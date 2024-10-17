恒生調查：年輕一代活在當下 追求更有彈性的財務自由目標

新聞提供者恒生銀行
17 10月, 2024, 18:02 CST
恒生優進理財為年輕客群提供一系列投資理財服務：$1低投資門檻、日常銀行服務$0收費、全天候真人實時支援日常銀行服務及理財產品的查詢
香港2024年10月17日 /美通社/ -- 恒生銀行（「恒生」）最新的調查顯示，香港青年對金錢及理財的看法有所改變。恒生優進理財 Preferred Banking早前進行有關理想生活模式的調查，共訪問了逾300位18至35歲的年輕一代，了解他們對理財目標及財務自由的看法。綜觀調查結果，受訪年輕人普遍對財務自由的概念不再局限於提早退休。大部份受訪者認為在當前生活中，可不受限於經濟壓力而將時間分配於自己重視的事情或目標上，已是一定程度的財務自由，代表著一種更靈活的理財取向。
大部分（86%）受訪年輕人認為必須透過投資增加被動收入以實現短期或長遠財務自由的目標，但他們在投資過程中卻面對一定程度的挑戰。35%具投資經驗的受訪者表示投資產品入場門檻偏高，另有近半表示不知道如何開始投資，或不懂選擇合適的投資產品。
恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「現時香港的年輕人佔總人口約18%，對自主理財有龐大的市場需求。作為香港最大的本地銀行，恒生致力為年輕人提供量身定制的服務，滿足他們的理財需求。恒生優進理財Preferred Banking特意為年輕客群提供一系列投資理財服務，包括$1低投資門檻、日常銀行服務$0收費及全天候真人實時支援銀行服務及理財產品的查詢，協助他們邁向不同的財務自由目標。」
為迎合年輕客群的喜好，恒生優進理財Preferred Banking將低門檻投資、日常銀行服務$0收費及全天候真人實時支援銀行服務及理財產品的查詢等各項服務，一站式整合於恒生流動理財，讓投資理財變得更簡單和輕鬆。
1） $1低門檻理財投資選項
恒生為年輕客戶提供一系列低門檻的理財投資產品選擇，當中客戶透過「SimplyFund」即可以低至港幣1元開始投資基金，及早培養理財投資的習慣。恒生另設包括保本投資存款及「更特息」投資存款等外匯投資產品，網上投資金額亦低至港幣5,000元。此外，「外匯限價指示」服務的門檻亦低至美元1元。
2） 恒生Mobile App 日常銀行服務$0收費
隨著港人海外理財需要與日俱增，客戶使用恒生Mobile App轉賬外幣到其他戶口亦$0收費，例如透過「Global Money+」功能以當地貨幣轉賬至世界各地超過50個國家或地區，無需支付任何費用，最快即日到戶，輕鬆處理跨境理財需要。
3） 24/7 全天候真人實時支援日常銀行服務及理財產品的查詢
客戶可全天候透過恒生Mobile App在線通訊與本行的客戶服務主任直接聯繫對話，由他們解答日常銀行服務及理財產品的查詢。
為宣傳恒生優進理財Preferred Banking的日常銀行服務，恒生邀請得知名藝人葛民輝及本地網絡平台「小薯茄」的幕前演出成員童童、麗英和朱Mic拍攝廣告，分享他們如何利用恒生Mobile App好好部署理財的每一步。廣告短片今天（10月17日）已於各大傳媒及恒生官方 YouTube 頻道播出 （https://www.youtube.com/watch?v=_rHE9FEJ8Mg）。另外，由10月21日至12月31日，客戶只需透過恒生Digital Banking完成指定任務，包括經「Global Money+」轉賬或投資「SimplyFund」等即可獲抽奬機會，有機會贏取高達港幣10,000元的Apple禮品卡。 另外恒生Mobile App即將推出新圖像，密切留意。
SOURCE 恒生銀行
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