玩具"反"斗城夢時代店重新打造為南台灣新概念旗艦店 帶來嶄新沉浸式購物與娛樂體驗

然而，玩具"反"斗城亦與大家一同成長。自去年起，玩具"反"斗城就不斷變革。全新『夢時代店新概念旗艦店』有別於一般玩具店，設有多個互動體驗區域、拍照打卡點及商品展示陳列區，專為不同年齡層的顧客提供一個嶄新且與眾不同的沉浸式購物和娛樂體驗。

全方位體驗空間

為滿足不同年齡層的消費者所需，夢時代店設有專為學齡前兒童設計的STEM遊戲空間，大朋友最愛的盲盒選擇以及各大熱門IP專區，讓您能找到心儀的收藏品和最流行的玩具。我們期待您和您的家人、朋友來到這裡，無論是誰都可以像孩子一般盡情的玩樂，發現屬於自己的新世界。

兒童專屬天地

對於小朋友來說，店內有最受歡迎的粉紅豬小妹和汪汪隊立大功遊戲區，並提供豐富的系列玩具。此外，還有獨家寶寶品牌Top tots，家長可以在舒適的環境下和孩子一起在玩樂中成長。

Gen Z 及大朋友專區

針對Gen Z的顧客，我們在入口處設立了盲盒商品區，涵蓋卡娜赫拉、三麗鷗和蠟筆小新等熱門IP。還有大小朋友都喜愛的寶可夢和迪士尼專區，推出了多款台灣限定版的寶可夢和迪士尼可愛絨毛商品，特別是台灣限定的迪士尼絨毛，深受大朋友的喜愛。還有史努比和貓福珊迪的生活用品雜貨區，提供多種有趣又實用的商品。

車迷的天堂

車車天地是店內最具規模的區域之一，囊括數百台知名品牌的小車選擇。有風火輪小車旗艦區，配有總長達270公分的試玩軌道，還推出限定版黑卡車贈品，還有美捷輪和Tomica小車。Tomica更特別設立品牌專區，推出100周年限定紀念車款。遙控車區則展示了罕見的的高價挖土機，細節精緻且搭配LED燈光音效，還有可以跑到約70公里時速的高速遙控車，讓大人也瘋狂。

寶可夢的夢想之地

為了滿足所有寶可夢迷們的熱切期盼，特別設立寶可夢主題專區，匯集了豐富多樣的寶可夢系列商品，專區陳列了台灣限定可愛絨毛、收藏卡牌、經典玩具等夢幻商品，讓寶可夢陪伴您的日常生活！

開幕限定優惠& 活動

2024年7月10日至7月31日期間，星卡會員購物滿額即可享有豐富好禮，並參加抽抽樂活動，有機會贏取最大獎「小朋友30秒玩具大搬家」！此外，還推出超值限量排隊商品，單筆消費不限金額即可用超低價$500購買超值商品，不容錯過！

此外，2024年7月13日下午3點，我們將迎來最受小朋友歡迎的汪汪隊立大功見面會！與阿奇、天天及水晶姊姊一同唱跳並合影，讓小朋友們度過一個難忘的下午。

我們還特別規劃了【玩具"反"斗城遊戲日】，在2024年7月13日至7月14日、7月20日至7月21日的兩個周末，設置了適合大小朋友的體驗試玩專區。不僅小朋友可以盡情玩耍，還有大朋友喜歡的各類玩具等你來發掘！

為隆重其事是次開幕，玩具"反"斗精心策劃了許多前所未有的活動和體驗，誠摯邀請大家一起來參與，共同享受這段充滿歡樂與驚喜的時光！

關於玩具" 反" 斗城亞洲

玩具"反"斗城亞洲的願景是通過玩具和玩樂的力量激發下一代的想像力，並促進他們的成長。公司的使命是成為玩具界最值得信賴的領導者，為兒童和童心未泯的成年人提供優質及富啟發性的玩具及玩樂體驗。

玩具"反"斗城亞洲總部位於香港，目前在亞洲經營約 470 家商店，包括中國內地 、日本、馬來西亞、香港、新加坡、台灣、泰國和汶萊，並在菲律賓和澳門授權了 90 多家商店。除了實體店外，公司也於電子商務平台上運營，並在每個市場擁有自己的線上商店(www.toysrus.com.tw）。

玩具"反"斗城提供一系列精心挑選的優質本地和國際品牌、創新和獨家的產品、吸引的星級會員計劃以及互動式的店內體驗，點燃孩子的想像力，通過「寓教於樂」啟發學習興趣。

玩具"反"斗城（亞洲）有限公司在法律及財務上獨立於全球其他或以前運營的玩具"反"斗城。

SOURCE Toys"R"Us Asia