增速第一 中興通訊光網絡技術持續創新，全球市場份額快速提升

中興通訊憑借其在光網絡技術上的深厚積累與持續創新，為運營商提供領先的OTN解決方案：

在400G方面，依托130GBd+高波特率技術、新一代DSP工藝以及前沿的3D封裝技術，中興通訊成功實現了單波400G與100G/200G相當的傳輸能力，不僅提升了傳輸速率，更確保了業務傳輸的卓越性能，有效應對了光網絡提速不減距的需求。同時，通過新摻雜放大器設計、背景波填充技術及多點APO自調整等三大創新，打造出簡潔高效的C+L波段光路系統，單纖容量實現倍增，為運營商構建超強算力光網絡奠定了堅實的基礎。值得一提的是，中興通訊400G方面解決方案已助力國內運營商打造全球首個、規模最大、覆蓋最廣的400G全光省際骨幹網。

在800G方面，中興通訊發布業界首個800G OTN可插拔方案，相比於固定光模塊，該可插拔模塊體積縮小60%，單Gbit功耗降低68%，節省機房空間的同時滿足運營商發展低碳、綠色光網戰略需求。且基於該方案，中興通訊在國內完成首個800G OTN可插拔方案現網驗證，驗證了400G/800G混傳能力，保障業務順利上線和平穩運行。同時，基於該方案完成陸地系統傳輸距離2000km創紀錄驗證，滿足未來業務增長的帶寬需求。

在單波Tbit更高速率方面，中興通訊基於17THz超寬頻譜、單波1Tbit+的實時系統驗證，成功創下傳輸距離250km、單纖容量超120T兩項世界紀錄，並於近期聯合業界合作夥伴完成全球首個單波1.2Tbit/s、單向超100Tbit/s空芯光纜傳輸系統現網示範工程，再次彰顯了其在光網絡領域的領先地位。

未來，中興通訊願攜手產業鏈合作夥伴共同深入光網絡技術創新性研究及實踐探索，共同開辟更寬、更高性能光網絡的商用化新路徑，為全球數字經濟發展夯實光基建。

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SOURCE 中興通訊股份有限公司