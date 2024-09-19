新華絲路：江村學院--蘇州鄉村振興與社會科學研究新高地建設推進中

開弦弓村，俗稱「江村」，因費孝通的深入研究而聞名。從1936年到2002年，他先後26次訪問該村，撰寫了《江村經濟》、《鄉土中國》等重要著作，使開弦弓村成為研究中國農村的重要窗口。

該項目的建設既是對費孝通探索精神的傳承，也是對鄉村振興的積極響應。學院的定位是打造全國重要的社會調查基地、社會科學實驗室和具有國際影響力的鄉村振興培訓示範基地。

項目佔地面積35.5畝（近2.67公頃），包括教學樓和配套設施。教學樓建成後，可容納300名學生進行教學、討論、辦公。項目預計明年6月竣工並投入使用。

江村學院將建立「一基地四中心」，即中國現代化江村研究基地、社會科學國際研學中心、經濟社會調查與實驗中心、鄉村振興培訓與示范中心、文化傳承與創新中心。

學院將圍繞城鄉融合、鄉村振興、社會治理、文化傳承等方面開展教學和研究，致力於形成有影響力、可推廣的理論成果。

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SOURCE 新華絲路