁光互補：領先技術，守護海洋生態

海上極為豐富的太陽能資源，被譽為取之不盡的「海上礦藏」。其開發利用，更是光伏行業的新興領域。

2023年5月，天合光能至尊系列組件獲得TUV萊茵海上光伏認證，使天合光能成為全球首家通過該認證的光伏企業，也標誌著光伏海上應用的重要里程碑。

海上光伏的基礎材料及施工成本，顯著高於陸上。經測算，應用天合光能至尊N型700W+系列組件，可有效減少材料使用，從而減少對海上環境的物理影響。天合光能以不斷創新和領先的技術能力確保開發與環保之間的綠色平衡，充分利用海上太陽能資源為國家「雙碳」目標貢獻力量的同時，也為海洋生物多樣性保駕護航。

2023年，廣東台山海晏鎮（一期）光伏項目成功並網。項目採用「漁光互補」模式，上可發電、下可養殖，通過灘涂海域空間的復合利用，為本地漁民鋪就了一條與海洋和諧共生的致富路。

光伏治沙：綠進沙退，點亮沙漠生態

光伏的生態修復之力，也延伸到曾經的「不毛之地」。光伏在沙漠、戈壁、荒漠等地區的建設可防風固草、阻止揚沙。內蒙古阿拉善盟百年來過度放牧，如今已是黃沙漫天。國家電投貴州金元阿拉善盟烏蘭布和金元100MW沙漠治理及儲能光伏項目在這片沙海上崛起，寫下光伏治沙的壯闊詩篇。

該項目全部採用天合光能至尊系列雙面雙玻組件，因地制宜，在項目周邊及光伏陣列間，按規格1*1米栽植草方格沙障。板下降溫、遮蔭、低風速的環境，大大改善了植物生存條件，進一步提升了防風固沙能力，改善當地土壤環境，使得「重建綠洲」成為可能。昔日渺無人煙的沙戈荒，已被改造成綠洲兼清潔能源基地，為周邊居民和當地生物帶來了良好的生態環境以維護多樣性，為沙漠生態注入一抹靚麗的光伏「綠」。

生態守護，從我做起

可持續發展不僅是天合光能為客戶提供的重要價值，也早已鐫刻入自身的企業基因。多年來，天合光能高度重視生產經營全過程的綠色管理，榮獲國家「工業產品綠色設計示範企業」，多個基地榮獲綠色工廠稱號，其中，義烏基地更是成為光伏行業首家經權威機構認證的「零碳工廠」。至尊及至尊N型系列組件獲得EPD認證並與意大利EPD實現互認，至尊N型全系列組件獲得產品碳足跡認證，助力客戶企業選用綠色低碳光伏產品，進一步彰顯公司對可持續發展的承諾。

圍繞解決生物多樣性問題的「標本兼治」和協同治理，光伏所代表的零碳未來，是從「治本」的邏輯角度，在根本上減少溫室氣體排放，減緩氣候變化，是生態多樣性保護的重要一環；而「光伏+產業」協同發展則體現了「治標」的邏輯，為21世紀的生態治理開闢了新的思路。天合光能一直是生態保護的積極參與者與堅定支持者。展望未來，天合光能也將持續深耕產品及模式創新，以實際行動，回應國際生物多樣性日向全球發出的響亮號召：

「生物多樣性，你我共參與！」

SOURCE 天合光能