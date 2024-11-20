蘇黎世保險（香港）、庫瓦、基石科技三方攜手合作 推動可持續生活 共建綠色生態圈

秉承蘇黎世在ESG方面的承諾，我們今天很高興宣佈與庫瓦及基石科技聯合協力合作，利用各自的專業領域發揮最大效能，由綠色出行開始，一同在社區加快擴大及推動可持續發展生態圈。庫瓦推出的遊戲化應用程式 ZERO2零活易，聯合其綠色商戶網絡提供免費禮品及折扣優惠，更容易推動個人用戶積極完成各類ESG任務，鼓勵參與日常的可持續生活行為，減少碳排放。ZERO2零活易是香港最大的ESG獎勵平台，擁有最多用戶，同時也是唯一獲准加入HKQAA ESG Connect 計劃的嶄新ESG生活化應用程式。基石科技是領先的香港電動車充電服務商，建立了龐大的電動車充電網絡，為環境帶來實質正面的影響，提供多樣化的充電解決方案，促進電動車的廣泛應用，推動綠色交通普及，為實現低碳未來貢獻力量。

是次合作，蘇黎世、庫瓦、及基石科技三方在環境（Ｅ）、社會（Ｓ）、管治（Ｇ）方面環環緊扣，互相配合，在各自專業的領域為ESG作出貢獻，發揮協同效應。我們三方鼓勵大眾完成不同的減碳任務，當中包括使用基石科技的電動車充電服務，換取Zero2積分，支持保護環境（Ｅ）；而為答謝大眾在環境保護上作出貢獻，蘇黎世會送出各種保險優惠，為大家提供保障，從而對社會（Ｓ）方面產生正面影響；ZERO2則透過其應用程式協助用戶記錄及核實各種對環境作出正面影響之數據，在管治（Ｇ）方面協調整個項目之準確性，提供有力支持，讓我們可以適時分析數據，調整ESG策略，達到最佳減碳效果。

參與綠色生活圈 日常減碳賺禮遇

蘇黎世於ZERO2零活易上建立了全新ZURICH COMMUNITY專屬社群，讓所有用戶可以即時接收我們最新的ESG動態和產品優惠。

為慶祝三方首次合作，蘇黎世、庫瓦及基石科技特意推出迎新活動，鼓勵客戶及大眾於ZERO2零活易上參加與衣、食、住、行相關的綠色減碳行動，例如使用社區回收網絡、支持無塑生活、減少家庭能源浪費等，以賺取 ZERO2 積分，兌換多種獎賞，表彰用戶對可持續能源的承諾。

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂先生表示：「蘇黎世一直重視可持續發展，通過不同的方式減少碳排放，達成淨零目標，在各種產品和服務都加入綠色元素。同時，我們致力協助客戶轉型，鼓勵大家一同改變思維和習慣。我們很高興可以與庫瓦及基石科技攜手合作，共建綠色生活圈，為大眾提供獎勵誘因，從日常生活開始，逐步建立綠色習慣，將保護環境自然地融入生活。」

蘇黎世、庫瓦及基石科技將在活動期間提供一連串專屬優惠，以獎勵參加者為可持續發展做出的貢獻。迎新活動詳情如下：

1. 綠色生活優惠

即日起至2025年1月30日，只需登記成為ZERO2零活易應用程式會員，立即享有200積分，兌換各種獎賞*，並享有以下精彩優惠和禮遇：

積分獎賞

完成基石科技Cornerstone電動車充電任務會獲贈3倍ZERO2積分

保險優惠

以50積分兌換20萬港元個人意外保障（一年保障期）

以5積分兌換蘇黎世「自在旅遊」保險計劃 — 全年旅遊計劃首年保費7折優惠及「自在家居」保險計劃首年保費8折優惠

新客戶^凡購買蘇黎世「私家汽車保險計劃 — 電動汽車」，每滿2,500港元保費即可獲得由基石科技送出的價值50港元Cornerstone GO 電動車充電額#。

充電優惠

蘇黎世的特選客戶可於ZURICH COMMUNITY以積分換取 50港元迎新基石科技 Cornerstone GO 電動車充電券

九折換取基石科技電動車充電券，如用戶只需用180港元加上5積分即可獲取200港元基石科技 Cornerstone GO 電動車充電券。

*優惠條款及細則詳情，請參閱ZERO2應用程式上的宣傳橫幅。

^注: 該客戶必須3年內沒有購買任何蘇黎世私家汽車保險計劃。

#注: 此充電券適用於所有現有及全新Cornerstone用戶，唯每位用戶只可換領一次。

2. 減碳之星排行榜

另外，我們會推出一個排行榜，根據用戶在2024年12月1日至2025年6月30日 的減碳量進行排名，表揚減碳量前 10 名的用戶，並會定期更新。

活動完結後，減碳量前三名的用戶將獲取特別獎賞，獎勵他們在減少碳排放和支持可再生能源等方面的努力。獎賞為：

冠軍：價值5,000港元基石科技 Cornerstone GO 電動車充電券

亞軍：價值3,000港元基石科技 Cornerstone GO 電動車充電券

季軍：價值1,000港元基石科技 Cornerstone GO 電動車充電券

庫瓦有限公司創辦人兼行政總裁林忠澤先生說：「庫瓦致力於通過科技促進可持續發展，以ZERO2手機應用程式提升大眾市民對ESG的認識及將相關行為量化並記錄，更協助個人用戶展示其為香港可持續發展及ESG方面的貢獻，從而提高大眾市民因其貢獻所得的滿足感。另外ZERO2亦為企業提供透明、精確且可量化的ESG數據報告。我們深信，在ESG領域中，數據的透明度和報告的準確性是驅動變革和提升管治效能的關鍵。我們很榮幸能夠與蘇黎世和基石科技合作，通過ZERO2應用程式推動香港的綠色生態圈建設，並為使用者提供具體且易於執行的減碳行動。隨著香港金管局的可持續金融行動計劃和港交所的可持續披露規範即將實施，ZERO2將協助企業合規，並滿足ESG數據的披露需求。我們的目標是幫助企業在即將到來的可持續發展規範中保持領先地位，同時展示其在減碳、透明度和社會責任方面的成就，為香港乃至全球的綠色未來貢獻力量。」

與此同時，數碼港亦十分支持是次綠色生態圈合作。數碼港首席公眾使命官陳思源工程師致辭時表示：「數碼港作為香港數碼科技旗艦，積極支持超過820間智慧生活企業，以及超過430間金融科技企業，透過創新研發及應用，推動智慧城市發展，促進綠色經濟的實踐。數碼港透過培育科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈。藉著本地初創與其他初創及國際夥伴之間的合作，促進科技產業及數碼科技的發展，推動新經濟與傳統經濟融合。對於今次蘇黎世保險、庫瓦、基石科技三方聯乘合作，數碼港表示十分支持及期待。這不僅是科技和商業的結合，亦是實踐智慧生活概念的重要一步；同時在環境、社會、管治方面互相配合，在各自專業的領域發揮協同效應，助力香港智慧城市的發展。庫瓦作為數碼港培育計劃的成員，除了為其他初創企業樹立卓越的榜樣外，更激勵了更多初創勇敢追求自己的夢想，繼續不懈地前行。」

基石科技行政總裁葉兆康先生表示：「基石科技非常高興及榮幸能與蘇黎世保險及庫瓦展開合作，共同推動可持續生活和綠色生態圈。我們深信，環境、社會及管治（ESG）是企業未來發展的核心。通過這次合作，我們將整合各自的專業領域，有效推動減碳行動，鼓勵大眾參與可持續行為。基石科技致力於提供先進的電動車充電解決方案，促進綠色交通的普及。與蘇黎世和庫瓦的協作，將使我們能更好地激勵社區參與減碳任務，並獎勵他們的努力。我們的目標是通過ZERO2應用程式，打造香港最大的ESG獎勵平台，讓更多人從日常生活中開始，逐步建立起綠色出行的習慣，為實現低碳未來作出貢獻。這不僅是商業的成功，亦是對社會和環境的責任。」

展望未來，蘇黎世與將繼續與庫瓦及基石科技緊密合作，務求提升整個社會的環境保護意識，推進可持續發展，創建更美好的將來。

蘇黎世保險（香港）

蘇黎世保險（香港）是蘇黎世保險集團轄下之機構，竭誠為個人、商業及企業客戶提供全面又靈活的一般保險及人壽保險服務，照顧他們在保險、保障及投資上的需要。集團在香港的業務始於 1961 年，現於本港一般保險市場上排名第四位1及於投連險業務排名第五位2。請瀏覽 http://www.zurich.com.hk 了解有關蘇黎世保險（香港）的更多資訊。

1 保險業監管局 2022 年 1 月至 12 月香港一般保險業務的年度統計數字，以毛保費計算。

2 保險業監管局 2022 年 1 月至 12 月香港長期保險業務的年度統計數字，以投資相連壽險業務的有效直接業務保單數目及保費計算。

蘇黎世保險集團（蘇黎世保險）

蘇黎世保險集團（蘇黎世保險）是一家全球領先的多險種保險公司，為遍及 200 多個國家和地區的個人及企業客戶提供服務。早於150 年前，蘇黎世已成立並致力為保險業帶來改變。除了提供保險產品外，蘇黎世亦越來越注重支援社區預防服務，例如推廣身心靈健康和抵禦氣候變化。

秉承「携手創造精彩未來」的品牌承諾，蘇黎世立志成為負責任及最具影響力的企業之一，目標在2050 年實現淨零排放。集團獲得MSCI環境、社會和管治（Environmental, social and governance，簡稱ESG）的最高評級。在2020 年，蘇黎世推行蘇黎世森林計劃，以保育於巴西之原生森林和恢復生物多樣性。

蘇黎世現有僱員約 60,000 名，集團總部設立在瑞士蘇黎世。蘇黎世的控股公司蘇黎世保險集團公司（ZURN）在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）上市，具有在 OTCQX 場外交易的一級美國存託憑證計劃（ZURVY）。請瀏覽 www.zurich.com 了解有關蘇黎世的更多資訊。

庫瓦有限公司

庫瓦是一家AIoT（人工智能物聯網）科技公司，專門從事ESG與智慧生活 • 智慧城市解決方案，運用房地產科技推動業主和建築使用者的數字化轉型，實現可量化的ESG影響。為了擴大我們在可持續發展領域的影響力，我們在2023年推出了B2B2C ESG遊戲化應用程式 ZERO2零活易，為企業客戶提供一站式解決方案，協助企業透過應用程式數字化員工的ESG表現，並有效促進員工與持份者的可持續發展參與。

ZERO2 支援企業客戶設計定制化的ESG任務，量化減碳行為、更有效地達到企業自身制定的ESG目標，並定期為企業生成相關數據及報告以追蹤和展示企業的影響力。此外，ZERO2 亦協助企業加強內部員工關係，促進企業的凝聚力和永續經濟。除了服務企業用戶外，我們亦透過商戶折扣及獎賞鼓勵個人用戶參與日常的可持續生活行為，減少碳排放，並應對全球氣候危機。

基石科技有限公司

基石科技 Cornerstone Technologies (股票編號 : 08391) 是香港領先的電動車充電服務提供商，專注於推動可持續交通和綠色生活。我們針對不同電動車使用者及持份者，提供多樣化的充電解決方案，滿足各種需求。

「Cornerstone HOME」方案專為家庭用戶設計，提供便捷的充電選擇，讓日常充電變得輕鬆無憂。「Cornerstone GO」則針對公共充電網絡，提供即時充電服務，確保用戶在外出時隨時隨地都能輕鬆充電。此外亦有「Cornerstone Business」方案專為企業客戶量身定制，助力商業車隊實現綠色轉型，推動可持續發展。

我們秉持創新技術和持續改進的理念，致力於實現低碳未來，並積極參與環境、社會及管治（ESG）項目，與各界合作，共同打造綠色生態圈，為社會和環境作出積極貢獻。

SOURCE 蘇黎世保險（香港）