拾起音樂時光 歡歌年度盛典開幕式 眾星雲集獻祝福

台北2024年11月27日 /美通社/ -- 11/7，歡歌開啟了主題為「啟程•拾光」的年度盛典活動，歡歌用戶們用歌聲一起回味2024的美好時光，用音樂憧憬充滿希望的2025。而在年度盛典的開幕式上，風靡全台的爆單金曲歌手-《運轉人生》的邱軍，以及《必巡》的曾瑋中，空降到歡歌直播間，與歡歌歌手一起為大家呈現了一場精彩的視聽盛宴，並為大家娓娓道來他們與歡歌的故事。

曾瑋中在直播中為大家科普了《必巡》這個歌名是裂痕、裂縫的意思，雖然這首歌是在講愛情之間的事情，但歌詞卻沒有寫到愛這個字，是一首很有意境，值得玩味的歌。曾瑋中說道，他以前也會用歡歌錄歌，歡歌也度過九年了，大家的生活模式有所改變，很多人會在線上透過自己的方式分享生活，他非常開心能看到歡歌這樣子的平台，讓大家可以盡情地發揮自我，以歌會友，這是非常好的事情。

邱軍也向大家透露熱門單曲《運轉人生》的故事，這首歌描述的是運將的跑車人生，表達了我們在日常生存的難題與抉擇。邱軍説這首歌最困難的地方在於台語的咬字發音，他還特意請了台語老師幫忙矯正，也正因為如此，這首歌塑造出了他獨特的台語風格。邱軍還說道，自己就是很喜歡唱歌的人，歡歌這個平台非常方便，隨時隨地都可以唱，是他舒壓的地方，想「發洩」的朋友也可以在歡歌裡自己開包廂唱歌。邱軍也獻出了對歡歌即將踏入十週年的祝福，希望明年還能繼續參與到歡歌的活動當中。

神話女王是歡歌的主持人導師以及首席星推官，她說：「回顧2024，其實在歡歌那麼久依然深受大家的喜歡和支持，每次我有表演的時候都一定到場來挺我的粉絲們真的讓我好感動。2024我多了一個超新星評審認證以及首席星推官的身份。這要感謝官方以及大眾對我的認可，我也會不負所望一定做的更好。2025年希望歡歌可以提升並優化，不管是在系統或管理，以及給予更多福利，讓大家可以邊唱歌邊享受。」

Jax Lee 李俊言，是歡歌的高人氣歌手，也是出道藝人，其作品在數位音樂平台上有非常高的收聽量。他感慨道：「2024年在歡歌裡覺得最感動的事是最近參與的啟程拾光開幕典禮。希望在未來的日子裡，可以和邱軍還有瑋中老師合作，一起帶出更好的作品給大家。在2024年裡，我參與了歡歌的音樂人，也希望馬來西亞發片歌手可以更多的參與。希望在2025年有機會參與更多的線上活動，同時在2025年也是本人出道的10週年，我會帶出更多的新作品給大家。」

妥妥是歡歌家族米迦勒的負責人，目前是歡歌的金牌主持，他說：「在2024年讓我最開心的是在經過了6個月的主持活動，我成長了許多，也在每一次的主持人評分拿到S的場次累積到6場後，通過金牌主持人的試播拿到了資格。然後在歡歌每次的家族活動，我們家族大家都很團結一心的幫忙，每次都拿到很不錯的成績，也成為了歡歌知名的家族，這是讓我最感動也最難忘的事。2025年我希望歡歌能繼續的優化，官方跟玩家能有良好的溝通，達到互相成長扶持，一起打造優良的歌唱環境。」

戰哥，目前是歡歌的知名直播主，擅長各種曲風，有「亞洲第一快嘴」的稱號。他說，「2024這一年因為工作忙碌的關係，只有盡量利用剩餘的時間唱歌和直播，但還是有許多歌友不離不棄的支持，更認識了不少新歌友一起唱歌交流互動，也非常感謝歡歌持續邀請參加不少線上活動的演出。2024是收穫滿滿的一年，不僅參與許多官方歌房的活動擔任嘉賓表演，發表的歌唱作品也被多次推薦和入選一週必聽，還參與了2024年度盛典的開幕式表演，讓我在歌唱這條路上更充滿信心和動力。期待歡歌2025可以更加茁壯，越來越多的歌友加入這個優質的歌唱平台，也希望能夠參與更多的線上線下活動表演，唱好歌給大家聽，更期許歡歌可以辦一個歌唱大賽，吸引大家參與，獲得更多關注！」

2024是歡歌意義非凡的一年，許多歡歌歌友們有感而發，不再一一贅述。在歡歌的世界裡，每個人都是故事的主角，而音樂是我們共同的語言。這也是歡歌最珍貴的價值所在，是音樂愛好者共同的精神家園。讓我們懷著感恩與熱情，與歡歌一起度過2024年，邁向更加美好的2025！

SOURCE 歡歌APP