香港禮品卡業先驅者三三金融助又一城推出首張禮品卡 迎接聖誕送禮高峰

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三三金融

08 11月, 2024, 10:30 CST

預付卡鎖定客戶未來消費 為企業鞏固營商資金鏈 

香港2024年11月8日 /美通社/ -- 香港禮品卡業先驅者三三金融，作為香港金融管理局的儲值支付工具牌照持有者（牌照編號SVF0010），已成功獲得香港10個大型購物商場品牌信任，透過多種合作模式，三三金融推出的禮品卡已在41個商場流通使用，市佔率全港首位。三三金融一直致力於推廣禮品卡及預付產品，幫助本港企業提前鎖定客戶消費，鞏固營商資金鏈，並提高品牌知名度。

三三金融繼早前為香港國際機場推出其首張禮品卡後，在聖誕新年的送禮旺季前再夥拍又一城推出商場首張專屬禮品卡，為大家提供一個更靈活的送禮方式予親朋好友及企業的商業夥伴。「又一城禮品卡」面額分為HK$200、HK$500和HK$1,000三種，可於商場內超過160家商戶消費使用，涵蓋尊尚時裝品牌、美容彩妝、電子產品、生活百貨以至娛樂消閑商戶，收禮者可按個人喜好自由選擇兌換適合的禮物。

三三金融助又一城推出首張禮品卡，迎接聖誕送禮高峰。為慶祝「又一城禮品卡」推出，商場為購買禮品卡的客戶提供限定禮遇。
三三金融助又一城推出首張禮品卡，迎接聖誕送禮高峰。為慶祝「又一城禮品卡」推出，商場為購買禮品卡的客戶提供限定禮遇。

為慶祝「又一城禮品卡」推出，商場率先藉「雙11購物節x光棍節」為購買禮品卡的客戶提供限定禮遇。於11月9日起，凡購買一張面值HK$2,000* 的「又一城禮品卡」，即可換領由人氣歌手Tyson Yoshi 及林家謙共同監修的「T_T 11•11 限量保溫瓶」（共兩款）一個。1000ml大容量瓶身除分別以Tyson和家謙的最愛顏色 - TY Green及Summer Blues為主調，印有兩位的卡通版人像，由外表至衣著打扮均完美呈現其個人特色。保溫瓶既美觀又實用，樽頂的圈圈掛勾方便攜帶，更可變身成360° 旋轉磁吸手機支架，必成人氣單品。

近年各大品牌均主動研究推出自家品牌禮品卡的可行性，目標為品牌、場內商戶及消費者締造三贏局面。對品牌而言，能有效提升客戶的忠誠度，提早鎖定客戶未來消費為來年的營業額打好基礎。對場內商戶而言，增加營銷機會協助促進商品銷售。對收到禮品卡的消費者而言，增加消費商戶選擇，同時延後消費選擇決定。根據香港金融管理局的要求，所有儲值卡上存入的客戶資金均需100%保障。這一措施旨在消除消費者對預繳式消費帶來資金安全的擔憂，讓消費者在使用禮品卡時更加安心。

三三金融董事長阮德清表示：「禮品卡除了受個體消費者歡迎外，亦越來越受企業採購戶歡迎，批量訂購用作公司禮品和員工獎勵。因為禮品卡為生日、節日、特殊活動等提供了方便靈活的禮物選擇，而批量或企業訂購亦能自訂面額，並且支持定製設計，有助品牌推廣。禮品卡為送禮人和收禮人都提供了便利。」

三三金融將秉承「Share Value, Enjoy Life」的理念，探索與不同界別包括香港娛樂產業及旅遊業合作的機會，繼續致力於推動香港本地的禮品卡市場發展，展示禮品卡的應用及銷售效果，為香港和海外用戶提供一個更安全的預繳式消費的新體驗，同時也為商家帶來了更多的盈利機會和用戶群體。

*是次活動只限購買面值HK$2,000「又一城禮品卡」人士參與，購買其他面值的「又一城禮品卡」則不可換領禮品。每日名額有限 ; 每人每日最多只可換領限量禮品乙個 ，款式隨機派發，先到先得，換完即止 。

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