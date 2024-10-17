恒生調查：年輕一代活在當下 追求更有彈性的財務自由目標

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「現時香港的年輕人佔總人口約18%，對自主理財有龐大的市場需求。作為香港最大的本地銀行，恒生致力為年輕人提供量身定制的服務，滿足他們的理財需求。恒生優進理財Preferred Banking特意為年輕客群提供一系列投資理財服務，包括$1低投資門檻、日常銀行服務$0收費及全天候真人實時支援銀行服務及理財產品的查詢，協助他們邁向不同的財務自由目標。」

為迎合年輕客群的喜好，恒生優進理財Preferred Banking將低門檻投資、日常銀行服務$0收費及全天候真人實時支援銀行服務及理財產品的查詢等各項服務，一站式整合於恒生流動理財，讓投資理財變得更簡單和輕鬆。

1） $1低門檻理財投資選項

恒生為年輕客戶提供一系列低門檻的理財投資產品選擇，當中客戶透過「SimplyFund」即可以低至港幣1元開始投資基金，及早培養理財投資的習慣。恒生另設包括保本投資存款及「更特息」投資存款等外匯投資產品，網上投資金額亦低至港幣5,000元。此外，「外匯限價指示」服務的門檻亦低至美元1元。

2） 恒生Mobile App 日常銀行服務$0收費

隨著港人海外理財需要與日俱增，客戶使用恒生Mobile App轉賬外幣到其他戶口亦$0收費，例如透過「Global Money+」功能以當地貨幣轉賬至世界各地超過50個國家或地區，無需支付任何費用，最快即日到戶，輕鬆處理跨境理財需要。

3） 24/7 全天候真人實時支援日常銀行服務及理財產品的查詢

客戶可全天候透過恒生Mobile App在線通訊與本行的客戶服務主任直接聯繫對話，由他們解答日常銀行服務及理財產品的查詢。

為宣傳恒生優進理財Preferred Banking的日常銀行服務，恒生邀請得知名藝人葛民輝及本地網絡平台「小薯茄」的幕前演出成員童童、麗英和朱Mic拍攝廣告，分享他們如何利用恒生Mobile App好好部署理財的每一步。廣告短片今天（10月17日）已於各大傳媒及恒生官方 YouTube 頻道播出 （https://www.youtube.com/watch?v=_rHE9FEJ8Mg）。另外，由10月21日至12月31日，客戶只需透過恒生Digital Banking完成指定任務，包括經「Global Money+」轉賬或投資「SimplyFund」等即可獲抽奬機會，有機會贏取高達港幣10,000元的Apple禮品卡。 另外恒生Mobile App即將推出新圖像，密切留意。

SOURCE 恒生銀行