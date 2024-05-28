「我感到自己做了一個非常正確的決定」 ---- 多發性骨髓瘤患者的最新治療選擇

南京，上海和加州聖荷西2024年5月28日 /美通社/ -- 一場匯集了中國大陸、中國香港、美國、新加坡、馬來西亞、俄羅斯等多個國家或地區的腫瘤專家及行業領袖的血液腫瘤CAR-T治療國際研討會，近日在中國上海嘉會國際醫院召開。

CAR-T療法，作為一項突破性的細胞免疫治療技術，在血液腫瘤治療領域取得了顯著的成就。全球首位接受CAR-T細胞療法治愈的患兒Emily Whitehead目前已無癌生存12年，並且已經開啟新的征程，開始享受自己多姿多彩的大學生活。

來自俄羅斯的患者Borzenkov在本次大會上分享了自己在上海嘉會國際醫院回輸CAR-T藥品的體驗。Borzenkov年近七十，患有高風險晚期多發性骨髓瘤，在歷經多線治療和2次自體移植後仍然復發，了解到全球首個全人源靶向BCMA的CAR-T藥品福可蘇®（伊基奧侖賽注射液）已經准入能夠接待外籍患者的中國國際醫院。在經歷線上遠程會診並確認其適用CAR-T治療後，Borzenkov通過國際醫療轉診服務順利地來到上海嘉會國際醫院，並完成了T細胞的采集和福可蘇®的回輸，整個治療過程順利平穩，回輸13天後，Borzenkov順利出院。在最近的隨訪中，影像學檢查顯示他已達到完全緩解（CR）。「我感到自己做了一個非常正確的決定」，Borzenkov說。

目前福可蘇®所屬公司馴鹿生物，已經和多家中國國際醫院建立了戰略合作關系。已有包括泰國、新加坡、俄羅斯、瑞士等多名來自不同國家的多發性骨髓瘤患者去往中國，通過國際醫院接受福可蘇®CAR-T治療並順利出院。中國以外的患者也可以通過登錄https://i-connection.iasobio.com/獲得便捷的國際醫療轉診服務，在可以無縫對接全球患者的高標准國際醫院中，完成會診和CAR-T治療。

SOURCE IASO Bio