新華絲路：江村學院--蘇州鄉村振興與社會科學研究新高地建設推進中

新聞提供者

新華絲路

19 9月, 2024, 16:09 CST

北京2024年9月19日 /美通社/ -- 為傳承和弘揚中國著名社會學家費孝通先生的治學精神，江村學院教育項目正在江蘇省蘇州市吳江區開弦弓村建設中。

該項目自今年2月開工以來，受到了學術界和社會各界的廣泛關注。

（圖源蘇州市吳江區） (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
（圖源蘇州市吳江區） (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

開弦弓村，俗稱「江村」，因費孝通的深入研究而聞名。從1936年到2002年，他先後26次訪問該村，撰寫了《江村經濟》、《鄉土中國》等重要著作，使開弦弓村成為研究中國農村的重要窗口。

該項目的建設既是對費孝通探索精神的傳承，也是對鄉村振興的積極響應。學院的定位是打造全國重要的社會調查基地、社會科學實驗室和具有國際影響力的鄉村振興培訓示範基地。

項目佔地面積35.5畝（近2.67公頃），包括教學樓和配套設施。教學樓建成後，可容納300名學生進行教學、討論、辦公。項目預計明年6月竣工並投入使用。

江村學院將建立「一基地四中心」，即中國現代化江村研究基地、社會科學國際研學中心、經濟社會調查與實驗中心、鄉村振興培訓與示范中心、文化傳承與創新中心。

學院將圍繞城鄉融合、鄉村振興、社會治理、文化傳承等方面開展教學和研究，致力於形成有影響力、可推廣的理論成果。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/341997.html

SOURCE 新華絲路

來自同一來源

新華絲路：神東煤炭創造綠色奇跡震撼外媒

新華絲路：神東煤炭創造綠色奇跡震撼外媒

來自多家知名海外媒體的代表團隊於9月14日參觀了國家能源集團神東煤炭集團（下稱神東煤炭）。 此次參觀期間，外國媒體代表對神東煤炭在智能化和綠色發展方面的實踐和創新給予了高度評價，稱讚該公司是全球煤炭行業中「綠色智能標桿」。...
新華絲路：中國服貿會促進全球企業實現互惠共享

新華絲路：中國服貿會促進全球企業實現互惠共享

週四，以「全球服務，互惠共享」為主題的2024年中國國際服務貿易交易會在北京開幕，共有85個國家和國際組織參與，450餘家世界500強和行業龍頭企業參展。 上百場主題論壇、論壇會議、項目推介會、邊會將陸續舉辦，並發佈200多項綜合創新成果。...

探索

Image1

教育

Image1

娛樂

Image1

農業