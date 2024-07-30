乳癌患者年輕化 難抵沉重醫療費 香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」減經濟負擔及復發風險

香港2024年7月30日 /美通社/ -- 乳癌是香港婦女頭號癌症，平均每日有15名婦女確診乳癌，同時乳癌已成為年輕人最常見癌症。早期乳癌患者經傳統治療後仍有復發風險，而新輔助治療有助減低復發率約三成。因此，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，降低復發風險，減輕患者經濟負擔。

乳癌自1994年起已長居香港女性癌症榜首，根據香港癌症資料統計中心數據，2021年女性入侵性乳癌新症個案有5,565宗，即平均每日有15名婦女確診乳癌。乳癌亦是年輕人最常見癌症，由2012至2021年期間，本港15歲至39歲年輕人乳癌新症增幅達19.5%。1

外國研究顯示，確診第一期至第三期乳癌患者接受傳統治療後，復發高峰期是確診後1至2年間，十年內復發率達36.8%。2至於本港乳癌個案大部分屬於荷爾蒙受體陽性(HR+) ，傳統治療是首先以化療縮小腫瘤，再以手術清除可切除的腫瘤，術後作輔助治療，避免腫瘤復發。接受傳統輔助治療的高風險早期乳癌患者（有4個或以上淋巴結轉移，或者有1至3個淋巴結轉移兼腫瘤大小達5厘米或以上／腫瘤級別屬第三級／K-67指數大於或等於20%），5年內復發風險達29.8%，高風險早期乳癌患者復發機會較低風險患者更高出近3倍。3

鑑於HR+乳癌特別依賴CDK4/6蛋白促成癌細胞生長，新輔助治療添加CDK4/6抑制劑。外國作中位數為期約15.5個月的追蹤研究，結果顯示，對比單單採用輔助荷爾蒙治療，採用輔助荷爾蒙治療添加CDK4/6抑制劑，其無入侵性疾病存活率由76%升至83.6%，而無遠端復發存活率亦由79.2%升至86%，令復發率降低逾三成。4

香港乳癌基金會管治委員會副主席、腫瘤科專科醫生邱振中醫生表示，乳癌患者漸趨年輕化，曾接觸過最年輕患者年僅16歲，而年輕女性的癌細胞通常較活躍，乳癌復發機會較高。而40歲以下患者的無遠端復發存活期較差，他續表示，「不是做完手術、電療、化療就無事，之後在5年、10年仍有機會復發，所以建議高風險患者採用新輔助治療，以減低復發風險」。

去年7月確診乳癌的Amy (化名)接受化療、除切乳房手術及電療後，今年6月開始採用新輔助療法。她每日服兩次新輔助療法的標靶藥，每月有關藥費逾2萬元，另服用賀爾蒙藥物的每月藥費約2000餘元；前者療程約2年，後者則為5年，兩個療程合共約100萬元，另有驗血、年檢等治療開支，「一旦復發，將涉及一堆醫療開支，所以我現時努力做運動、維持健康生活、保持心情開朗，希望減低將來復發風險」。她知道有患者因標靶藥費用高昂，即使明知採用新輔助療法的復發風險較低，仍非常猶豫。

香港乳癌基金會總幹事孫佩儀女士表示，新輔助治療有助降低復發風險，但有關費用不菲，不少患者基於經濟條件有限，或因而卻步，對於年輕患者尤甚，或因此錯過最佳治療方法，故基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，減輕患者經濟負擔，以便他們可採取最有效的治療。

「早期乳癌藥物資助計劃」

為減低早期乳癌患者使用新輔助治療的經濟負擔，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，持有有效香港身份證的初期乳癌患者，須在開始早期乳癌藥物療程首3個月內到基金會登記計劃，經審核後，符合資格的申請者可獲支票發放以下資助：

申請人月入 在本港私營醫院或私營腫瘤中心自費買藥後的資助 最高資助總額 <$60,000 每4週可領取$16,000 $96,000 $60,000 - $80,000 每6週可領取$16,000 $64,000

申請資格：

患有荷爾蒙受體陽性，HER2陰性的早期高復發風險乳癌患者（詳情請致電查詢）

持有有效香港身份證

為本港私營醫院或私營腫瘤中心診症的患者

持有由本港私家醫生所發出的早期乳癌藥物處方及購買發票或購買證明書正本

須在開始早期乳癌藥物療程首3個月內到香港乳癌基金會辦理登記手續

遞交相關的資產證明文件

不適用於已成功申請其他早期乳癌藥物資助計劃的患者，例如晚期乳癌患者在醫院管理局轄下的撒瑪利亞基金、聖雅各福群會資助、香港藥學服務基金的封頂計劃或友邦保險 AIA的「攜手增益癌症藥物計劃」

關於香港乳癌基金會

香港乳癌基金會於2005年3月8日成立，是本港首間專注乳健教育、患者支援、研究及倡議的非牟利慈善組織，致力減低乳癌在本地的威脅。其使命是提高公眾對乳癌的認識及推廣乳房健康的重要性、支援乳癌患者踏上康復之路及倡議改善本港乳防控和醫護方案。

下載高清圖片﹕https://bit.ly/3A4100M

SOURCE 香港乳癌基金會有限公司